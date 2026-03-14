Gulyás Gergely: Amellett kell kiállnunk, hogy az ország függetlenségét meg tudjuk őrizni

A Miniszterelnökséget vezető miniszter párhuzamot vont az 1848-as forradalom célkitűzése és az április 12-i választás tétje között.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 10:54
„A 1848-as forradalom célkitűzése az ország szabadsága volt. Most is amellett kell állást foglalnunk, hogy az ország függetlenségét a jelenlegi fenyegetések között meg tudjuk őrizni” – mutatott rá Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a bejegyzésében hangsúlyozta:

Akkor márciusra az áprilisi törvények feleltek, most is márciusra áprilisnak kell felelni.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kijelentette:

a választás tétje, hogy ukránpárti kormány lesz-e, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli.

– Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta a kormányfő.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
