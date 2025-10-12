  • Magyar Nemzet
kényszersorozásUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Kényszersorozás Ukrajnában: hajtóvadászat a férfiakra, ezrek menekülnek a biztos halál elől

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között 2318 esetet regisztráltak a sorkatonai szolgálat kijátszásával kapcsolatban, amelyek közül 953 ügyben vádat emeltek. Emellett 395 alkalommal jegyezték fel a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 esetben indult eljárás – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ hozott nyilvánosságra.

2025. 10. 12. 9:05
Fotó: Andrew Medichini Forrás: MTI/EPA/AP pool
2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Volodimir Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. A kényszersorozás Ukrajnában rettenetes méreteket öltött – írja az Origo.

Zelenszkij újabb ezreket küld a háborúba – a kényszersorozás Ukrajnában félelmetes méreteket ölt (Fotó: Ukrán Elnöki Sajtószolgálat / AFP)
Zelenszkij újabb ezreket küld a háborúba – a kényszersorozás Ukrajnában félelmetes méreteket ölt. Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat

A közösségi médiában szinte naponta jelennek meg felvételek a kényszermozgósításról: a videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken. Időről időre nyilvánosságra kerülnek a toborzóirodákban történt bántalmazások is.

A férfiak minden lehetséges módon próbálják elkerülni a frontra küldést: rokkantsági igazolásokat vásárolnak, „beiratkoznak” egyetemekre vagy akár életüket kockáztatva próbálnak illegálisan átlépni a határt – számolt be a TASZSZ.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

