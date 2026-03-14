Az izraeli nagykövetség a náci szimbólumok elítélésére szólította fel a Tisza Pártot

Izrael magyarországi nagykövetsége aggodalmát fejezte ki a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával kapcsolatos esetek miatt. A nagykövetség a Tisza Pártot felszólította arra, hogy egyértelműen ítélje el az ilyen jelenségeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 11:13
Dohány utcai Zsinagóga – Budapest (Fotó: AFP)
Izrael magyarországi nagykövetsége bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyben hangsúlyozta: nagy aggodalommal tekint minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár.

Izrael Magyarországi Nagykövetsége, amelyben aggodalmát fejezte ki a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával kapcsolatos esetek miatt (Fotó: AFP illusztráció)
Izrael magyarországi nagykövetsége aggodalmát fejezte ki a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával kapcsolatos esetek miatt (Fotó: AFP, illusztráció)

A diplomáciai képviselet szerint az ilyen jelenségek különösen aggasztóak akkor, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai szereplők vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy az eset mikor történt.

A közleményben a nagykövetség felszólította a Tisza Pártot, hogy ítélje el az ilyen cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el a náci szimbólumok megjelenítését vagy használatát.

Borítókép: a Dohány utcai zsinagóga – Budapest (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu