Magyar PéterLázár JánosTisza Párt

Az embereket nem a domainfoglalók érdeklik, hanem a biztonságuk

Lázár János szerint a biztonság és a Fidesz olyan szóösszetétellé válik, ami leírja a valóságot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 15:11
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A magyar emberek nem ebből tájékozódnak, és nem ez alapján hozzák meg a döntésüket, hanem az alapján, hogy mennyit keresnek – jelentette ki Lázár János a Közlekedésinfón egy kérdésre válaszolva. Az építési és közlekedési minisztert annak kapcsán kérdezték, hogy a Tisza Párt bejelentette, lefoglalt egy domaint és beadott egy védjegyoltalom iránti kérelmet is a Fidesz választási szlogenjére, a „biztos választás”-ra.

Budapest, 2026. január 10. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Az idén például 11 százalékkal emelkedik a minimálbér. A mi szavazóinkat nem érdekli, hogy ki milyen honlapot meg domainnevet foglal le. Őket az érdekli, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik – szögezte le a miniszter. Majd hangsúlyozta: az egésznek semmiféle jelentősége nincs.

Abban egészen biztos vagyok, hogy Magyarország szempontjából a Fidesz egy biztos választás, és a biztonság és a Fidesz az emberek szempontjából olyan szóösszetétellé válik, ami leírja a valóságot

– jelentette ki Lázár János. Majd rámutatott: „mi garantáljuk az emberek biztonságát: a fizikai biztonságát, az anyagi biztonságát és a jövőjük biztonságát. Ez a legfontosabb dolog.”

– Az, hogy most ki milyen domainneveket foglal le, teljesen érdektelen. Nincs a választások szempontjából jelentősége. Itt, Budapesten lehet, hogy van, de ennek semmi jelentősége a valóságban – nyomatékosította a miniszter. Majd jelezte: sok emberrel találkozik, a Lázárinfón a nagyatádi embereket ez nem fogja érdekelni. 

Az viszont érdekelni fogja őket, hogy mennyi lesz az adó, mennyi lesz a fizetésük, miből és hogyan tudnak boldogulni meg megélni

– hangsúlyozta, hozzátéve, szerinte is az a lényeg, hogy a megélhetésüket hogyan tudják garantálni az embereknek.

A Tisza Párt erőltetett próbálkozásával kapcsolatban korábban már Gulyás Gergely is megszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: mindez csak szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Akik foglalkoztak már védjegyekkel és szabadalmakkal életükben, pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyezhetők be védjegyként. 

Gulyás Gergely azt tanácsolja Magyar Péternek, hogy ha a választások előtti hónapokban csupán ennyi mondanivalója van, akkor inkább a „Brüsszel szolgái vagyunk” szlogent foglalják le, annak legalább valós tartalma van.

 

Célegyenesben az új KRESZ

Átfogó mérleget vont a közlekedés elmúlt éveiről Lázár János a Közlekedésinfón, amelynek történéseit a Magyar Nemzeten élőben lehetett követni. Az eseményen a miniszter jelentős béremelést vetített előre a MÁV–Volán-csoportnál, de beszélt a hóhelyzet kezeléséről is.

Továbbá bejelentette az új KRESZ nyilvánosságra hozatalának dátumát és azt, hogy mikortól vezetnék be. Elmondása szerint az új KRESZ teljesen más megközelítést fog alkalmazni, mint az 1975 óta volt érvényben lévő jelenlegi.

A tárcavezető azt is megerősítette, hogy február végén megnyílik a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza. valamint a kormány leendő beruházásait is felvázolta.

Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek

– összegezte az elmúlt négy évet Lázár János.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu