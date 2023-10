Így avatkoztak be külföldről a lengyel választásokba: a Gyurcsány–Bajnai-féle kör támogatásai és adatgyűjtése (4. rész)

Előbbi a Karácsony Gergely volt főtanácsadójához, Korányi Dávidhoz kötött szervezet ugyanis támogatást nyújtott olyan lengyel csoportoknak, amelyek a mostani választási kampányban is aktívan részt vesznek. A Sieci nevű hetilap többször foglalkozott az Action for Democracy lengyelországi aktivitásával, és azzal, hogy az általuk támogatott jogi személyek között tizenkét lengyel is található.

Ezek jórészt a jelenlegi kampányban is aktívak voltak, illetve az elmúlt években is rendre szerveztek kormányellenes demonstrációkat. Az Action for Democracy egyébként a honlapján is felsorolja az általa támogatott tizenkét lengyelországi csoportot.

Az Akcja Demokracja (Demokratikus Akció) szerintük arra kapott pénzt tőlük, hogy „szélesítse az állampolgári bevonódást és ösztönözze a demokratikus részvételt”. A Fundacja Inicjatywa Wschód (Keleti Kezdeményezés Alapítvány) a klímapolitikában kapott felvilágosító jellegű feladatot, és azért is pénzelték őket, hogy elősegítsék a fiatal lengyel nők demokratikus eljárásokban való részvételét. Hasonló okra hivatkozva finanszírozták külföldről az Ogólnopolski Strajk Kobiet (Nők Országos Sztrájkja) nevű alapítványt is.