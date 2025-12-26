Zelenszkij elmondása szerint Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tájékoztatta őt az amerikai féllel folytatott legutóbbi egyeztetésekről – írja az Origo.
Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel a béketervről.
Egyetlen napot sem vesztegetünk. Megállapodtunk egy magas szintű találkozóban – Trump elnökkel – a közeljövőben. Sok minden eldőlhet az újév előtt
– mondta Zelenszkij.
Ukrajna és az Egyesült Államok december 19–21. között Miamiban egyeztettek. A tárgyalássorozat egy jövőbeli békemegállapodás elemeire összpontosított. Bár ezek többségében sikerült megállapodásra jutni, a területi kérdés továbbra is a legnehezebb és leginkább vitatott pont.
December 24-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismertette nyilvánosan a 20 pontos béketerv tartalmát
– írja az RBK Ukraina.
Az Egyesült Államok kijelentette, hogy teljes mértékben lehetséges az ukrajnai háború rendezése és a tartós béke elérése a következő 90 napban. Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomást kíván gyakorolni mindkét félre – Oroszországra és Ukrajnára egyaránt.
Sajtóértesülések szerint Oroszország módosításokat akar az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai béketerv legújabb változatában. A Kreml különösen az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó további korlátozásokat, valamint a szankciók és a befagyasztott orosz eszközök feloldását szeretné elérni.
Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.
Súlyos támadás érte Odessza térségét
Több robbanás hallatszott.
Trump katonai akciót jelentett be
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében.
Orbán Viktor békemissziója 2025-ben is folytatódott
A miniszterelnök Washingtonban, Moszkvában és a Vatikánban is járt.
