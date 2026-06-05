A hóvihart túlélték, három világbajnokot leigáztak

Jó, jó, nagy meglepetés, de Uruguay nem ma és még csak nem is tegnap nyert vb-t, hanem 1930-ban és 1950-ben – ment az okoskodás. Majd Olaszország és Anglia ellen mutassák meg a lelkes legények. Mivel az olaszok az első körben 2-1-re legyőzték Angliát, Olaszország és Costa Rica második fordulós összecsapása mindjárt rangadóvá lépett elő. Recifében és a világ összes pontján mindenki döbbenten nézett maga elé, mert Bryan Ruíz gólja – a meccs egyetlen találata – Costa Rica számára hozott újabb három pontot a konyhára. Az angolok 2-1-re kikaptak Uruguaytól, ezzel Anglia két kör után nulla ponttal szégyenkezett, Costa Rica neve mellett 6 pont állt. Az olasz és az uruguayi csapat pedig 3-3 ponttal várta a mindent eldöntő harmadik kört. Visszatérve még egy gondolat kapcsán az olaszok elleni meccsükre, félelmetes volt látni, hogy Costa Rica védelme hogyan tudta semlegesíteni az olaszok botrányfiguráját, Balotellit. A második félidőben az olasz csapat egyetlen épkézláb akciót sem tudott összehozni, amely komoly kritika volt az európai együttes számára.

Costa Ricának a harmadik körben az angolok ellen az egy pont is a biztos csoportelsőséget jelentette, Anglia pedig már kiesett. Mi lett ebből?

Egy borzalmasan unalmas 0-0, amely Angliára további szégyenrétegeket pakolt.

Uruguay Godin góljával 1-0-ra verte az olaszokat, a két európai sztárválogatott kéz a kézben utazhatott haza. Ilyen show nem volt még – énekelte volna a Hungária együttes, ha éppen akkor arra turnézik. Costa Rica 7 ponttal végzett a csoport élén, és azt az Uruguayt vitte magával, amelyet az első körben 3-1-re elintézett. A mindössze 4,5 milliós országban mindenki az utcára ment és ünnepelt. Igaz, ilyen tényleg volt már a történelemben, mert az 1990-es olaszországi vb-n is eljutottak ebbe a szakaszba. Ott Skóciát és Svédországot verték meg a csoportban és csak a braziloktól kaptak ki. A nyolcaddöntőben viszont nekik is jöttek a csehszlovákok és 4-1-re nyertek, Costa Rica így végzett a 13. helyen.