Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

Tisza Párteurópai unióUrsula von der LeyenMagyar Péter

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

A Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben – ez Tarr Zoltán szavaiból derül ki, aki egy budapesti összejövetelen beszélt a háttérben zajló folyamatokról. Lengyelországban ugyanis sikerült az, ami nálunk nem: jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 5:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk” – mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere egy hangfelvételen.

Tarr Zoltán
Tarr Zoltán - Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ez arra a már régóta sejtett forgatókönyvre utal, amelynek értelmében Brüsszel lengyel módra végrehajtott kormányváltást képzel el Magyarországon. Nemcsak azért támogatják az Orbán-kormányt jövőre leváltani akaró Tisza Pártot, mert a mostani jobboldali magyar vezetés számos kérdésben – a háború, a migráció vagy a genderpropaganda elleni fellépésével – ellentmondott az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságnak, hanem azért is, mert meg akarnak szabadulni a magyar vétófenyegetéstől, hogy Ukrajnát mielőbb felvehessék az Európai Unióba. – Nem fog válogatni az Európai Unió vezetése az eszközökben a magyar vétó kikerülése érdekében – mondta korábban a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Lengyelországban 2023-ban váltotta le Donald Tusk kormánya a jobboldali vezetést. Tusk Polgári Platformja az Európai Néppárthoz tartozik, ugyanahhoz a migráció- és Ukrajna-párti, fősodorbeli pártcsaládhoz, amelyhez Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és a Tisza Párt is, és amelynek elnök-frakcióvezetője Magyar Péter fő brüsszeli kapcsolata, Manfred Weber. Ráadásul hazánkban az alkotmányos helyzet egyszerűbb: a Tisza hatalomra kerülésével az európai fősodor egyszerűen „kipipálhatná” Magyarországot, míg a lengyelek esetében nem tudták megakadályozni, hogy – Tuskékkal szembeni fékként – a jobboldali Karol Nawrocki nyerje meg az idei elnökválasztást. (A lengyel államfő alkotmányos jogkörei jóval szélesebbek a magyarénál.)

Lengyelországot – mint Kelet-Közép-Európa kulcsállamát – csatatérállamnak nevezte a Korányi Dávid irányította háttérhatalmi szervezet, az Action for Democracy is, amely nálunk a 2022-es országgyűlési választásokba avatkozott be a Márki-Zay Péter vezette ellenzék támogatójaként, a lengyeleknél pedig – mintegy egymillió dollárral – Tuskék oldalán.

Megjelent a lengyel politikában a Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő nevéhez köthető DatAdat-kör is. Ahogy arról a lengyel közszolgálati média, a TVPN „Magyar találmány a lengyelországi választásokra? Egy titokzatos cég Észtországból és Soros agytrösztje” című írásában beszámolt, hazánkhoz hasonlóan ott is az adatgyűjtés volt a fő profiljuk. Idén májusban pedig a Magyar Nemzet arról írt: a szintén Bajnaiékhoz köthető Szigetvári Viktor cége manipulálhatta a lengyel választást, mégpedig a DatAdat immár Estratos Digitalra átnevezve. A rendszerük, különösen a Lunda nevű adományszerző platform, ismerős lehet itthonról is, mivel ugyanez az infrastruktúra bukkant fel Magyar Péter mozgalma mögött, mielőtt az adatkezelési nyomokat hirtelen eltüntették volna a nyilvánosság elől. 

Recept a demokrácia lebontásához

A balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte. Szűcs Gábor, a XXI. Század Intézet elemzője az év elején írt arról, hogyan másolná le Brüsszel irányításával Magyar Péter azt a mintát, amellyel Tusk felszámolta a lengyel jogállamiságot.

A Magyar Nemzet már a 2023-as cikksorozatában – még jóval a Tisza Párt felbukkanása előtt – figyelmeztetett: „a lengyel történések bemutatják, hogy mi vár a következő választásokon a nemzeti önrendelkezéshez ragaszkodó magyarokra”.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szánthó Miklós
idezojelekkonzervatív

Európai konzervatív reneszánsz

Szánthó Miklós avatarja

A globalista, posztmodern baloldali szövetség még az EU-ban is legyőzhető.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.