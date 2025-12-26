Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?

Egyetlen napot sem vesztegetünk. Megállapodtunk egy magas szintű találkozóban – Trump elnökkel – a közeljövőben. Sok minden eldőlhet az újév előtt

– mondta Zelenszkij.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Ukrajna és az Egyesült Államok december 19–21. között Miamiban egyeztettek. A tárgyalássorozat egy jövőbeli békemegállapodás elemeire összpontosított. Bár ezek többségében sikerült megállapodásra jutni, a területi kérdés továbbra is a legnehezebb és leginkább vitatott pont.

December 24-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismertette nyilvánosan a 20 pontos béketerv tartalmát

– írja az RBK Ukraina.