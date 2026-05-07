Digitális energiavámpírok – amikor nem az emberek fárasztanak ki

Digitális energiavámpírok: így vezet mentális kimerüléshez

A passzív ingerfogyasztás nem tölt fel minket, sőt szétszórja a figyelmet, lefáraszt. Így pedig egyre nehezebb lesz azokra a tevékenységekre koncentrálni, amelyek valóban feltöltenének. Ám nem önmagában a technológia a probléma, hanem a használat módja.

Digitális energiavámpírról akkor beszélhetünk, amikor egy tevékenység:

nem ad valódi feltöltődést,

mégis időt és figyelmet visz el,

és utána csökkenti a mentális kapacitást.

A jelei sokszor hétköznapiak:

agyi köd érzése,

indokolatlan ingerlékenység,

nehézkes koncentráció.

az a furcsa élmény, hogy egész nap elfoglaltak voltunk, mégsem haladtunk

A láthatatlan stressz – miért merítenek le a digitális viták?

Emellett különösen megterhelőek a digitális térben zajló viták, még akkor is, ha csak olvasóként veszünk részt bennük.

Az agyunk ugyanis a konfliktust fenyegetésként értelmezi. Amikor támadó, kritikus vagy indulatos hozzászólásokat olvasunk, az idegrendszerünk részben ugyanúgy reagál, mintha személyes konfliktusban lennénk. Aktiválódik a stresszválasz, még akkor is, ha fizikailag biztonságban vagyunk. Az ilyen stresszes helyzetekben az agyunknak több energiára van szüksége, testünk pedig fokozott terhelésnek van kitéve, ami igénybe veszi számos szervünket, még a hormon- és immunrendszerünket is. Másrészt, a netes viták gyakran kiszámíthatatlanok és vég nélküliek. Nincs valódi lezárás,

nincs konszenzus. Újra és újra visszatérünk, hogy megnézzük, mi történt, válaszolt-e valaki, változott-e az álláspont. Ez mentális energiát köt le.