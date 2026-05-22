Politikai adatipar: a Tiszának az ölébe hullhatott a digitális űrtechnológia

Ha Magyarországon modern, digitális politikai kampánytechnológiáról beszélünk, akkor szakmai berkekben a Bajnai Gordon nevével fémjelzett, több mint egy évtizede életre hívott, az Orbán-kormány leváltásán dolgozó datadatos kört tartják piacvezetőnek. A cégcsoport már a Magyar Péter-féle Talpra magyarok! nevű szervezet, illetve később a Tisza Párt körül is felbukkant, az pedig beszédes tény, hogy az új kormány egyik legfontosabb tagja Bajnai Gordon társaságában ott ült a Globesec nevű befolyásos nemzetközi szervezet igazgatói között. A digitális univerzumban a Fidesz látványos alulmaradásának okait vizsgáló cikksorozatunkban most a DatAdat játssza a főszerepet.

2026. 05. 22. 5:30
2022, Márki-Zay Péter

Mindez persze főpróbának számított csupán, az igazi megméretés 2022-ben következett el, az országgyűlési választáskor. Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP-szövetség kihívója tehát Márki-Zay Péter és a mögötte felsorakozó egyesült baloldal lett – és persze a DatAdat, no meg a hatalmas pénzekkel beszálló amerikaiak.

Ki ne emlékezne a guruló dollárok botrányra? Külföldről nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeg landolt a magyar baloldalnál és az azt kiszolgáló revolvermédiánál. Ebből közel egymilliárd egy svájci alapítványtól, további hárommilliárd pedig az Action for Democracy (A4D) nevű szervezeten keresztül érkezett. Az A4D-t az a Korányi Dávid vezette, aki 2009-ben Bajnai külpolitikai főtanácsadója volt, majd pozíciót kapott a kormányban is.

Mára szinte biztosra vehető, hogy a guruló dollárok jelentős része Soros György hálózatából és az amerikai demokratáktól érezett a magyar baloldalhoz. 

Az amerikai eredetű pénzből pedig hatalmas szeletet kanyarított ki magának a DatAdat, a cégcsoportnál végül több mint 1,8 milliárd forint kötött ki. Nem véletlenül: Bajnaiék intézték az egyesült baloldal kampányának jelentős, érdemi részét. És nem is akárhogyan.

A módszerek

A különféle elérhető adatok, tapasztalatok alapján szakmai körökben úgy tartották, hogy a 2022-es kampányban a datadatos kör személyre szabott üzenetekkel otthon tartani a Fidesz–KDNP támogatóit és igyekezett megmozgatni azokat, akiknél esély mutatkozott arra, hogy a baloldal mellé húzzák be az ikszet. Vagyis elsősorban a bizonytalanokat vehették célba, ehhez pedig a közösségi médiumok és a mesterséges intelligencia mellett chatbotokat, vagyis beszélgető robotokat is igénybe vehettek.

A chatbotok működése talán a legérdekesebb, ezekkel ugyanis a Facebook-felhasználók számára sokszor érzékelhetetlen módon történik az adatgyűjtés. A programot például kvíznek vagy más játékos feladványnak álcázzák, a kérdésekre adott válaszokból – és más interakciókból – pedig az adatgyűjtő képes lehet feltérképezni az érintettek politikai preferenciáit. Vagyis az összegyűjtött adatokat politikai profilozásra használják fel. Minél több az adat és minél fejlettebb az algoritmus, annál pontosabban határozható meg, hogy kinél milyen politikai üzenet megy át, mivel lehet az érintettet megszólítani, szavazásra sarkallni vagy éppen távol tartani az urnáktól.

A kudarc után átszervezték magukat

Az egyesült baloldal azonban 2022-ben súlyos vereséget szenvedett, nem utolsósorban azért, mert a választás előtt kirobbant az orosz–ukrán-háború, amire a Márki-Zayék egyértelműen rosszul reagáltak. Ezt pedig a begyűjtött óriási mennyiségű adat, és a gondosan felépített, megrajzolt profilok sem tudták ellensúlyozni. 

A csúfos kudarc nyomán a Bajnai-féle csodafegyvertől való aggodalom a Fideszben is elillanhatott.

A 2022-es bukás után a datadatos kör önmaga átszervezésébe kezdett, miközben a világpolitikai változások is új helyzetet hoztak. Az Egyesült Államokban 2025 elején Donald Trump lett újra az elnök, első intézkedései között elzárta azokat a pénzcsapokat, amelyekkel korábban a demokraták az európai országok belpolitikai folyamatainak befolyásolását finanszírozták. Átalakította ezután felfogását, működési rendjét a Soros-hálózat is.

Bajnaiék azonban mindezt nem várták meg, jelentős átszervezést hajtottak végre, egyúttal nemzetközi terjeszkedésbe fogtak. A társaságokat átnevezték, a tulajdoni viszonyokat újrarajzolták. Új nevet kapott a magyar cég, a DatAdat Professional Kft., amely 2024-ben AVFS Magyarország Kft. lett. Kicsivel korábban, 2023-ban átkeresztelték a cégcsoport osztrák vállalkozását is, a DatAdat Gmbh 2023-ban Estratos Digital Gmbh lett. Eközben Bajnai kiszállt a tulajdonosok közül, a legtöbb helyen pedig Ficsor Ádám lett a főszereplő.

A szervezeti módosítások, újítások között kel megemlíteni azt is, hogy hetekkel a 2022-es magyarországi választások után Brüsszelben bejegyeztek egy civil szervezetet, a European Center for Digital Actiont, amelynek célja a baloldali progresszív mozgalmak támogatása és a jobboldali politikai erők visszaszorítása. Az ECDA korábban több mint egy tucat olyan szakemberrel dolgozott, akik jártasságot szereztek az online kampányolásban, az adománygyűjtésben, a közösségszervezésben, a mozgósításban. A szervezet egyik társalapítója Bajnai jobbkeze, Ficsor Ádám, adatkezelője pedig nem más, mint az Estratos Digital Gmbh.

Ezzel el is érkeztünk ahhoz a szereplőkhöz, amely Magyar Péterékig vezet el.

Belenyúltak a lengyel elnökválasztásba is?

Hogy 2022 óta az ECDA-nak osztottak-e lapot a közép-európai politikai folyamatokban, így például az idei hazai kampányban, egyelőre nem tudni. Az viszont kellően dokumentált, hogy az Estratosnak nagyon is.

A cég tehát 2023-ban kapta meg mai nevét, de abban az évben máshoz is hozzájutott. Mégpedig nagyjából félmilliárd forinthoz. Abban az évben ugyanis a Korányi Dávid vezette Action for Democracy megtámogatta a céget.

Az Estratos gyorsan munkához látott, az utóbbi időben számos európai országban alakított ki kapcsolatot civil vagy politikai szervezetekkel. Ennek folyamatát korábban részletes elemzésben mutatta be a Magyar Nemzet. Ebből itt és most annyit emelünk ki, hogy a jelek szerint az egyik legfontosabb állam Ficsorék számára Lengyelország lehetett. Az Estratos ugyanis majd tucatnyi ottani szervezetnél bukkant fel. Ez azonban semmi ahhoz képest, hogy megpróbálhattak belenyúlni a helyi politikába is. Sajtóhírek ugyanis arról szóltak, hogy a tavalyi lengyel elnökválasztásba külföldi szereplők avatkoztak be, mégpedig a jobboldali jelölt ellen és a baloldali mellett. Beszámolók szerint az akció technikai hátterét – elsősorban Facebook-reklámok terjesztését – az Estratos garantálta. Az ügyben a lengyel nemzetbiztonság is vizsgálatot indított.

Ezért fontosan a lengyelek

A lengyel vonal nagyon fontos a Tiszának is. Arról már írtunk, hogy egy német jelentés szerint nem csak a lengyel kormánypárt, de még az ottani titkosszolgálat is lépéseket tehetett a magyar kampány idején az Orbán-kormány megbuktatásáért.

A lengyel kapcsolatról Tarr Zoltán is beszélt korábban, a párt alelnöke egy hangfelvétel szerint kifejtette, hogy külön munkacsoportjuk foglalkozik az ottani eseményekkel. Hogy az Estratos tevékenységét is áttekintik-e a tiszások, egyelőre homályos, az ugyanakkor biztos, hogy a cég neve hamar felmerült a párttal kapcsolatban.

A Tisza körül is felbukkantak Bajnaiék

Magyar Péter 2024 nyarán vette át a Tisza Pártot, ugyanakkor már február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt, amely az ellenzéki csoportosulás bemutatását szolgálta. A weboldal adatkezelési tájékoztatójában gyorsan felbukkant a datadatos kör, nevezetesen az Estratos. A Magyar Nemzet ezt kiszúrta és meg is írta, ezután azonban Magyarék gyorsan eltüntették a Bajnai-féle szálat, ugyanis egyszerűen kitörölték az Estratost az adatvédelmi tájékoztatóból.

Ezen túl megannyi mozzanat utal arra, hogy Bajnai és köre tevékenyen segíthette a Tiszát. Az egyik leglátványosabb ilyen az volt, amikor a volt baloldali kormányfő egy év eleji HVG-interjúban lényegében beszállt a Tisza kampányába és Magyar Péter mellett agitált. Erősítette a kapcsolatot az a fotó is, amely szerint Ficsor brüsszeli szervezete, az ECDA egyik informatikusa a Tisza előválasztásakor a pártnál dolgozott.

A globalistáktól a kormányba

Bajnai és köre Tiszához fűződő kapcsolatát más történések is alátámasztják. Legalábbis beszédes tény, hogy a Tisza-kormány egyik legfontosabb tagja, a külügyminiszter Orbán Anita ott ült Bajnai Gordon társaságában a Globesec nevű befolyásos nemzetközi szervezet igazgatói között. A Globsec szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező ngo, amely elsősorban manipulatív kutatásaival és tanulmányaival próbált meg belenyúlni a magyar belpolitikába már a 2022-es választás előtt is. A Globsec mögött Soros György hálózata is felsejlik.

Orbán Anita mellett kapcsolatba került a szervezettel Tarr Zoltán is, aki politikai karrierje előtt és immár tiszás vezetőként is részt vett a ngo fórumain.

Bajnai kapcsán Kapitány Istvánt is meg kell említeni. Az új gazdasági miniszter, aki korábban majd négy évtizedig szolgálta a Shell olajipari óriásvállalatot szinte istenítette korábban Bajnai Gordont. 2024-ben azt állította róla, hogy „nagyon jó nagykövete a professzionális, a globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”.

 

Minden jel egy irányba mutat

Összességében elmondható, hogy bár bőven akad homályos folt, ahhoz nem férhet kétség, hogy az immár átnevezett DatAdat-csoportnál megvan a megfelelő tudás és adatmennyiség ahhoz, hogy a fiatalokat tömegesen mozgósító és brutális hatékonyságú kampányt bonyolítsanak le. Az is egyértelmű, hogy a Bajnai bizalmasaiból álló csapat az utóbbi évek több magyar választása idején is vállalt kampányfeladatokat és mindig az Orbán-kormány megbuktatásáért dolgoztak. Egyértelmű, hogy rendelkeznek hazai és nemzetközi tapasztalatokkal, ahogy az is, hogy az érdekkör megjelent a Tisza Párt környékén. Ez ügyben kellően beszédes, hogy a Bajnai-féle globalista világból is érkezett résztvevő Magyar Péter kormányába.

Cikksorozatunk következő részében a média és a digitális tér kapcsolatát elemezzük majd.

 

               
       
       
       

