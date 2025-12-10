Matteo Salvini: Nem áldozzuk fel az egészségügyet a háborúért

Megjegyezte, hogy Oroszországot sem Napóleon, sem Hitler nem tudta térdre kényszeríteni, ezért minél előbb leülnek a tárgyalóasztalhoz a béke érdekében, annál jobb mindenkinek. Salvini úgy vélte, bizalmat kell adni Donald Trump amerikai elnöknek, aki tűzszünetet tudott teremteni a Közel-Keleten is. Az olasz miniszterelnök-helyettes hozzátette, úgy gondolja, hogy Donald Trump Európának szóló bírálata nem a polgároknak, olaszoknak, németeknek, spanyoloknak szól, hanem a vezetőknek, az európai bürokráciának.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Georgia Meloni miniszterelnök (Fotó: AFP)