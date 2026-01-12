Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

lázárközlekedésinfótmávlázár jános

Célegyenesben az új KRESZ, Lázár János fontos bejelentést tett

Átfogó mérleget vont a közlekedés elmúlt éveiről Lázár János: a Közlekedésinfón jelentős béremelést vetített előre a MÁV–Volán-csoportnál, de beszélt a hóhelyzet kezeléséről is. A miniszter bejelentette az új KRESZ nyilvánosságra hozatalát, valamint megerősítette, hogy február végén megnyílik a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza. A kormány leendő beruházásait is felvázolta a tárcavezető.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 11:00
Fidesz kongresszus Lázár János
Fotó: Ladóczki Balázs
Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek – így összegezte az elmúlt 4 éves Lázár János. A miniszter Közlekedésinfót tart, amit azzal indított, mivel az áprilisi választás után mindenképpen egy új kormány alakul, könnyen lehet, hogy ebben a minőségében utoljára beszél a nyilvánosság előtt. 

A miniszter az elmúlt napok hóhelyzetéről ismertette:

  • A Magyar Közút által kezelt 31 ezer kilométernyi úton 3 ezer munkavállaló teljesített szolgálatot. A MÁV-Volán-Csoportnál 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet miatt az elmúlt napokban.
  • 50 ezer tonna útszórósót jutottak ki a közúthálózatra.
  • 800 munkagép vett folyamatosan részt a védekezésben. Ma 300 gép van kint az utakon.

Lázár János arra hívta fel a figyelmet, hogy a közlekedési hálózat és az eszközök a túl meleget és a túl hideget is nehezen viselik, a nyári 40 fok, és a téli -20 fok is komoly hatást gyakorolt az eszközök használhatóságára, ez volt az oka annak, hogy bár 2025. december 23. és 2026. január 4. között a MÁV szerelvényei mintegy 87 százalékos pontossággal közlekedtek, január 5. és 12. a menetrendtartási képesség 70 százalék alá esett az időjárással összefüggésben.

 

Jelentős béremelés jöhet

A miniszter köszönetet mondott a MÁV dolgozóinak, akik korábban rossz anyagi körülmények között végezték a munkájukat. Jelenleg 5500 ember dolgozik a Közútnál, a MÁV-nál és a Volánnal pedig 49 ezren. Amikor átvette a tárca irányítását, a keresetük nem érte el a nemzetgazdasági átlagkeresetet, ma az átlagkeresetük 710 ezer forint, ezzel hosszú évek után elérték, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset fölött van a MÁV-ban

Jelezte azt is, hogy felülvizsgálják a MÁV-val kötött bérmegállapodást, ennek oka az idei 11 százalékos minimálbér-emelés. 

Nem zárkózom el attól, hogy nagyon jelentős béremelést kapjanak a dolgozók

- mondta a miniszter, aki szerint az sem kizárt, hogy két számjegyű lesz a MÁV és a Volán csoportban a béremelés mértéke. Lázár János hangsúlyozta, a közlekedés területén paradigmaváltás történt, amiért sok kritikát kapott, az utas került a középpontba. 2025-ben Magyarországon a vasúton és a Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárdnyi utazást bonyolítottak le, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. 25,2 millió bérletet adtak el, amire szintén nem volt példa a rendszerváltozás óta Magyarországon. Európa harmadik legolcsóbb tömegközlekedése a magyar. 

 

Jön az új KRESZ

A miniszter azt ígérte, hogy január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ teljes szövegét. Ezt jelenleg az ELTE szakemberi lektorálják, mert egy egyszerű, mindenki számára érthető szöveget szeretnének bemutatni.

Az új KRESZ-t bárki véleményezheti majd, szeptemberben pedig már be is szeretnék vezetni. 

Teljesen más közlekedési rendszert ajánlunk a magyaroknak

 – mondta. 100 szervezettel és 70 szakértővel egyeztettek folyamatosan. Az új KRESZ-t leghamarabb szeptemberben szeretnék bevezetni. 1975 óta volt érvényben a régi KRESZ, számos ráncfelvarráson esett át, most struktúrájában, szerkezetében, gondolatvilágában teljesen más közlekedési rendszert bocsátanak vitára, eddig 1500 véleményt kaptak. 100 szervezettel és 70 szakértővel folyamatosan konzultáltak, a szakma írta az új KRESZ-t.

 

Új megállapodások jönnek

A miniszter beszélt két megállapodásról is:

  • A fővárossal kötött egyezség óta Budapesten 810 ezren olcsóbban közlekednek, mint korábban.
  • Január 1-től a Debreceni Közlekedési Vállalat jegyeit is elfogadják a helyközi, Debrecenben közlekedő MÁV és Volán járatokon.

Lázár János ismertette: késési biztosításként 734 millió forintot fizettek ki, ez a jegyárbevétel 1,3 százaléka. 

A HÉV 99 százalékos pontossággal közlekedik, a Volánnál 95-97 százalék ez az arány. 

A vonatok 2024-ben 75-77 százalékos pontossággal közlekedtek, 2025-re ez 81-83 százalékra javult. A miniszter kiemelte, hogy pályaudvarokat újítanak fel, az InterCity vonatok takarítószemélyzettel járnak, a mosdófelújítási program 80 százaléknál tart.

 

Megnyitják a Budapest-Belgrád vasútvonalat

Lázár János tájékoztatott: február 27-én megnyitják a teherforgalom előtt Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát. A vasútszakasz már elkészült, a tesztüzem zajlik. A személyforgalmat február végén, március elején szeretné elindítani. Ez attól függ, hogy mikor készülnek el a vizsgálatokkal. Ezt Lázár János az újvidéki tragédia miatt rendelte el független szakértőktől. 

Tőlük garanciát akar kapni arra, hogy mindent megtettek az utasok biztonsága érdekében.

Napi 3 pár vasúttal készül Magyarország, és 3-al Szerbia. A miniszter tájékoztatott: az új vasútvonalnak köszönhetően Budapestről folyamatos vasúti közlekedés lesz Soltvadkertre, Kiskunhalasra és Kelebiára is. Kétóránként lehet majd eljutni az említett településekre. 

 

Svájcból vásárol motorvonatokat a kormány

Összesen 60 újszerű mozdonyt béreltek ki eddig, ami segített a MÁV menetrendszerűségének javulását, ezen felül 100 vasúti kocsit felújítottak. 54 db HÉV-jármű beszerzésére pedig kiírták a tendert, idén ehhez hozzákezdhetnek, a szentendrei vonalat teljesen felújítják.  140 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, azzal számolnak, hogy tíz éven belül 200 ezerre lesz szükség, ehhez le kell cserélni vagy fel kell újítani a régi vonatokat.

 A tárcavezető bejelentette:

 december 31-én 90 motorvonatot vásároltak Svájcból, a szállítását jövő év elején megkezdi a Stadler, aki 15 éves üzemeltetést vállal.

Elsősorban a vidéki térségekbe, Debrecen és Nyíregyháza mellé szánják őket, ezen felül azt tervezik, hogy 100 új motorvonatot vásárolnak Kínából. Ezek 10-15 évesek, mintegy 20 évek használhatják őket majd a magyar utasok.

 

Cikkünk frissül...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

