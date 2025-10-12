Kényszersorozás Ukrajnában: hajtóvadászat a férfiakra, ezrek menekülnek a biztos halál elől

2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Volodimir Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. A kényszersorozás Ukrajnában rettenetes méreteket öltött – írja az Origo.

Zelenszkij újabb ezreket küld a háborúba – a kényszersorozás Ukrajnában félelmetes méreteket ölt. Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat