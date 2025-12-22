Rendkívüli

Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel

kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCKZelenszkij

Kényszersorozás a boltban: fejbe verték, majd elhurcolták a fiatal férfit + videó

Újabb megrázó felvétel került nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozás gyakorlatáról. A közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a területi toborzóközpont (TCK) emberei egy boltban érnek utol egy fiatal férfit: fejbe ütik, majd a földön vonszolva egy buszhoz hurcolják, és elszállítják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 18:42
A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás Forrás: AFP
Ukrajnában egyre agresszívabb módszerekkel zajlik a kényszersorozás. Egy újabb, a közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy boltban csapnak le egy fiatal férfira. A beszámolók szerint fejbe ütötték, amitől elvesztette az eszméletét, majd a földön vonszolva egy buszhoz hurcolták, és elszállították.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei
Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei (Fotó: AFP)

A felvételhez mellékelt leírás szerint az eset Rivnében történt. A videó készítője ezt írta:

Újabb eset. Rivnében a TCK-sok utolérték a fiút egy boltban, és fejbe verték, ami miatt a szerencsétlen elvesztette az eszméletét. Aztán egyszerűen elvonszolták a testét egy buszba...

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei

A tartós háború következtében a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, a lakosság körében növekszik a félelem és a bizalmatlanság. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események: egy édesanya arról számolt be, hogy a gyerekekkel sétáltak a játszótéren, amikor egy férfit körbevettek a TCK emberei. Egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek. 

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

Ezrek menekülnek a biztos halál elől

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között 2318 esetet regisztráltak a sorkatonai szolgálat kijátszásával kapcsolatban, amelyek közül 953 ügyben vádat emeltek. Emellett 395 alkalommal jegyezték fel a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 esetben indult eljárás – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ hozott nyilvánosságra.

Borítókép: Ukrán tisztek (Fotó: AFP)

