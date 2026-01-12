Szentkirályi Alexandra: A Fidesz bizonyított, a Tiszát Brüsszel mozgatja + videó

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltett videóban arról beszélt: szerinte önmagában sokat elárul egy politikai erő képességeiről és szándékairól, ha úgy gondolja, hogy egy honlap megszerzésével lehet választást nyerni.
Hangsúlyozta: a Fideszről pontosan tudják az emberek, miben hisz, és mit lehet tőle várni, hiszen az elmúlt több mint 15 évben folyamatosan bizonyította kormányzóképességét. A politikus kiemelte:
a Fidesz a munkaalapú társadalom mellett áll, amit az egymillió új munkahely létrejötte is igazol.
Szólt a családtámogatási intézkedésekről is, köztük az szja-mentességről és a kedvezményes hitellehetőségekről, amelyek szerinte hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok biztonságban élhessenek és saját otthonhoz jussanak.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:
a Fidesz következetesen elutasította az illegális migrációt, és ennek kézzelfogható eredményei vannak, különösen a nyugat-európai nagyvárosokban tapasztalható problémák tükrében.
Hozzátette: a kormánypárt a magyar utat választja, nemet mond a Brüsszelből érkező nyomásra, Ukrajna uniós felvételére, valamint a háborúba való bevonódásra.
A videóban úgy fogalmazott:
míg a Fidesz kiszámítható és bizonyított politikai közösség, addig a Tisza mögött egy baloldali, Brüsszelből irányított erő áll, amely Magyar Pétert „sakkbábuként” mozgatná.
Szentkirályi Alexandra szerint ez adja a választás valódi tétjét.
