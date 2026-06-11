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Hűtő takarítása: így maradnak tovább frissek az ételek, és így kerülhetjük el az ételpazarlást

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Valahol a mustáros üveg mögött, egy doboz tejföl mellett vagy a zöldséges rekesz mélyén szinte minden hűtőben lapul legalább egy olyan élelmiszer, amelyről már régen megfeledkeztünk. Egy rosszul rendszerezett hűtő meglepően sok pénzbe kerülhet, miközben észre sem vesszük. A hűtő takarítása tehát nem csupán a törlésről szól. Hogyan csináljuk jól?

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 11. 5:37
Forrás: Pexels
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A visszapakolásnál a szakértők szerint zónákat kell kialakítani. 

Hogyan pakoljunk be a hűtőbe?

Felső polc: amihez gyakran nyúlunk

A felső polc ideális hely a készételeknek, a maradékoknak, a reggeli alapanyagoknak és minden olyan ételnek, amely már fogyasztásra kész. Minél könnyebben láthatók ezek, annál kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezünk róluk.

Középső rész: a mindennapok szereplői

A tejtermékek, joghurtok, sajtok és felvágottak kerülnek ide. Ezekhez naponta többször is nyúlunk, ezért logikus, ha szemmagasság környékén kapnak helyet.

Alsó polc: a nyers húsok birodalma

Ez az a szabály, amelyet az élelmiszer-biztonsági szakértők különösen fontosnak tartanak. A nyers húsok mindig a legalsó polcra kerüljenek, lehetőleg egy tálcában vagy zárt dobozban. Ha véletlenül csöpögni kezdenek, nem szennyezik be az alattuk vagy mellettük lévő élelmiszereket.

Miért ne tároljuk a tejet a hűtőajtón? 

Sokan automatikusan ide teszik a tejet vagy a tojást, pedig a hűtőajtó a legmelegebb rész. A folyamatos nyitogatás miatt itt ingadozik leginkább a hőmérséklet. Sokkal jobb helyük van itt a szószoknak, önteteknek, italoknak vagy a vajnak.

Hogyan maradnak tovább frissek a zöldségek és gyümölcsök a hűtőben? 

A zöldségek és a gyümölcsök akkor maradnak frissek a legtovább, ha külön rekeszben tartjuk őket. Fontos még, hogy megfelelően tároljuk ezeket. Egy cipzáras tasak, újrafelhasználható szilikonzacskó vagy jól záródó ételtartó nemcsak a kiszáradást akadályozza meg, hanem segít megőrizni a megfelelő nedvességtartalmat is. Ez különösen fontos a nyári hónapokban, amikor a gyümölcsök és zöldségek sokkal gyorsabban veszítenek a frissességükből. Figyeljünk viszont arra is, hogy a túl sok nedvesség segít a penésznek. Hogy elkerüljük, tegyünk papírtörlőt a zöldségek és gyümölcsök alá, ami felszívja a lecsapódó párát. Ugyanígy segíthet néhány szem rizs is. 

Nyári hűtőrendszerezési tippek: így előzhetjük meg az ételpazarlást 

Még jobb, ha kisebb kategóriákat alakítunk ki. Lehet külön doboz a „reggelihez”, a „szendvicshez”. Nem hangzik forradalmi ötletnek, mégis rengeteget segít a mindennapokban. És van még egy aranyszabály: ami hamarosan lejár, kerüljön előre. A frissen vásárolt termékek mehetnek hátra, a régebbiek pedig maradjanak szem előtt. 

Általában a megmosott, fogyasztásra kész gyümölcsöket sokkal gyorsabban elkapkodja a család. Ha a szőlőt vagy az epret már csak elő kell venni a dobozból, jóval nagyobb eséllyel választjuk, mintha még elő kellene készíteni az evéshez. Ha a salátát megmosva tettük a hűtőbe, előtte egy centrifugával alaposan szárítsuk meg és papírtörlőbe csomagoljuk a leveleket. Ez magába szívja a nedvességet, így a levelek tovább maradnak ropogósak. A friss zöldfűszerekkel érdemes úgy bánni, mint egy csokor virággal: egy kevés vízzel töltött pohárba vagy befőttesüvegbe állítva gyakran sokkal tovább frissek maradnak, mint egy műanyag zacskó mélyén.

És ha már nyár, a fagyasztó is megér egy gyors átnézést. A jégkrémek, jégakkut rejtő zacskók és hónapok óta őrizgetett fagyasztott maradékok között gyakran nagyobb a káosz, mint magában a hűtőben.

 

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