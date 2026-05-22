Politikai adatipar: a Tiszának az ölébe hullhatott a digitális űrtechnológia

2022, Márki-Zay Péter

Mindez persze főpróbának számított csupán, az igazi megméretés 2022-ben következett el, az országgyűlési választáskor. Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP-szövetség kihívója tehát Márki-Zay Péter és a mögötte felsorakozó egyesült baloldal lett – és persze a DatAdat, no meg a hatalmas pénzekkel beszálló amerikaiak.

Ki ne emlékezne a guruló dollárok botrányra? Külföldről nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeg landolt a magyar baloldalnál és az azt kiszolgáló revolvermédiánál. Ebből közel egymilliárd egy svájci alapítványtól, további hárommilliárd pedig az Action for Democracy (A4D) nevű szervezeten keresztül érkezett. Az A4D-t az a Korányi Dávid vezette, aki 2009-ben Bajnai külpolitikai főtanácsadója volt, majd pozíciót kapott a kormányban is.

Mára szinte biztosra vehető, hogy a guruló dollárok jelentős része Soros György hálózatából és az amerikai demokratáktól érezett a magyar baloldalhoz.

Az amerikai eredetű pénzből pedig hatalmas szeletet kanyarított ki magának a DatAdat, a cégcsoportnál végül több mint 1,8 milliárd forint kötött ki. Nem véletlenül: Bajnaiék intézték az egyesült baloldal kampányának jelentős, érdemi részét. És nem is akárhogyan.

A módszerek

A különféle elérhető adatok, tapasztalatok alapján szakmai körökben úgy tartották, hogy a 2022-es kampányban a datadatos kör személyre szabott üzenetekkel otthon tartani a Fidesz–KDNP támogatóit és igyekezett megmozgatni azokat, akiknél esély mutatkozott arra, hogy a baloldal mellé húzzák be az ikszet. Vagyis elsősorban a bizonytalanokat vehették célba, ehhez pedig a közösségi médiumok és a mesterséges intelligencia mellett chatbotokat, vagyis beszélgető robotokat is igénybe vehettek.

A chatbotok működése talán a legérdekesebb, ezekkel ugyanis a Facebook-felhasználók számára sokszor érzékelhetetlen módon történik az adatgyűjtés. A programot például kvíznek vagy más játékos feladványnak álcázzák, a kérdésekre adott válaszokból – és más interakciókból – pedig az adatgyűjtő képes lehet feltérképezni az érintettek politikai preferenciáit. Vagyis az összegyűjtött adatokat politikai profilozásra használják fel. Minél több az adat és minél fejlettebb az algoritmus, annál pontosabban határozható meg, hogy kinél milyen politikai üzenet megy át, mivel lehet az érintettet megszólítani, szavazásra sarkallni vagy éppen távol tartani az urnáktól.