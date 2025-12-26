Világzenével, lemezbemutatókkal, jazzel és a legnagyobb szilveszteri táncházzal várják a bulizni vágyokat

27-én első lemezét mutatja be a számos formációból ismert Szlama László és Bergics András duó, vagyis a Budapest Folk Duo. A PásztorHóra, a Bordó Sárkány vagy az Anno Musica zenéjét ismerjük, ez a duó pedig az eddigi közös munka esszenciája: koncertjeiken a magyar és európai népzene, a régizene, valamint saját feldolgozásaik is megszólalnak, a duda, hegedű, furulya, kaval, buzuki, citera és koboz különleges hangzásával. Vendégként érkezik a Narun (Caspar Thorpe & Babcsán Bence), akik a balkáni népzene karakteres ritmusait és dallamvilágát ötvözik saját szerzeményeikben. Az est táncházzal zárul, ahol a Kaptza húzza a talpalávalót.
Klasszikus dalok, irodalom és zene, két alkotó egy este: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák és a Kollár Klemencz Kamarazenekar tölti be a házat 28-án. Mindkét alkotó évről évre visszatérő vendég a Fonóban. Lendületes, improvizatív hangzás és a magyar kultúra elemeit friss energiával ötvöző, klasszikus Racka-dalok és újabb szerzemények hangzanak, erőteljes ritmusok és irodalmi utalások és a világ egyik legjobb harmonikása találkozik az 1ső Pesti Rackák koncertjén Ferenczi Györggyel az élen.
A Fonó 29-ei év végi világzenei estéjén három különböző zenei világ fonódik össze. A francia–magyar sanzonos érzékenység, a táncolós, bárhangulatú hangszeres zene és a kortárs népzenei újítás egy este alatt teljes, egymásra épülő ívet alkot. Az estet az Ötödik Évszak nyitja: zenéjükben a kárpát-medencei népzene ereje és a francia sanzon lírai világa találkozik. Őket Nagy Csomor András és zenekara követi, míg a programot a Junior Prima díjas Tárkány Művek zárja, akik – úgy is mondhatjuk – a magyar népzenei megújulás egyik legkarakteresebb együttese.
A Fonó hagyományos évzáró jazzestje 30-án minden évben a műfaj izgalmas alkotóit hozza egy színpadra – idén három különleges produkcióval. A Juhász Gábor Trió Holló Aurél közreműködésével mutatja be a Stories From The West Side anyagát, amelyben Bernstein világát új fénytörésben, személyes és mélyen emberi jazzinterpretációkban hallhatja a közönség. A Halper-Hendrix World friss megközelítésben idézi meg Jimi Hendrix örökségét: a jazz, a világzene és a rock határvidékén születő lendületes hangzásban Balogh Kálmán és Szokolay „Dongó” Balázs is szerepet kap. Az est harmadik formációja, Orbán György együttese Coltrane inspirációjára építve saját szerzeményeket és újragondolt témákat szólaltat meg, a spirituális jazz hagyományát mai absztrakt hangzásvilággal kapcsolva össze.
