futball-vb-sztorikCosta RicaKeylor Navas

A hóvihart túlélték, három világbajnokot leigáztak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 94. részben a 2014-es világbajnokságot idézzük fel, s annak a csapatnak a hőskölteményét, amely története negyedik vb-részvételét úgy akarta megélni, hogy annak minden pillanata emlékezetes legyen. Costa Rica sztorija valóban bámulatos.

Lantos Gábor
2026. 06. 05. 5:35
Michael Umana, a Costa Rica-i csapat játékosa a legjobb nyolc közé jutást ünnepli a 2014-es világbajnokságon Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jó, jó, nagy meglepetés, de Uruguay nem ma és még csak nem is tegnap nyert vb-t, hanem 1930-ban és 1950-ben – ment az okoskodás. Majd Olaszország és Anglia ellen mutassák meg a lelkes legények. Mivel az olaszok az első körben 2-1-re legyőzték Angliát, Olaszország és Costa Rica második fordulós összecsapása mindjárt rangadóvá lépett elő. Recifében és a világ összes pontján mindenki döbbenten nézett maga elé, mert Bryan Ruíz gólja – a meccs egyetlen találata – Costa Rica számára hozott újabb három pontot a konyhára. Az angolok 2-1-re kikaptak Uruguaytól, ezzel Anglia két kör után nulla ponttal szégyenkezett, Costa Rica neve mellett 6 pont állt. Az olasz és az uruguayi csapat pedig 3-3 ponttal várta a mindent eldöntő harmadik kört. Visszatérve még egy gondolat kapcsán az olaszok elleni meccsükre, félelmetes volt látni, hogy Costa Rica védelme hogyan tudta semlegesíteni az olaszok botrányfiguráját, Balotellit. A második félidőben az olasz csapat egyetlen épkézláb akciót sem tudott összehozni, amely komoly kritika volt az európai együttes számára.

Costa Ricának a harmadik körben az angolok ellen az egy pont is a biztos csoportelsőséget jelentette, Anglia pedig már kiesett. Mi lett ebből? 

Egy borzalmasan unalmas 0-0, amely Angliára további szégyenrétegeket pakolt. 

Uruguay Godin góljával 1-0-ra verte az olaszokat, a két európai sztárválogatott kéz a kézben utazhatott haza. Ilyen show nem volt még – énekelte volna a Hungária együttes, ha éppen akkor arra turnézik. Costa Rica 7 ponttal végzett a csoport élén, és azt az Uruguayt vitte magával, amelyet az első körben 3-1-re elintézett. A mindössze 4,5 milliós országban mindenki az utcára ment és ünnepelt. Igaz, ilyen tényleg volt már a történelemben, mert az 1990-es olaszországi vb-n is eljutottak ebbe a szakaszba. Ott Skóciát és Svédországot verték meg a csoportban és csak a braziloktól kaptak ki. A nyolcaddöntőben viszont nekik is jöttek a csehszlovákok és 4-1-re nyertek, Costa Rica így végzett a 13. helyen.

Costa Rica úgy esett ki, hogy egyetlen vereséget sem szenvedett

A 2014-es vb nyolcaddöntőjében Görögországgal néztek farkasszemet. Ahhoz képest, hogy három korábbi vb-győztes ellen miként játszottak, itt már nem nevezhettük Costa Ricát esélytelennek. Ám Recifében valami egészen drámai meccs bontakozott ki. Először is Ruíz az 52. percben belőtte Costa Rica vezető gólját. 

Majd jött az ausztrál Ben Williams bíró, aki a 66. percben kiállította Duartét. Costa Rica emberhátrányban a 91. percig őrizte az 1-0-t, de ekkor Szokrátisz Papasztathópulosz kiegyenlített.

A hosszabbításban nem esett több gól, a tizenegyeseket meg nem a görögök lőtték jobban. Ilyen nincs. Újabb diadal, Costa Rica a vb legjobb nyolc csapata közé került. A görögök összesen egy tizenegyest hibáztak el, Gekasz büntetőjét védte ki Navas, aki a vb után a Real Madrid kötelékébe került. Azt megelőzően a Levante kapusa volt.

Jöhetett a negyeddöntő Hollandia ellen. Az egész világ lélegzet-visszafojtva figyelt, mi lesz most? Az esélyekről senki sem mert szólni, mert itt már tényleg minden elképzelhető volt. 

A meccs:

XX. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Hollandia–Costa Rica 0-0 (0-0, 0-0, 0-0), tizenegyesekkel 4-3
Salvador, Arena Fonta Nova, 52 ezer néző. Vezette: Irmatov (üzbég).

Hollandia: Cillessen (Krul, 121.) – De Vrij, Vlaar, Martins Indi (Huntelaar, 106.) – Kuyt, Wijnaldum, Sneijder, Blind – Depay (Lens, 76.), Van Persie, Robben.
Costa Rica: Navas – Acosta, González, Umana – Gamboa (Myrie, 79.), Tejeda (Cubero, 97.), Borges, Diaz – Ruiz, Bolanos – J. Campbell (Urena, 66.). 

Nos, a mese 2014. július 5-én Salvadorban ért véget. Costa Rica úgy esett ki a vb-n a negyeddöntőben, hogy nem kapott ki. A hollandok elleni 0-0 után csak az döntött, hogy a tizenegyespárbajt az európai csapat bírta jobban. 

Ez volt az a meccs, amelyen a hollandok szövetségi kapitánya, Louis van Gaal egészen elképesztőt húzott. A 120. percben kapust cserélt. 

Azaz a mérkőzésen végig védő Jasper Cillessen helyére Tim Krul állt be. Ez a húzás nyerő cserének bizonyult. „Ez egy olyan taktikai döntés volt, amelyet nagyon kevesen mertek volna meghúzni” – emlékezett vissza Bryan Ruíz.  „A holland kapitány megtette, mert tudta, hogy Krul jobban védi a tizenegyeseket, mint vetélytársa. Igaza is lett, mert Krul mind az öt lövésnél érezte, merre kell vetődnie és kettőt meg is fogott a mi büntetőinkből.”

Costa Rica kiesését és búcsúját – Hollandián kívül – az egész világ sajnálta. A vb előtt eleve esélytelennek tartott Costa Rica a 8. helyen végzett, s kevéssé valószínű, hogy ezt a helyezést valaha felül tudja majd múlni. Honnan volt ehhez ereje? Nos, ennek megértéséhez érdemes visszamenni 2013. március 22-re, amikor a vb-selejtezőben az Egyesült Államok ellen lépett pályára idegenben. Ezt a selejtezőt Colorado államban, Commerce Cityben rendezték meg. 

COMMERCE CITY, CO - MARCH 22: Goalkeeper Keilor Navas #1 of Costa Rica signals to his team during a FIFA 2014 World Cup Qualifier match between Costa Rica and United States at Dick's Sporting Goods Park on March 22, 2013 in Commerce City, Colorado. Dustin Bradford/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Bradford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Keylor Navas, Costa Rica kapusa a 2013-as vb-selejtezőn az USA ellen Fotó: DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikaiak választása nem volt véletlen. A magaslaton fekvő városban még akkor is sokkal hidegebb van, ha amúgy az állam többi részén normális az idő. Ám ezen a napon a meccs kezdése után nem sokkal brutális hóvihar csapott le a pályára. Az amerikai csapat 1-0-ra nyert. A második félidőt alig lehetett lejátszani, az 55. percben szünetet kellett elrendelni, mert a pályát újra kellett vonalazni. A történet pikantériája, hogy Costa Rica végül kijutott a vb-re,  majd onnan… Ezt már megírtuk. Az amerikai csapat viszont a belgák elleni 2-1-es vereséggel a nyolcaddöntőben búcsúzott. A „Snow Clásico”, ez a lehetetlen körülmények között lejátszott vb-selejtező mutatta meg igazán, mennyire erős csapat volt akkoriban Costa Rica. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu