Szoboszlaiék a hátuk közepére sem kívánják a finneket és a kazahokat?
Nem csodálkoznánk, ha azok a magyar játékosok, akik a mögöttünk lévő idényben 60-70 mérkőzést lejátszottak, a hátuk közepére sem kívánnák azt, ami most következik. A magyar labdarúgó-válogatottnak június 5-én Budapesten Finnország ellen kell pályára lépnie, négy nappal később pedig Kazahsztán következik Debrecenben. Senkit sem megbántva: jobb híján.
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