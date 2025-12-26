ZelenszkijbéketervTrumptalálkozó

Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel a béketervről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 9:05
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Zelenszkij elmondása szerint Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tájékoztatta őt az amerikai féllel folytatott legutóbbi egyeztetésekről – írja az Origo.

Zelenszkij Donald Trumppal találkozik, hogy egyeztessenek a béketervről (Fotó: TOM BRENNER / AFP)
Zelenszkij Donald Trumppal találkozik, hogy egyeztessenek a béketervről (Fotó: AFP/Tom Brenner)

Egyetlen napot sem vesztegetünk. Megállapodtunk egy magas szintű találkozóban – Trump elnökkel – a közeljövőben. Sok minden eldőlhet az újév előtt

– mondta Zelenszkij.

Ukrajna és az Egyesült Államok december 19–21. között Miamiban egyeztettek. A tárgyalássorozat egy jövőbeli békemegállapodás elemeire összpontosított. Bár ezek többségében sikerült megállapodásra jutni, a területi kérdés továbbra is a legnehezebb és leginkább vitatott pont. 

December 24-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismertette nyilvánosan a 20 pontos béketerv tartalmát

 – írja az RBK Ukraina.

Az Egyesült Államok kijelentette, hogy teljes mértékben lehetséges az ukrajnai háború rendezése és a tartós béke elérése a következő 90 napban. Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomást kíván gyakorolni mindkét félre – Oroszországra és Ukrajnára egyaránt.

Sajtóértesülések szerint Oroszország módosításokat akar az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai béketerv legújabb változatában. A Kreml különösen az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó további korlátozásokat, valamint a szankciók és a befagyasztott orosz eszközök feloldását szeretné elérni.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

