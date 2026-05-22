Már sétálni sem indulunk el csendben: mit tesz velünk az állandó háttérzaj?

Mit hallgasson egy ADHD-s munka vagy tanulás közben?

A monoton háttérzajok különösen ADHD vagy koncentrációs problémák esetén lehetnek hasznosak, mert elfedik a váratlan zajokat és segíthetnek fókuszban maradni. Szakértők szerint, míg egyes ADHD-s emberek rendkívül érzékenyek a váratlan zajokra, mások kifejezetten igénylik az állandó hangstimulációt ahhoz, hogy koncentrálni tudjanak. A kontrollált háttérzaj ilyenkor segíthet „lefoglalni” az agy egy részét, így könnyebb lehet fókuszálni a feladatokra. Természetesen nincs általános szabály, ami valakit megnyugtat, másnak túl sok inger lehet.

A csend kellemetlenné vált

Eddig a jelenség pozitív részeit láttuk, ám van egy kissé ijesztő oldala is. Miközben folyamatosan zaj vesz körül minket, sokan a csendet kényelmetlennek találják, menekülnek előle. Például azért, mert egyre többen érzik úgy, hogy minden percet „hasznosan” kell tölteni. Podcast séta közben, önfejlesztő videó főzéshez, interjú edzés alatt. A tartalomfogyasztás sokszor már nem kikapcsolódás, hanem annak a része, hogy egy perc se maradjon kihasználatlanul.

Pedig a csend kell, fontos szerepe van az idegrendszer regenerációjában, a kreatív gondolkodásban és a belső feldolgozási folyamatokban. Ha kiiktatjuk az életünkből, mindezt megnehezítjük. Ráadásul bizonyos feladatok (mély koncentráció vagy kreatív gondolkodás) valójában csendben működnek a legjobban.