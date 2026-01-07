„Súlyos politikai üzenet Moszkvának” – orosz zászló alatt hajózó tankert foglaltak le az amerikaiak + videó

Donald Trump amerikai elnök kedden a Truth Social közösségi oldalán azt jelentette be, hogy Venezuela átmeneti vezetése mintegy 30–50 millió hordónyi magas minőségű kőolajat ad át az Egyesült Államoknak.

Ezt az olajat piaci áron értékesítjük, a befolyó pénzt pedig én mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom felügyelni, hogy biztosítsam: azt Venezuela és az Egyesült Államok polgárainak javára fordítják

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a terv végrehajtásával Chris Wright energiaügyi minisztert bízta meg. Az elnök arról is beszámolt, hogy a Venezuela által átadott kőolajat hajókon egyenesen az Egyesült Államokba szállítják átrakodó kikötőbe.

A brit haditengerészet és a légierő is részt vett az orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó szerdai lefoglalásában

– közölte a londoni védelmi minisztérium. A szerdai tájékoztatása szerint az akcióhoz a brit fegyveres erők Washington kérésére előre tervezett műveleti támogatást nyújtottak. A műveletben brit részről a királyi haditengerészet Tideforce nevű, tengeri üzemanyag-utántöltésre, valamint hadianyagok és egyéb ellátmány utánpótlására szolgáló hajója vett részt, a brit királyi légierő (RAF) pedig megfigyelési tevékenységgel támogatta az amerikai műveletet.

John Healey brit védelmi miniszter a tárca ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a lefoglalt hajó „a szankciók kikerülésére létrehozott, a Közel-Kelettől Ukrajnáig terrorizmust, konfliktust szító, emberi nyomorúságot okozó orosz–iráni tengely” része. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hajó eredetileg is hamis zászló alatt közlekedett, a nyílt tengeren kikapcsolta jeladóit, és akkor cserélt zászlót, amikor üldözőbe vették.

A minisztérium szerint a több évre visszanyúló értesülések kiértékelése arra vall, hogy a hajó a nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez kötődő illegális tevékenység részese volt, egyebek mellett kapcsolatban állt az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciával, és része volt annak az egyre bővülő „árnyékflotta-hálózatnak”, amely hozzájárul „a világszerte sötét célokat szolgáló tevékenységek finanszírozásához”.

A brit védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia elsődleges fontosságú feladatának tekinti az „orosz árnyékflotta” működésének akadályozását és elrettentését, és ennek részeként eddig e flotta 520 hajója ellen hozott szankciókat.

Ezek az intézkedések hatékonyak; ezt jelzi az is, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal csökkentek, és az ukrajnai háború kezdete óta nem voltak olyan alacsonyak, mint jelenleg – áll a brit védelmi minisztérium szerdai állásfoglalásában.