nappalicsendegészség

Már sétálni sem indulunk el csendben: mit tesz velünk az állandó háttérzaj?

Nehezen vagyunk meg háttérzaj nélkül. Valamit hallgatnunk kell utazás vagy sportolás közben, főzéshez, munkához, elalváshoz. Sokan még sétálni sem indulnak el podcast vagy zene nélkül. A folyamatos háttérzajnak számos előnye van, de közben mindent megváltoztatott. Átírta a csendhez, a gondolatainkhoz és talán saját magunkhoz való viszonyunkat is. Melyik hangot mire használjuk? Mire vigyázzunk? Utánajártunk.

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 22. 5:33
Forrás: pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mit hallgasson egy ADHD-s munka vagy tanulás közben?

A monoton háttérzajok különösen ADHD vagy koncentrációs problémák esetén lehetnek hasznosak, mert elfedik a váratlan zajokat és segíthetnek fókuszban maradni. Szakértők szerint, míg egyes ADHD-s emberek rendkívül érzékenyek a váratlan zajokra, mások kifejezetten igénylik az állandó hangstimulációt ahhoz, hogy koncentrálni tudjanak. A kontrollált háttérzaj ilyenkor segíthet „lefoglalni” az agy egy részét, így könnyebb lehet fókuszálni a feladatokra. Természetesen nincs általános szabály, ami valakit megnyugtat, másnak túl sok inger lehet.

A csend kellemetlenné vált

Eddig a jelenség pozitív részeit láttuk, ám van egy kissé ijesztő oldala is. Miközben folyamatosan zaj vesz körül minket, sokan a csendet kényelmetlennek találják, menekülnek előle. Például azért, mert egyre többen érzik úgy, hogy minden percet „hasznosan” kell tölteni. Podcast séta közben, önfejlesztő videó főzéshez, interjú edzés alatt. A tartalomfogyasztás sokszor már nem kikapcsolódás, hanem annak a része, hogy egy perc se maradjon kihasználatlanul.

Pedig a csend kell, fontos szerepe van az idegrendszer regenerációjában, a kreatív gondolkodásban és a belső feldolgozási folyamatokban. Ha kiiktatjuk az életünkből, mindezt megnehezítjük. Ráadásul bizonyos feladatok (mély koncentráció vagy kreatív gondolkodás) valójában csendben működnek a legjobban.

Nem véletlen, hogy a folyamatos városi zaj, a forgalom, az irodai háttérhangok, a tömegközlekedés háttérhangja hosszú távon növeli a stresszt, ronthatja az alvást és csökkentheti a koncentrációt. A szervezetünknek szüksége van a csendre. Olyannyira, hogy már az egészen rövid csendes periódusok is csökkenthetik a stresszt és az agyi túlterhelést. 

Mégis, a modern ember sokszor szinte folyamatos auditív stimulációban él, amit gyakran saját maga idéz elő. Zene, podcast, videó, háttértévé. Valami mindig megy, az agy pedig ritkán marad valóban ingermentes állapotban. Miközben ezek valódi segítséget jelenthetnek koncentrációhoz, szorongáscsökkentéshez vagy a magány enyhítéséhez, fontos, hogy mértékkel használjuk. Adjunk helyet a csendnek is! 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu