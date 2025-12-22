Kényszersorozás a boltban: fejbe verték, majd elhurcolták a fiatal férfit + videó

Ukrajnában egyre agresszívabb módszerekkel zajlik a kényszersorozás. Egy újabb, a közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy boltban csapnak le egy fiatal férfira. A beszámolók szerint fejbe ütötték, amitől elvesztette az eszméletét, majd a földön vonszolva egy buszhoz hurcolták, és elszállították.
A felvételhez mellékelt leírás szerint az eset Rivnében történt. A videó készítője ezt írta:
Újabb eset. Rivnében a TCK-sok utolérték a fiút egy boltban, és fejbe verték, ami miatt a szerencsétlen elvesztette az eszméletét. Aztán egyszerűen elvonszolták a testét egy buszba...
