Az embereket nem a domainfoglalók érdeklik, hanem a biztonságuk

– A magyar emberek nem ebből tájékozódnak, és nem ez alapján hozzák meg a döntésüket, hanem az alapján, hogy mennyit keresnek – jelentette ki Lázár János a Közlekedésinfón egy kérdésre válaszolva. Az építési és közlekedési minisztert annak kapcsán kérdezték, hogy a Tisza Párt bejelentette, lefoglalt egy domaint és beadott egy védjegyoltalom iránti kérelmet is a Fidesz választási szlogenjére, a „biztos választás”-ra.

– Az idén például 11 százalékkal emelkedik a minimálbér. A mi szavazóinkat nem érdekli, hogy ki milyen honlapot meg domainnevet foglal le. Őket az érdekli, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik – szögezte le a miniszter. Majd hangsúlyozta: az egésznek semmiféle jelentősége nincs.

Abban egészen biztos vagyok, hogy Magyarország szempontjából a Fidesz egy biztos választás, és a biztonság és a Fidesz az emberek szempontjából olyan szóösszetétellé válik, ami leírja a valóságot

– jelentette ki Lázár János. Majd rámutatott: „mi garantáljuk az emberek biztonságát: a fizikai biztonságát, az anyagi biztonságát és a jövőjük biztonságát. Ez a legfontosabb dolog.”

– Az, hogy most ki milyen domainneveket foglal le, teljesen érdektelen. Nincs a választások szempontjából jelentősége. Itt, Budapesten lehet, hogy van, de ennek semmi jelentősége a valóságban – nyomatékosította a miniszter. Majd jelezte: sok emberrel találkozik, a Lázárinfón a nagyatádi embereket ez nem fogja érdekelni.

Az viszont érdekelni fogja őket, hogy mennyi lesz az adó, mennyi lesz a fizetésük, miből és hogyan tudnak boldogulni meg megélni

– hangsúlyozta, hozzátéve, szerinte is az a lényeg, hogy a megélhetésüket hogyan tudják garantálni az embereknek.

A Tisza Párt erőltetett próbálkozásával kapcsolatban korábban már Gulyás Gergely is megszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: mindez csak szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Akik foglalkoztak már védjegyekkel és szabadalmakkal életükben, pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyezhetők be védjegyként.

Gulyás Gergely azt tanácsolja Magyar Péternek, hogy ha a választások előtti hónapokban csupán ennyi mondanivalója van, akkor inkább a „Brüsszel szolgái vagyunk” szlogent foglalják le, annak legalább valós tartalma van.

