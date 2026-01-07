Amerikahajtóvadászattankhajó

Amerika egy szökésben lévő orosz tankhajót üldöz: Trump Putyinnal kerülhet összetűzésbe

Feszült hajóvadászat zajlik az Észak-atlanti-óceánon: az amerikai hatóságok megpróbálják lefoglalni a Marinera nevű olajtankert, amely ellen az Egyesült Államok hivatalosan szankciót rendelt el, és amelyet jelenleg is amerikai partiőrség-egységek követnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:08
Tankhajó a Balti-tengeren Fotó: JENS BUTTNER Forrás: DPA
A hajó korábban Bella 1 néven közlekedett, és a gyanú szerint iráni olajat szállított, megsértve ezzel az amerikai szankciókat. Az USA már múlt hónapban megpróbálta lefoglalni a Karib-tengeren, de a tanker irányt változtatott, új nevet kapott, és orosz zászló alá regisztrálták át – miközben korábban hamisan Guyana zászlaját viselte.

Az Egyesült Államok műveletet indított az Atlanti-óceánon egy, venezuelai olajhoz köthető tankhajó lefoglalására (Forrás: Youtube)
Az Egyesült Államok műveletet indított az Atlanti-óceánon egy, venezuelai olajhoz köthető tankhajó lefoglalására (Forrás: YouTube)

A BBC szerint a tanker az elmúlt napokban gyorsan haladt el a Brit-szigetek nyugati partjai mellett, majd kedden délelőtt helyi idő szerint 11.26-kor hirtelen déli irányba fordult és jelentősen lelassított. 

Jelenleg körülbelül 200 kilométerre van Izland partjaitól, és alig 15 km/órás sebességgel halad.

A hajó tulajdonosa egy törökországi cég, a Louis Marine Shipholding Enterprises SA, amelyet az amerikai pénzügyminisztérium 2024-ben szankcionált, mert a vád szerint kapcsolatban állt az iráni Forradalmi Gárda külföldi műveletekért felelős alakulata, a Kudsz Erő tevékenységével.

A BBC által vizsgált felvételeken amerikai parti őrségi hajó sziluettje látszik a horizonton, ami megerősíti, hogy az USA valós időben követi a tankert. Közben több amerikai katonai repülőgép – köztük KC–135-ös légi utántöltő és U–28A Draco felderítőgépek – jelentek meg a térségben. Bár az USA hivatalosan nem erősítette meg, hogy ezek a gépek a művelet részesei, útvonaluk a Marinera feltételezett helyzetével esik egybe.

A tanker zászlóváltása nem pusztán formai lépés. A hajó Guyana hamis zászlója alatt korábban „állam nélküli hajónak” minősült volna, amelyet a nemzetközi jog szerint (az ENSZ tengerjogi egyezményének 110-es cikke alapján) az amerikai parti őrség feltartóztathatott volna. 

Orosz regisztráció alatt azonban a jogi helyzet bonyolultabb, a közvetlen amerikai lefoglalás pedig nemzetközi diplomáciai feszültséget kelthet.

A BBC értesülései szerint Moszkva „aggodalommal figyeli” a helyzetet, és orosz tengeri egységeket – köztük egy tengeralattjárót – vezényelt a térségbe a tanker kísérésére, ami tovább növeli a geopolitikai feszültséget.

Borítókép: Tankhajó a Balti-tengeren – illusztráció (Fotó: AFP)

 

