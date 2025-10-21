szellemflottaszankciókNATOBalti-tengereninfrastruktúra szabotázs

Orosz szellemflotta: titkos tankerhálózat a Balti-tengeren

Az észt vizeken látható ghost ship jelenség – azaz regisztrálatlan vagy gyanús lobogóval közlekedő tankerek – egyre gyakrabban kapcsolódnak drónindításokhoz és híradások szerint tengeri infrastruktúra elleni szabotázsokhoz is. Az új hidegháborús korszak már nemcsak hagyományos katonai eszközökkel, hanem titkos műveletekkel és infrastruktúra-ellenes akciókkal zajlik.

2025. 10. 21.
Orosz tankhajó az Északi-tengeren Fotó: LARS KLEMMER Forrás: DPA
Több száz, fedőcégek mögé bújtatott olajtanker segíti Oroszországot abban, hogy a nyugati szankciók ellenére is fenntartsa olajexportjának nagy részét. A „szellemflottának” nevezett, elöregedett hajókból álló hálózat lehetővé teszi, hogy Moszkva továbbra is értékesítse olajexportjának mintegy 60 százalékát, miközben a hajók tulajdonosai és útvonalaik gyakran rejtve maradnak – írja a Le Monde.

Az észt vizeken látható “szellemflotta” jelenség egyre gyakrabban kapcsolódnak drónindításokhoz és híradások szerint tengeri infrastruktúra elleni szabotázsokhoz (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

Az észt haditengerészet szerint ezek a hajók nemcsak a szankciók kijátszásában, hanem más, potenciálisan ellenséges műveletekben is részt vehetnek. A lap arról ír, hogy egyre több jel utal arra, hogy egyes tartályhajók tenger alatti kábelek megrongálásában vagy drónok indításában is szerepet játszhatnak.

Szellemflotta a Balti-tengeren

Ivo Värk, az észt haditengerészet parancsnoka szerint a Balti-tengeren egyre több gyanús tanker tűnik fel, amelyek Oroszországból indulnak vagy oda tartanak. Ezek közül sok elöregedett, rossz műszaki állapotú, és gyakran kikapcsolják az automatikus azonosító rendszerüket (AIS), hogy eltűnjenek a radarokról.

Információk szerint a nyugati szankciók szigorodása után Moszkva rejtett szállítási hálózatot épített ki, amelyet fedőcégek és hamis biztosítási papírok mögé bújtatnak. A G7-országok 2023 decemberében megtiltották saját vállalataiknak, hogy a meghatározott árplafon felett orosz szénhidrogéneket szállítsanak, ám ez a rendszer csak részben hatékony: a titkos flotta mérete azóta drámaian nőtt.

2025 elejére az S&P Global Market Intelligence adatai szerint a szellemflotta 940 hajóból állt – ez a világ olajtanker-állományának 17 százaléka – egy év alatt 45 százalékos növekedéssel. Ezek átlagosan 20 éves hajók, szemben a normál tankerflotta 13 éves átlagával, ami súlyos biztonsági és környezetvédelmi kockázatot jelent.

Szabotázsgyanú és növekvő feszültség

Az elmúlt két évben megszaporodtak a tenger alatti infrastruktúrát érintő incidensek a Balti-tengeren. Finnország, Svédország és Németország partjainál több optikai és energiaátviteli kábel, valamint gázvezeték is megsérült. Bár a legtöbb esetet hivatalosan balesetként kezelték, több szakértő szerint a hajók szándékosan is okozhatták a károkat.

2023 októberében a kínai Newnew Polar Bear hajót gyanúsították azzal, hogy horgonyával megrongálta a Finnországot Észtországgal összekötő Balticconnector gázvezetéket. Egy évvel később egy másik kínai tanker, a Yi Peng 3, két optikai kábelt szakított el svéd vizeken. 2025 januárjában Finnország már le is foglalt egy orosz szellemflottához köthető hajót, az Eagle S-t, amely horgonyával 170 kilométeren át vonszolta az Estlink 2 nagyfeszültségű kábelt.

A kábelek javítása hónapokba telik: az észt–finn összeköttetés megsérülése például 18 százalékos áramár-emelkedést okozott Észtországban.

Drónok és katonai provokációk

A gyanú szerint egyes tankerhajók drónindító platformként is működhetnek. 2024 szeptemberében dróntámadás bénította meg a koppenhágai és oslói repülőtereket, miközben dán források a Pushpa nevű hajót azonosították lehetséges indítóként. Hasonló drónok jelentek meg német katonai létesítmények felett is.

A NATO-tagállamok válaszul fokozzák a felderítést. 2024 végén tizenkét ország – köztük Németország, Dánia és a balti államok – szigorította a tengeri ellenőrzéseket, és biztosítási igazolás bemutatásához kötötte a behajózást. A dán haditengerészet 2025 februárjáig 90 ellenőrzést végzett, és öt hajót visszatartott biztonsági és környezetvédelmi okokból.

NATO-művelet a Balti-tengeren

A helyzet éleződése miatt a NATO 2025 januárjában elindította a Baltic Sentry hadműveletet, amely a Balti-tenger kritikus infrastruktúrájának védelmét szolgálja. A művelet keretében fregattokat, tengeri járőrgépeket és drónokat vezényeltek a térségbe.

Észtország, amely mindössze hét hadihajóval rendelkezik, a szövetségesek támogatására számít. Ivo Värk parancsnok szerint a NATO jelenléte elengedhetetlen az elrettentéshez, mert „minél közelebb kerülünk az orosz érdekekhez, annál nagyobb az eszkaláció veszélye.”

Gazdasági és jogi dilemmák

A Balti-tenger stratégiai fontosságú útvonal: itt halad át napi mintegy 700 ezer hordó orosz olaj, amely Finnország és Észtország partjai között zajlik. Egy esetleges blokád súlyosan érintené az orosz gazdaságot, amely bevételeinek 30–50 százalékát a szénhidrogénekből szerzi.

A balti államok vezetői – köztük Evika Siliņa lett miniszterelnök – már nyíltan beszélnek arról, hogy meg kellene akadályozni a szellemflotta áthaladását a térségen. Egy ilyen lépés azonban sértené az ENSZ Tengerjogi Egyezményét, amely garantálja a szabad hajózást.

Oroszország eközben katonai kísérettel lát el egyre több tankert, és nyíltan figyelmeztetett: kész megvédeni hajóit a Balti-tengeren. A Kremlhez köthető elemzések már arról írnak, hogy a térség „potenciális hadműveleti zónává” válhat.

Egyre közelebb a „szürke zónás” konfliktus

A szakértők szerint a Balti-tengeren zajló események jól illeszkednek az orosz hibrid hadviselés mintázatába, amelyben a tagadható, nehezen bizonyítható akciók destabilizálják az ellenfelet. Henrik Praks észt biztonságpolitikai kutató szerint a cél a NATO-országok közötti bizalmatlanság növelése és a válaszlépések megosztása.

Ahogy a NATO megerősíti jelenlétét, a feszültség tovább nőhet. Egyre világosabb, hogy a Balti-tenger már nem „semleges zóna”, hanem a geopolitikai versengés egyik frontvonala lett.

Borítókép: Orosz tankhajó az Északi-tengeren (Fotó: AFP)

