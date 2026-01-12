Célegyenesben az új KRESZ, Lázár János fontos bejelentést tett

Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek – így összegezte az elmúlt 4 éves Lázár János. A miniszter Közlekedésinfót tart, amit azzal indított, mivel az áprilisi választás után mindenképpen egy új kormány alakul, könnyen lehet, hogy ebben a minőségében utoljára beszél a nyilvánosság előtt.

A miniszter az elmúlt napok hóhelyzetéről ismertette:

A Magyar Közút által kezelt 31 ezer kilométernyi úton 3 ezer munkavállaló teljesített szolgálatot. A MÁV-Volán-Csoportnál 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet miatt az elmúlt napokban.

50 ezer tonna útszórósót jutottak ki a közúthálózatra.

800 munkagép vett folyamatosan részt a védekezésben. Ma 300 gép van kint az utakon.

Lázár János arra hívta fel a figyelmet, hogy a közlekedési hálózat és az eszközök a túl meleget és a túl hideget is nehezen viselik, a nyári 40 fok, és a téli -20 fok is komoly hatást gyakorolt az eszközök használhatóságára, ez volt az oka annak, hogy bár 2025. december 23. és 2026. január 4. között a MÁV szerelvényei mintegy 87 százalékos pontossággal közlekedtek, január 5. és 12. a menetrendtartási képesség 70 százalék alá esett az időjárással összefüggésben.

Jelentős béremelés jöhet

A miniszter köszönetet mondott a MÁV dolgozóinak, akik korábban rossz anyagi körülmények között végezték a munkájukat. Jelenleg 5500 ember dolgozik a Közútnál, a MÁV-nál és a Volánnal pedig 49 ezren. Amikor átvette a tárca irányítását, a keresetük nem érte el a nemzetgazdasági átlagkeresetet, ma az átlagkeresetük 710 ezer forint, ezzel hosszú évek után elérték, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset fölött van a MÁV-ban

Jelezte azt is, hogy felülvizsgálják a MÁV-val kötött bérmegállapodást, ennek oka az idei 11 százalékos minimálbér-emelés.

Nem zárkózom el attól, hogy nagyon jelentős béremelést kapjanak a dolgozók

- mondta a miniszter, aki szerint az sem kizárt, hogy két számjegyű lesz a MÁV és a Volán csoportban a béremelés mértéke. Lázár János hangsúlyozta, a közlekedés területén paradigmaváltás történt, amiért sok kritikát kapott, az utas került a középpontba. 2025-ben Magyarországon a vasúton és a Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárdnyi utazást bonyolítottak le, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. 25,2 millió bérletet adtak el, amire szintén nem volt példa a rendszerváltozás óta Magyarországon. Európa harmadik legolcsóbb tömegközlekedése a magyar.