Itt a hidegfront, Sándor és József sem hoz melegebb időt + videó

József napján általában napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel – derül ki a HungaroMet előrejelezéséből.

Csütörtöki időjárás (Forrás: HungaroMet)

A gomolyok össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal napközben erősen felhős időszakok is lesznek.

Csapadék nem várható. Az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, olykor erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.

Késő estére 2 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Milyen időt hoz Benedek?

Pénteken is erősen gomolyfelhős égboltra számíthatunk, csapadék csak elvétve fordul elő. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lehet, és a hőmérséklet 10–15 fok között alakul.

Szombaton,

Benedek napján változó felhőzetre és helyenként záporokra készülhetünk.

A keleti és délkeleti szél élénk lehet, reggel 2, délután pedig 13 fok körüli hőmérsékletre van kilátás.

Vasárnap gyakran erősen felhős lesz az ég, de csapadék csak néhol valószínű. A nappali csúcsérték 12–13 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Fejfájást okozhat a hidegfront

A hidegfront többek szervezetét megterhelheti. Ilyenkor gyakoribb a vérnyomás ingadozása, a fejfájás és a szédülés. A szív- és érrendszeri betegek mellkasi panaszokat tapasztalhatnak, és nő a keringési eredetű rosszullétek kockázata. A frontérzékenyeknél az epilepsziás rohamok sűrűbben jelentkezhetnek, a krónikus betegségek, például az ízületi problémák tünetei pedig erősödhetnek – figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

