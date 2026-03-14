Gulyás Gergely: Amellett kell kiállnunk, hogy az ország függetlenségét meg tudjuk őrizni

„A 1848-as forradalom célkitűzése az ország szabadsága volt. Most is amellett kell állást foglalnunk, hogy az ország függetlenségét a jelenlegi fenyegetések között meg tudjuk őrizni” – mutatott rá Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a bejegyzésében hangsúlyozta:
Akkor márciusra az áprilisi törvények feleltek, most is márciusra áprilisnak kell felelni.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban kijelentette:
a választás tétje, hogy ukránpárti kormány lesz-e, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli.
– Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta a kormányfő.
Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Oláh Tamás)
