Giorgia MeloniOroszországMatteo Salvini

Az európai–orosz feszültségek enyhítésén dolgozik Meloni

Nyugalomra és kiegyensúlyozottságra intette az EU-s vezetőket Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A Matteo Salvini vezette kormánypárti Liga az Ukrajnának szánt támogatás elhalasztását szorgalmazza.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 03. 21:12
Giorgia Meloni Fotó: ALESSANDRO BREMEC Forrás: NurPhoto
Giorgia Meloni kifinomult diplomáciával azon dolgozik, hogy egységesen tartsa a nyugati frontot, és megakadályozza, hogy Trump úgy döntsön, hogy kihátrál Ukrajna támogatása mögül. Meloni számára elengedhetetlen, hogy az EU-s vezetők megőrizzék józanságukat és ne tegyenek óvatlan kijelentéseket, valamint, hogy folytatódjon a szoros együttműködés az Egyesült Államokkal – írja az Affari Italiani hírügynökség.

Giorgia Meloni, President of the Council of Ministers of the Italian Republic and leader of the Fratelli d'Italia party, Antonio Tajani, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and leader of the Forza Italia party, and Matteo Salvini, Minister of Infrastructure and Transport and leader of the Lega party, are seen during the closing event of the center-right coalition's campaign for the Veneto regional elections in support of Alberto Stefani at the Gran Teatro Geox in Padova, Italy, on November 18, 2025 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto). (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
Nyugalomra és kiegyensúlyozottságra intette az EU-s vezetőket Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
(Fotó: AFP)

Az olasz sajtó arról is tájékoztat, hogy Matteo Salvini, a Liga főtitkára haladékot kért Giorgia Meloni miniszterelnöktől az Ukrajnának szánt 2026-os fegyver szállítmányokra vonatkozóan. Az olasz kormányon belül komoly feszültséget idézett elő Ukrajna további támogatása. A súlyos ukrán korrupciós botrányt követően Salvini úgy nyilatkozott: tarthatatlan, hogy az olaszok pénzét luxusnyaralókra költik. A legfrissebb híradások szerint pedig Salvininek köszönhető, hogy a szerdai napirendi ülésről törölték Ukrajna további támogatásának vitáját. 

 Matteo Salvini egy interjúban elmondta, abban bízik, hogy Olaszország mielőbb újra felveszi a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat Moszkvával, azt szeretné, ha a nyugati országok közül az elsők között lennének. Úgy fogalmazott, reméli, hogy néhány hónap, nem pedig évek múlva újraindulnak repülőjáratok Rómából és Milánóból Kijevbe és Moszkvába. 

A Liga titkára az olasz sajtónak adott interjújában kijelentette, hogy nem kíván ítéletet mondani Vlagyimir Putyinról, abban bízik, hogy újra megnyithatja a kereskedelmet és a párbeszédet egy olyan országgal, amellyel Olaszország nem áll háborúban. Hozzáfűzte, a sajtóhíradások alapján úgy tűnik, hogy egyesek háborúzni akarnak, de Olaszország nem akar új háborúkat, Olaszország nem érdekelt a háború fenntartásában, hanem hidak építésében, amelyre mielőbb szükség van – szögezte le Salvini. 

A Liga főtitkára arra is kitért, hogy egy dolog védelmet nyújtani Ukrajnának, és egészen más dolog a háború szítása. Hozzáfűzte, hogy Olaszország nem támogatja a nagy hatótávolságú fegyverek küldését. Massimiliano Romeo, a Liga szenátusi frakcióvezetője a kérdéssel kapcsolatban azt tanácsolta, hogy mivel a minisztertanács elhalasztotta az Ukrajnának nyújtott segélyrendeletet, a legkézenfekvőbb az lenne, ha megvárnák a Marco Rubio amerikai külügyminiszter vezette tárgyalások eredményeit és az amerikai béketerv alakulását, hogy olyan intézkedést tudjanak hozni, amely teljes mértékben összhangban van a diplomáciai lépésekkel.  

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

