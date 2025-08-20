Orbán Viktor: Megmozdult az ország

Óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt. Megmozdult az ország – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy dőlnek a fotók és támogató üzenetek a digitális polgári körökbe is. A kormányfő megosztotta Bálint és Tira elküldött képét, akik tegnap házasodtak össze, és szeptemberben felveszik az Otthon start program keretei között a fix kamatozású 3 százalékos hitelt az első közös lakásukra.

Óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt. Forrás: Facebook

Hajrá, fiatalok! És persze, éljen az ifjú pár!

– üzente nekik Orbán Viktor.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az Otthon start program nemcsak az első lakást vásárlóknak segítség, de felpörgeti a lakásépítéseket és az ingatlanpiacot is, amely kedvez az építőiparnak, az ott dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is.