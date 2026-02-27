Déryné-program: már 46 ezer határon túli magyarhoz ért el a Határtalan program

A közlemény szerint a 78. Kárpát-medencei és 11. vajdasági Határtalan nap keretében Temerinben három helyszínen, több mint hatszáz érdeklődő részvételével zajlottak a programok. A Méhecske Óvodában a Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök című bábjátékot tekinthették meg a legkisebbek. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színháztermében a kisiskolásokat népzenei koncert és hangszerbemutató, míg a felsősöket A honfoglalástól Trianonig című történelmi előadás várta.

Forrás: Marton Nagy / Déryné-program Facebook-oldala

Déryné-program: Határtalanul

A Lukijan Musicki Középiskola diákjai a Kötelezők röviden drámafoglalkozásokon vehettek részt, ahol a Csongor és Tünde, A Pál utcai fiúk, az Úri muri és A helység kalapácsa című műveket dolgozták fel Balog Réka vezetésével. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színháztermében a program ünnepélyes megnyitóval folytatódott, majd a közönség a Fehérlaposok című rockoperát láthatta.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Rákóczi Szövetséggel közreműködve a program tovább erősítette küldetését: a magyar kultúra eljuttatását a Kárpát-medence minden magyarok lakta térségébe

– írják a közleményben.

Az összegzés szerint a Déryné-program Határtalan programjának első évében – 2025. május 20. és 2026. április 30. között – 15 vajdasági és összesen száz határon túli települést ér el. A program keretében eddig 78 témanap és 624 előadás valósult meg, amelyek 46 033 nézőt értek el. Vajdaságban mindez kilencven előadást és összesen 7014 nézőt jelent a Temerinben megvalósuló eseménnyel együtt.