Nem szabad az olasz egészségügytől elvenni forrásokat egy olyan háború folytatása miatt, amelyet már elveszítettek – jelentette ki az olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője Volodimir Zelenszkij ukrán elnök római látogatását követően. Matteo Salvini kifejtette, hogy az ukrajnai háború mostanáig 300 milliárd dollárba került.
Matteo Salvini: Nem áldozzuk fel az egészségügyet a háborúért
Salvini szerint Olaszország nem vonhat el forrásokat az egészségügytől az ukrajnai háború finanszírozására, amely szerinte már elveszített küzdelem. A Liga vezetője Zelenszkij római látogatása után hangsúlyozta, hogy az olasz kormány nem küld katonákat a konfliktusba, és mielőbbi béketárgyalásokat sürget. Matteo Salvini úgy véli, hogy Donald Trump álláspontja kiegyensúlyozott, és bizalmat érdemel, mivel szerinte képes volt tűzszünetet elérni a Közel-Keleten is. Hozzátette: Trump bírálatai nem az európai polgároknak, hanem a kontinens vezetőinek és bürokráciájának szólnak.
Donald Trump már tavaly megmondta, hogy nem ad több pénzt (a háborúra), ami az egyedüli Európának 40 milliárd eurójába kerülne. Nem veszek el pénzt az olasz egészségügytől olyan háborúra, amelyet már elveszítettek
– jelentette ki Salvini. A Liga vezetője néhány órával azután mondta el véleményét, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök a római kormánypalotában egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Matteo Salvini a Retequattro kereskedelmi televíziócsatorna műsorában az olasz kormány álláspontját kiegyensúlyozottnak nevezte:
nem állunk háborúban Oroszországgal, és továbbra is állítom, hogy nem fogjuk fiainkat harcolni küldeni
– tette hozzá.
Megjegyezte, hogy Oroszországot sem Napóleon, sem Hitler nem tudta térdre kényszeríteni, ezért minél előbb leülnek a tárgyalóasztalhoz a béke érdekében, annál jobb mindenkinek. Salvini úgy vélte, bizalmat kell adni Donald Trump amerikai elnöknek, aki tűzszünetet tudott teremteni a Közel-Keleten is. Az olasz miniszterelnök-helyettes hozzátette, úgy gondolja, hogy Donald Trump Európának szóló bírálata nem a polgároknak, olaszoknak, németeknek, spanyoloknak szól, hanem a vezetőknek, az európai bürokráciának.
Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Georgia Meloni miniszterelnök (Fotó: AFP)
Brüsszeli korrupció és Hamász-kapcsolatok: a baloldal ismét leszavazta a Patrióták kezdeményezését
Gál Kinga szerint az európai polgároknak joguk van tudni, milyen korrupciós hálózatok működnek Brüsszelben.
Két brit tinilány megerőszakolásával vádolnak egy afgán migránst
Az interneten hívta randira a két kislányt a 28 éves férfi.
Erkölcsrendésznek hiszik magukat a fiatalemberek, ezzel megnyomorítanak maguk körül mindenkit
Hogy az anyjuk erről mit gondol, nem tudni.
Milliós sikkasztás, ismét egy ukrán koprrupciós ügyre derült fény
Egymást érik a korrupciós ügyek Ukrajnában.
