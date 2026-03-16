kőolajolajvezetékSzlovákiaSzijjártó Péter

Nem engedünk a zsarolásnak: Magyarország és Szlovákia együtt kerüli meg az ukrán olajblokádot

Magyarország és Szlovákia új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomító közvetlen összekötése érdekében, így visszaszorítva az ukrán vezetés zsarolási potenciálját is – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. Szijjártó Péter közölte: a vezeték már a jövő év első felében elkészül.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 15:39
Szijjártó Péter Brüsszelből jelentkezett Forrás: MTI
A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy fontos megállapodást írt alá Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel a nap folyamán, amelynek alapján a két ország új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter fontos megállapodást jelentett be Brüsszelben, sikerült megegyezni Szlovákiával (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

„Ez egy 127 kilométer hosszú vezeték lesz. Ez a vezeték 1,5 millió tonna kőolajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani, és ez egy újabb hozzáadott értéket fog jelenteni a magyar energiaellátás, a magyar dízelellátás szempontjából, és ki tudja védeni azokat a hatásokat, amelyeket a világban zajló háborúk és az elhibázott brüsszeli politika jelentenek” – mondta.

„Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz. És a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomítók összekötésével a kettő közötti közvetlen dízel- és benzinszállítás lehetőségével sokkal védettebbé teszi mind Magyarországot, mind Szlovákiát az olyan zsarolásokkal szemben, mint amelyet most élünk át az ukránok részéről Berlin és Brüsszel támogatásával” – tette hozzá.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

