Elfogyott Donald Trump amerikai elnök türelme. Trump karácsonyig adott időt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy döntsön az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról. Az amerikai elnök szerint ha Kijev nem fogadja el a béketervet, akkor Ukrajna végül meghajol Oroszország előtt. Trump emellett az európai vezetőket is bírálta a gyengeségükért, hogy nem képesek véget vetni az orosz–ukrán háborúnak. Zelenszkij ugyanakkor továbbra is a háborúpárti nyugati politikusokkal tárgyal.
Zelenszkij népszerűsége mélyponton, Trump türelme elfogyott
Brüsszel erőltetné a migránsok betelepítését Magyarországra, az újabb korrupciós botrány kivizsgálását azonban elkaszálta. Az orosz–ukrán háború lezárásval kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök ultimátumot adott Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Nem csak Trumpnak van elege a vérontás elhúzódásából. Matteo Salvini szerint Olaszország nem vonhat el forrásokat az egészségügytől az ukrajnai háború finanszírozására, amely szerinte már elveszített küzdelem. A Liga vezetője Zelenszkij római látogatása után hangsúlyozta, hogy az olasz kormány nem küld katonákat a konfliktusba, és mielőbbi béketárgyalásokat sürget. Salvini úgy véli, hogy Donald Trump álláspontja kiegyensúlyozott, és bizalmat érdemel, mivel szerinte képes volt tűzszünetet elérni a Közel-Keleten is.
Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerint a brüsszeli belügyi tanács döntése újabb frontot nyitott az illegális migráció kérdésében: Brüsszel kötelezni akarja Magyarországot arra, hogy tömegesen fogadjon be illegális migránsokat. A politikus arra figyelmeztetett, hogy ha Magyarország erre nemet mond, még magasabb pénzbüntetést szabnának ki. Ez a döntés közvetlen támadás a magyar emberek biztonsága ellen, és a következő, 2026-os választás után alakuló kormány kezében lesz a legfontosabb kérdés: meg tudja-e védeni Magyarország bevándorlásmentes státuszát – hívta fel a figyelmet.
A Házbizottság ülésén a Patrióták frakciója kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen tárgyalják a volt külügyi főképviselőt érintő, „legmagasabb szintű brüsszeli korrupciós botrányt”, az Európai Parlament balliberális–néppárti többsége ismét megakadályozta a kínos brüsszeli ügyek napirendre vételét, írta közösségi oldalán Gál Kinga. „Csak úgy, mint legutóbb az ukrán korrupciós botrány esetében is történt, most sem engedik, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán vita legyen. Szőnyeg alá akarják söpörni ezeket a számukra kényes ügyeket. Ez elfogadhatatlan – fogalmazott a politikus.
Újabb súlyos korrupciós botrányra derült fény Ukrajnában. A Dnyipropetrovszki Regionális Államigazgatás volt vezetőjét és társait több mint 392 millió hrivnya elsikkasztásával gyanúsítják útfelújítási projektek kapcsán – derül ki a korrupcióellenes szervek közleményéből. A hivatal szerint a gyanúsítottak nagy valószínűséggel dokumentumokat hamisítottak annak érdekében, hogy gyorsabban hozzájussanak a pénzhez, illetve elkerüljék a bonyolult eljárásokat. Az ukránoknak a jelek szerint egyre jobban elege van a korrupt elitből: a legfrissebb adatok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatottsága jelentősen visszaesett.
