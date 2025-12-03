Az európai–orosz feszültségek enyhítésén dolgozik Meloni

Giorgia Meloni kifinomult diplomáciával azon dolgozik, hogy egységesen tartsa a nyugati frontot, és megakadályozza, hogy Trump úgy döntsön, hogy kihátrál Ukrajna támogatása mögül. Meloni számára elengedhetetlen, hogy az EU-s vezetők megőrizzék józanságukat és ne tegyenek óvatlan kijelentéseket, valamint, hogy folytatódjon a szoros együttműködés az Egyesült Államokkal – írja az Affari Italiani hírügynökség.

Nyugalomra és kiegyensúlyozottságra intette az EU-s vezetőket Giorgia Meloni olasz miniszterelnök

(Fotó: AFP)

Az olasz sajtó arról is tájékoztat, hogy Matteo Salvini, a Liga főtitkára haladékot kért Giorgia Meloni miniszterelnöktől az Ukrajnának szánt 2026-os fegyver szállítmányokra vonatkozóan. Az olasz kormányon belül komoly feszültséget idézett elő Ukrajna további támogatása. A súlyos ukrán korrupciós botrányt követően Salvini úgy nyilatkozott: tarthatatlan, hogy az olaszok pénzét luxusnyaralókra költik. A legfrissebb híradások szerint pedig Salvininek köszönhető, hogy a szerdai napirendi ülésről törölték Ukrajna további támogatásának vitáját.

Matteo Salvini egy interjúban elmondta, abban bízik, hogy Olaszország mielőbb újra felveszi a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat Moszkvával, azt szeretné, ha a nyugati országok közül az elsők között lennének. Úgy fogalmazott, reméli, hogy néhány hónap, nem pedig évek múlva újraindulnak repülőjáratok Rómából és Milánóból Kijevbe és Moszkvába.

A Liga titkára az olasz sajtónak adott interjújában kijelentette, hogy nem kíván ítéletet mondani Vlagyimir Putyinról, abban bízik, hogy újra megnyithatja a kereskedelmet és a párbeszédet egy olyan országgal, amellyel Olaszország nem áll háborúban. Hozzáfűzte, a sajtóhíradások alapján úgy tűnik, hogy egyesek háborúzni akarnak, de Olaszország nem akar új háborúkat, Olaszország nem érdekelt a háború fenntartásában, hanem hidak építésében, amelyre mielőbb szükség van – szögezte le Salvini.

A Liga főtitkára arra is kitért, hogy egy dolog védelmet nyújtani Ukrajnának, és egészen más dolog a háború szítása. Hozzáfűzte, hogy Olaszország nem támogatja a nagy hatótávolságú fegyverek küldését. Massimiliano Romeo, a Liga szenátusi frakcióvezetője a kérdéssel kapcsolatban azt tanácsolta, hogy mivel a minisztertanács elhalasztotta az Ukrajnának nyújtott segélyrendeletet, a legkézenfekvőbb az lenne, ha megvárnák a Marco Rubio amerikai külügyminiszter vezette tárgyalások eredményeit és az amerikai béketerv alakulását, hogy olyan intézkedést tudjanak hozni, amely teljes mértékben összhangban van a diplomáciai lépésekkel.

