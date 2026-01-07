Amerika egy szökésben lévő orosz tankhajót üldöz: Trump Putyinnal kerülhet összetűzésbe

A BBC szerint a tanker az elmúlt napokban gyorsan haladt el a Brit-szigetek nyugati partjai mellett, majd kedden délelőtt helyi idő szerint 11.26-kor hirtelen déli irányba fordult és jelentősen lelassított.

Jelenleg körülbelül 200 kilométerre van Izland partjaitól, és alig 15 km/órás sebességgel halad.

A hajó tulajdonosa egy törökországi cég, a Louis Marine Shipholding Enterprises SA, amelyet az amerikai pénzügyminisztérium 2024-ben szankcionált, mert a vád szerint kapcsolatban állt az iráni Forradalmi Gárda külföldi műveletekért felelős alakulata, a Kudsz Erő tevékenységével.

A BBC által vizsgált felvételeken amerikai parti őrségi hajó sziluettje látszik a horizonton, ami megerősíti, hogy az USA valós időben követi a tankert. Közben több amerikai katonai repülőgép – köztük KC–135-ös légi utántöltő és U–28A Draco felderítőgépek – jelentek meg a térségben. Bár az USA hivatalosan nem erősítette meg, hogy ezek a gépek a művelet részesei, útvonaluk a Marinera feltételezett helyzetével esik egybe.