Kényszersorozás a boltban: fejbe verték, majd elhurcolták a fiatal férfit + videó

Ukrajnában egyre agresszívabb módszerekkel zajlik a kényszersorozás. Egy újabb, a közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy boltban csapnak le egy fiatal férfira. A beszámolók szerint fejbe ütötték, amitől elvesztette az eszméletét, majd a földön vonszolva egy buszhoz hurcolták, és elszállították.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei (Fotó: AFP)

A felvételhez mellékelt leírás szerint az eset Rivnében történt. A videó készítője ezt írta: