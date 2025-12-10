Zelenszkij népszerűsége mélyponton, Trump türelme elfogyott

Újabb súlyos korrupciós botrányra derült fény Ukrajnában. A Dnyipropetrovszki Regionális Államigazgatás volt vezetőjét és társait több mint 392 millió hrivnya elsikkasztásával gyanúsítják útfelújítási projektek kapcsán – derül ki a korrupcióellenes szervek közleményéből. A hivatal szerint a gyanúsítottak nagy valószínűséggel dokumentumokat hamisítottak annak érdekében, hogy gyorsabban hozzájussanak a pénzhez, illetve elkerüljék a bonyolult eljárásokat. Az ukránoknak a jelek szerint egyre jobban elege van a korrupt elitből: a legfrissebb adatok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatottsága jelentősen visszaesett.