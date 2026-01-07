Egyesült Államokorosz tankerhajóTrump

„Súlyos politikai üzenet Moszkvának” – orosz zászló alatt hajózó tankert foglaltak le az amerikaiak + videó

Az Egyesült Államok lefoglalt egy orosz zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajót az Atlanti-óceán északi térségében, ezzel véget vetve a többhetes üldözésnek. A lépés nemcsak jogi, hanem komoly geopolitikai súllyal is bír: Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint Washington egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának, amely hatással lehet az amerikai–orosz kapcsolatok alakulására és az ukrajnai békefolyamatra is.

Sipos Péter
2026. 01. 07. 20:54
Az orosz Marinera nevű tartályhajó az Atlanti-óceán északi részén Fotó: HANDOUT Forrás: RT via Ruptly
Ahogy azt lapunk korábban megírta, az Egyesült Államok lefoglalt egy, az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedő olajszállító hajót. Ezt az amerikai hadsereg európai parancsnoksága jelentette be szerdán a közösségi médiában megosztott üzenetében. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 – jelenleg The Marinera – néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz „árnyékflotta” tagjaként, illegális olajszállításban való részvétel miatt.

A Marinera olajszállító tanker – korábbi nevén Bella 1 – a Szingapúri-szorosban
A Marinera olajszállító tanker – korábbi nevén Bella 1 – a Szingapúri-szorosban. Fotó: AFP

Az amerikai parti őrség már a múlt hónapban megpróbálta lefoglalni a tartályhajót, amikor az Venezuela közelében tartózkodott, de az amerikai erők nem tudtak felszállni rá, mert a hajó megfordult és elmenekült. A parti őrség több mint két hétig üldözte a tankhajót az Atlanti-óceánon, mire sikerült megállítani.

A szankcionált és illegális venezuelai olaj blokádja továbbra is teljes érvényben van – a világ bármely pontján

 – válaszolta Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a bejegyzésre. A The Wall Street Journal című amerikai napilap beszámolója szerint a hajó rakomány nélkül közlekedett.

 

Az orosz külügyminisztérium a hajó elfogása előtt közölte a TASZSZ hírügynökséggel: aggodalommal figyeli a tanker körül kialakult rendkívüli helyzetet. A tárca hangsúlyozta, hogy a hajó az Orosz Föderáció zászlaja alatt, a nemzetközi tengerjog előírásainak megfelelően közlekedik az Atlanti-óceán északi térségében, és érthetetlennek nevezte, hogy az amerikai hadsereg és a NATO fokozott figyelmet fordít egy civil hajóra.

A minisztérium azt is kiemelte, hogy a tankert több napja követi az amerikai parti őrség egyik hajója, noha az mintegy négyezer kilométerre tartózkodik az Egyesült Államok partjaitól. Donald Trump amerikai elnök korábban tengeri blokádot rendelt el azok ellen a szankcionált olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak, avagy elhagyják az ország kikötőit. Az amerikai hadsereg déli parancsnoksága az elfogást megelőző napon az X-en azt ígérte: fellép a szankcionált hajók és szereplők ellen.

Az Egyesült Államok katonasága lefoglalt egy második, szintén szankciókkal sújtott olajszállító hajót szerdán

 – közölte az amerikai hadügy-minisztérium. A Pentagon X közösségi oldalán szerdán közzétett bejelentés szerint a hajnali órákban az amerikai hadügyminisztérium egységei – együttműködésben a belbiztonsági minisztériummal – feltartóztatták a Sophia olajszállító motoros tankert a Karib-tengeren. A közlemény szerint a jármű a szankcionált kőolajat szállító, úgynevezett árnyékflottához tartozik, zászló nélkül hajózik, és törvénytelen tevékenységet folytat.

Az amerikai katonaság az intézkedést ellenállás nélkül hajtotta végre nemzetközi vizeken, a hajót a parti őrség kíséri az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó kikötőbe

– derül ki a Pentagon közleményéből. Ezzel egy időben Kristi Noem belbiztonsági miniszter ugyancsak az X közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai parti őrséghez tartozó egységek két művelet során felügyeletük alá vontak a hajnali órákban két, a „szellemflottához” tartozó tankert. Megerősítette, hogy az egyik intézkedés az Atlanti-óceánon történt, a másik a karibi térségben nemzetközi vizeken. A miniszter szerint a két olajszállító hajó – a jelenleg Marinera néven, orosz zászló alatt közlekedő Bella I és a Sophia – legutóbb Venezuelában horgonyzott, illetve Venezuela felé tartott.

Kristi Noem közleményében kiemelte az Atlanti-óceán északi medencéjében lefoglalt Bella I tanker ügyét, amellyel kapcsolatban azt írta, hogy a jármű 

hetek óta próbálta megkerülni az amerikai parti őrséget, még zászlóját is megváltoztatta és új nevet festett tatjára, miközben üldözték, de a kétségbeesett kísérlete kudarcot vallott, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást.

Az amerikai közleményekben Bella I néven említett hajót december végén Oroszországban jegyezték be, és orosz zászlót kapott, amelynek birtokában mintegy két hete Marinera néven közlekedik. Az árnyékflotta vagy szellemflotta kifejezést azokra a világszerte közlekedő hajókra alkalmazzák az Egyesült Államokban, amelyek nyugati szankciók hatálya alá tartoznak és büntetőintézkedéssel sújtott orosz, venezuelai és iráni kőolajat szállítanak elsősorban ázsiai vásárlóknak.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Truth Social közösségi oldalán azt jelentette be, hogy Venezuela átmeneti vezetése mintegy 30–50 millió hordónyi magas minőségű kőolajat ad át az Egyesült Államoknak. 

Ezt az olajat piaci áron értékesítjük, a befolyó pénzt pedig én mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom felügyelni, hogy biztosítsam: azt Venezuela és az Egyesült Államok polgárainak javára fordítják

 – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a terv végrehajtásával Chris Wright energiaügyi minisztert bízta meg. Az elnök arról is beszámolt, hogy a Venezuela által átadott kőolajat hajókon egyenesen az Egyesült Államokba szállítják átrakodó kikötőbe.

A brit haditengerészet és a légierő is részt vett az orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó szerdai lefoglalásában

– közölte a londoni védelmi minisztérium. A szerdai tájékoztatása szerint az akcióhoz a brit fegyveres erők Washington kérésére előre tervezett műveleti támogatást nyújtottak. A műveletben brit részről a királyi haditengerészet Tideforce nevű, tengeri üzemanyag-utántöltésre, valamint hadianyagok és egyéb ellátmány utánpótlására szolgáló hajója vett részt, a brit királyi légierő (RAF) pedig megfigyelési tevékenységgel támogatta az amerikai műveletet.

John Healey brit védelmi miniszter a tárca ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a lefoglalt hajó „a szankciók kikerülésére létrehozott, a Közel-Kelettől Ukrajnáig terrorizmust, konfliktust szító, emberi nyomorúságot okozó orosz–iráni tengely” része. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hajó eredetileg is hamis zászló alatt közlekedett, a nyílt tengeren kikapcsolta jeladóit, és akkor cserélt zászlót, amikor üldözőbe vették.

A minisztérium szerint a több évre visszanyúló értesülések kiértékelése arra vall, hogy a hajó a nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez kötődő illegális tevékenység részese volt, egyebek mellett kapcsolatban állt az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciával, és része volt annak az egyre bővülő „árnyékflotta-hálózatnak”, amely hozzájárul „a világszerte sötét célokat szolgáló tevékenységek finanszírozásához”.

A brit védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia elsődleges fontosságú feladatának tekinti az „orosz árnyékflotta” működésének akadályozását és elrettentését, és ennek részeként eddig e flotta 520 hajója ellen hozott szankciókat.

Ezek az intézkedések hatékonyak; ezt jelzi az is, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal csökkentek, és az ukrajnai háború kezdete óta nem voltak olyan alacsonyak, mint jelenleg – áll a brit védelmi minisztérium szerdai állásfoglalásában.

Korábban is voltak hasonló esetek, de a szakértő szerint ez a helyzet más

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint volt már korábban is példa hasonló esetre, és most sem egyetlen tankerről van szó.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzetet az teszi különlegessé és nem szokványossá, hogy az egyik érintett tanker orosz zászló alatt hajózott, és a legénység egy része is orosz volt.

Kiemelte, hogy bár a hajó korábban más zászló alatt közlekedett, és a tulajdonosa alapvetően egy török cég, az Oroszországhoz fűződő kapcsolat mindenképpen jóval problematikusabbá teszi az esetet, mint az átlagos, hasonló jellegű eseményeket. 

Milyen következményekkel járhat az orosz zászló alatti tanker lefoglalása?

A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, hogy a következmények alakulása nagymértékben az orosz reakciótól függ. Elmondta, hogy az oroszok egy tengeralattjárót és más haditengerészeti egységeket indítottak a térség irányába, ugyanakkor ezek még nem érkeztek meg. Megfogalmazása szerint a kulcskérdés az, hogy az orosz fél tesz-e bármilyen konkrét lépést. 

Hangsúlyozta, hogy az orosz flotta összehasonlíthatatlanul gyengébb az amerikainál, ezért a tanker erőszakos visszavételére tett bármilyen kísérlet az amerikai flottával szemben katonai cselekménynek minősülne.

Az eddigi információk alapján, rendkívül valószínűtlennek nevezte, hogy Oroszország ilyen lépést megkísérelne. Ugyanakkor hozzátette, hogy diplomáciai szinten az amerikai lépés mindenképpen tovább élezi majd a két ország közötti viszonyt.

Török hajó, orosz papírokkal – jogtechnikai trükközés áll a háttérben?

Demkó Attila szerint ennél jóval többről van szó. Felidézte, hogy: az oroszok flottaegységeket küldtek a hajó védelmére, ami azt jelzi, hogy az orosz érintettség valós.

A hajó átregisztrálásának hátterében az állhatott, hogy a tulajdonosok abban bíztak, hogy az orosz zászló megvédi a tankert

– fogalmazott. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elmúlt órák eseményei azt mutatták, az orosz zászló nem biztosított védelmet. Megjegyezte, hogy mindez egyértelmű és nagyon erős üzenet az Egyesült Államok részéről Oroszország felé.

Eszkalációs esélyek és politikai konfliktus Washington és Moszkva között

A katonai eszkaláció nem valószínű, mivel Oroszországnak nincsenek meg ehhez a szükséges képességei – emlékeztetett a szakértő. Ezzel szemben rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok viszont rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé teszik akár más orosz hajók, illetve Oroszországhoz köthető hajók lefoglalását is. Megítélése szerint ezért orosz részről az eszkaláció nem lenne bölcs lépés. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy politikai értelemben az ügy hatással lehet az ukrajnai békefolyamatra és az amerikai–orosz kapcsolatokra is, és ezek a következmények nagy valószínűséggel nem pozitív irányba mutatnak majd.

Oroszország lehetséges diplomáciai és jogi lépései 

Demkó Attila elmondta, hogy az orosz külügyminisztérium már tiltakozott az ügyben. Utalt arra is, hogy voltak korábban hasonló esetek: Finnország nemrégiben foglalt le egy hajót, illetve a Balti-tengeren már végrehajtott egy ehhez hasonló lépést. 

Megfogalmazása szerint ilyen helyzetekben Oroszország tiltakozhat, jogi lépéseket tehet, és hivatkozhat a nemzetközi jogra, ugyanakkor közvetlenül ennél sokkal többet nem tud tenni.

Hozzátette, hogy az orosz külügyminisztérium már kiadott egy nyilatkozatot az esettel kapcsolatban, részben azért is, mert orosz állampolgárok is voltak a hajón.

Borítókép: Az orosz Marinera nevű tartályhajó az Atlanti-óceán északi részén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

