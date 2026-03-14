Izrael magyarországi nagykövetsége bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyben hangsúlyozta: nagy aggodalommal tekint minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár.
Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot
Izrael magyarországi nagykövetsége aggodalmát fejezte ki a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával kapcsolatos esetek miatt. A nagykövetség a Tisza Pártot felszólította arra, hogy egyértelműen ítélje el az ilyen jelenségeket.
A diplomáciai képviselet szerint az ilyen jelenségek különösen aggasztóak akkor, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai szereplők vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy az eset mikor történt.
A közleményben a nagykövetség felszólította a Tisza Pártot, hogy ítélje el az ilyen cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el a náci szimbólumok megjelenítését vagy használatát.
További Külföld híreink
Borítókép: a Dohány utcai zsinagóga – Budapest (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!