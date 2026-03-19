Itt a hidegfront, Sándor és József sem hoz melegebb időt + videó

József napján általában napos idő várható erőteljes gomolyfelhő-képződéssel – derül ki a HungaroMet előrejelezéséből.
A gomolyok össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal napközben erősen felhős időszakok is lesznek.
Csapadék nem várható. Az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, olykor erős lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
Késő estére 2 és 8 fok közé hűl le a levegő.
Milyen időt hoz Benedek?
Pénteken is erősen gomolyfelhős égboltra számíthatunk, csapadék csak elvétve fordul elő. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lehet, és a hőmérséklet 10–15 fok között alakul.
Szombaton,
Benedek napján változó felhőzetre és helyenként záporokra készülhetünk.
A keleti és délkeleti szél élénk lehet, reggel 2, délután pedig 13 fok körüli hőmérsékletre van kilátás.
Vasárnap gyakran erősen felhős lesz az ég, de csapadék csak néhol valószínű. A nappali csúcsérték 12–13 fok között alakul – írja a Köpönyeg.
Fejfájást okozhat a hidegfront
A hidegfront többek szervezetét megterhelheti. Ilyenkor gyakoribb a vérnyomás ingadozása, a fejfájás és a szédülés. A szív- és érrendszeri betegek mellkasi panaszokat tapasztalhatnak, és nő a keringési eredetű rosszullétek kockázata. A frontérzékenyeknél az epilepsziás rohamok sűrűbben jelentkezhetnek, a krónikus betegségek, például az ízületi problémák tünetei pedig erősödhetnek – figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.
Az időjárásról a Magyar Nemzet tematikus oldalán is olvashat.
