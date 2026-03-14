Gulyás Gergely: Amellett kell kiállnunk, hogy az ország függetlenségét meg tudjuk őrizni

„A 1848-as forradalom célkitűzése az ország szabadsága volt. Most is amellett kell állást foglalnunk, hogy az ország függetlenségét a jelenlegi fenyegetések között meg tudjuk őrizni” – mutatott rá Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a bejegyzésében hangsúlyozta:

Akkor márciusra az áprilisi törvények feleltek, most is márciusra áprilisnak kell felelni.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kijelentette:

a választás tétje, hogy ukránpárti kormány lesz-e, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli.

– Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta a kormányfő.

