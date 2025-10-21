Orosz szellemflotta: titkos tankerhálózat a Balti-tengeren

Az észt haditengerészet szerint ezek a hajók nemcsak a szankciók kijátszásában, hanem más, potenciálisan ellenséges műveletekben is részt vehetnek. A lap arról ír, hogy egyre több jel utal arra, hogy egyes tartályhajók tenger alatti kábelek megrongálásában vagy drónok indításában is szerepet játszhatnak.

Szellemflotta a Balti-tengeren

Ivo Värk, az észt haditengerészet parancsnoka szerint a Balti-tengeren egyre több gyanús tanker tűnik fel, amelyek Oroszországból indulnak vagy oda tartanak. Ezek közül sok elöregedett, rossz műszaki állapotú, és gyakran kikapcsolják az automatikus azonosító rendszerüket (AIS), hogy eltűnjenek a radarokról.

Információk szerint a nyugati szankciók szigorodása után Moszkva rejtett szállítási hálózatot épített ki, amelyet fedőcégek és hamis biztosítási papírok mögé bújtatnak. A G7-országok 2023 decemberében megtiltották saját vállalataiknak, hogy a meghatározott árplafon felett orosz szénhidrogéneket szállítsanak, ám ez a rendszer csak részben hatékony: a titkos flotta mérete azóta drámaian nőtt.

2025 elejére az S&P Global Market Intelligence adatai szerint a szellemflotta 940 hajóból állt – ez a világ olajtanker-állományának 17 százaléka – egy év alatt 45 százalékos növekedéssel. Ezek átlagosan 20 éves hajók, szemben a normál tankerflotta 13 éves átlagával, ami súlyos biztonsági és környezetvédelmi kockázatot jelent.