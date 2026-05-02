Senki nem eszi így a salátát – pedig a régi magyar konyha szerint lehetne

Amikor a fejes saláta még sütőbe került

Még meglepőbb, hogy a salátát nemcsak főzték, hanem sütötték is. Németh Zsuzsána 1858-as receptje szerint vajjal és sok tejföllel rétegezve, morzsával megszórva tették a sütőbe – akkor még „felül és alul széntűzzel”. Ma ezt egyszerűen a sütőnk helyettesíti, de az ötlet változatlan: a saláta meleg ételként is működik. Sült sertéshús mellé adták. Ez a fajta gondolkodás ma újra ismerős lehet: a zöldségek főszerepbe emelése, a textúrák és ízek újragondolása valójában nem modern hóbort, hanem visszatérés.

Salátaszimfónia

Mint megannyi ételünknek, a fejes salátának is valóságos költője volt az Ínyesmester, vagyis az 1930-as években publikáló Magyar Elek. Nála a saláta nem mellékes elem, hanem „szimfónia az ételek birodalmában”, amelynek elkészítése külön művészet: szívet és lelket kíván. Mint írja, pazar bőkezűség kell akkor, amikor az olaj, fösvénység, amikor az ecet, illetve bölcsesség, amikor a só adagolásáról van szó.

Recepteket is ad a fejes salátához, az ő klasszikus öntete: bor-, méz- vagy gyümölcsecetből készült lé, kevés vízzel, sóval, cukorral, majd bőséges olajjal meglocsolva, végül kemény tojással díszítve. Az arányok nem merevek, inkább irányok: a lé „sohase legyen bő”, a hangsúly az ízek egyensúlyán van. Francia módon készítve szerinte a sós vízben negyed órát ázott fejessalátát egy olyan dresszinggel kell leönteni, amiben nyers tojást, olajat, mustárt és egy evőkanál citromlevet vagy ecetet kevertünk simára.