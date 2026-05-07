Digitális energiavámpírok – amikor nem az emberek fárasztanak ki

A klasszikus energiavámpírt már sokan ismerik: az a személy, aki miatt úgy érezzük, mintha lemerültünk volna. De van egy új típus, amelyikj alattomosabb, és sokkal több időt töltünk vele.

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 07. 5:15
Illusztráció Fotó: Pexels
Digitális energiavámpírok: így vezet mentális kimerüléshez 

A passzív ingerfogyasztás nem tölt fel minket, sőt szétszórja a figyelmet, lefáraszt. Így pedig egyre nehezebb lesz azokra a tevékenységekre koncentrálni, amelyek valóban feltöltenének. Ám nem önmagában a technológia a probléma, hanem a használat módja. 

Digitális energiavámpírról akkor beszélhetünk, amikor egy tevékenység: 

  • nem ad valódi feltöltődést,
  • mégis időt és figyelmet visz el, 
  • és utána csökkenti a mentális kapacitást.
    A jelei sokszor hétköznapiak:
  • agyi köd érzése,
  • indokolatlan ingerlékenység,
  • nehézkes koncentráció.
  • az a furcsa élmény, hogy egész nap elfoglaltak voltunk, mégsem haladtunk 

A láthatatlan stressz – miért merítenek le a digitális viták? 

Emellett különösen megterhelőek a digitális térben zajló viták, még akkor is, ha csak olvasóként veszünk részt bennük. 
Az agyunk ugyanis a konfliktust fenyegetésként értelmezi. Amikor támadó, kritikus vagy indulatos hozzászólásokat olvasunk, az idegrendszerünk részben ugyanúgy reagál, mintha személyes konfliktusban lennénk. Aktiválódik a stresszválasz, még akkor is, ha fizikailag biztonságban vagyunk. Az ilyen stresszes helyzetekben az agyunknak több energiára van szüksége, testünk pedig fokozott terhelésnek van kitéve, ami igénybe veszi számos szervünket, még a hormon- és immunrendszerünket is. Másrészt, a netes viták gyakran kiszámíthatatlanok és vég nélküliek. Nincs valódi lezárás,
nincs konszenzus. Újra és újra visszatérünk, hogy megnézzük, mi történt, válaszolt-e valaki, változott-e az álláspont. Ez mentális energiát köt le. 

További terhelést jelent az érzelmi intenzitás. A kommentfolyamokban a negatív, szélsőséges vélemények aránytalanul nagy figyelmet kapnak. Az agyunk evolúciósan érzékenyebb a negatív információkra, ezért ezek mélyebb nyomot hagynak, és jobban kifárasztanak. Végül a kontextus hiánya is szerepet játszik. A hangsúly, mimika, testbeszéd hiánya miatt könnyebb félreérteni másokat, ami növeli a kognitív terhelést: többet kell kitalálnunk, értelmeznünk. Ezért fordulhat elő, hogy néhány perc kommentolvasás után:

  • feszültebbnek érezzük magunkat
  • nehezebb másra koncentrálni
  • fejben visszük tovább a vitát, nem tudjuk lezárni. 

A digitális viták tehát nemcsak időt visznek el, észrevétlenül energiavámpírrá válhatnak. 

Mit lehet tenni a digitális energiavámpírok ellen?

A megoldás nem a teljes elvonulás, hiszen ez a mai életmódunk mellett szinte lehetetlen. Nincs is szükség rá, tudatos határokra azonban mindenképp. Ami csökkentheti a terhelést:

  • értesítések csökkentése: kevesebb megszakítás, mélyebb fókusz
  • célhoz kötött használat: belépni valamiért, nem megszokásból 
  • offline mikroszünetek: rövid, ingermentes pihenések nap közben
  • idősávok kijelölése: például reggeli vagy esti „képernyőmentes” idő
     

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
