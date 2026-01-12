szentkirályi alexandramagyar péterválasztás

Szentkirályi Alexandra: A Fidesz bizonyított, a Tiszát Brüsszel mozgatja + videó

A Fidesz több mint másfél évtizedes kormányzása során bebizonyította, hogy kiszámítható, a magyar érdekeket képviselő politikai erő – mondta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában, ahol a közelgő választás tétjéről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 22:39
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltett videóban arról beszélt: szerinte önmagában sokat elárul egy politikai erő képességeiről és szándékairól, ha úgy gondolja, hogy egy honlap megszerzésével lehet választást nyerni. 

20251217 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Kurucz Árpád (KA) MW
Fotó: Kurucz Árpád / MW

Hangsúlyozta: a Fideszről pontosan tudják az emberek, miben hisz, és mit lehet tőle várni, hiszen az elmúlt több mint 15 évben folyamatosan bizonyította kormányzóképességét. A politikus kiemelte: 

a Fidesz a munkaalapú társadalom mellett áll, amit az egymillió új munkahely létrejötte is igazol. 

Szólt a családtámogatási intézkedésekről is, köztük az szja-mentességről és a kedvezményes hitellehetőségekről, amelyek szerinte hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok biztonságban élhessenek és saját otthonhoz jussanak.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

a Fidesz következetesen elutasította az illegális migrációt, és ennek kézzelfogható eredményei vannak, különösen a nyugat-európai nagyvárosokban tapasztalható problémák tükrében. 

Hozzátette: a kormánypárt a magyar utat választja, nemet mond a Brüsszelből érkező nyomásra, Ukrajna uniós felvételére, valamint a háborúba való bevonódásra.

A videóban úgy fogalmazott: 

míg a Fidesz kiszámítható és bizonyított politikai közösség, addig a Tisza mögött egy baloldali, Brüsszelből irányított erő áll, amely Magyar Pétert „sakkbábuként” mozgatná. 

Szentkirályi Alexandra szerint ez adja a választás valódi tétjét.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu