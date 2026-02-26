Chris Hemsworth prostituáltakkal vigasztalja magát, miközben Halle Berry-t már csak a mellei miatt alkalmazzák

A Los Angeles környéki 101-es autóút mentén sorozatos gyémántrablások történnek, amelyek között a sokat látott, de már kissé megfáradt, pocakos Lou nyomozó (Mark Ruffalo) különös mintázatot vél felfedezni: az elkövető sosem hagy nyomot, nem használ fölösleges erőszakot, és rendszerint csak a felső tízezer agyonbiztosított milliárdosait rámolja ki. Lou amolyan szerethető lúzer: öreg autóval jár, a felesége (Jennifer Jason Leigh csak két rövid, de annál szórakoztatóbb jelenetben tűnik fel) pedig csalja. Egyszerre szkeptikus és idealista figura, akit mindenki baleknak tart, tántoríthatatlan igazságérzete is csak hátráltatja a ranglétrán való előrébb jutásban.

A bűn útja igazságot szolgáltat Chris Hemsworth-nek, aki végre megint hús-vér karaktert alakít. Forrás: TMDb

A bűn útja: Szemtől szemben a 2020-as években

Mike (Chris Hemsworth) valóban vérprofi tolvaj, de amennyire kimért és precíz a rablásokban, annyira elesett és magányos a magánéletében, míg nem találkozik a fiatal Mayával (Monica Barbaro), aki cseppet sem tetteti magát vaknak a férfit körülvevő luxus miatt. ­Chris Hemsworth a sok akcióhős- és vígjátékszerepét követően hosszú idő után játszik ismét hús-vér embert, Mike egy szimpatikusan sebezhető, már-már gyermekien félénk férfi, egy betyárszívű bűnöző, aki – hogy, hogy nem – egy utolsó nagy dobás után ki akar szállni. Ehhez azonban a bűntársának (Nick Nolte) is van egy-két szava, aki ráállítja a lobbanékonysága miatt különösen veszélyes Ormont (Barry Keoghan).

Ebbe a kettős üldöztetésbe keveredik bele Sharon (Halle Berry), aki biztosítási brókerként kulcsfigurája lehet az utolsó akciónak, és aki szintén nem tart ott az életében, ahol szeretne. A film rajta keresztül egy zsánerfilmekben nagyon ritkán látott nézőpontot hoz be a történetbe: egy felső középosztálybeli nő karrierútját, aki mindent feláldozott a munka oltárán, meg is gazdagodott belőle, még sincs megbecsülve, és magas státusa ellenére is a telefonos társkeresők nyomasztó világában keres vigaszt. Ezek után ő is nehéz kérdés elé kerül: tovább tűri-e a megaláztatásokat, vagy a bűn útjára lép? Döntése irracionálisnak tűnhet, mégis mélyen emberi.