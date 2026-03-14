Orbán Viktor: A kormány védett árral segíti a magyarokat

Több európai országban az ezer forinthoz közelít a benzin literenkénti ára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 12:28
Ausztriában már 700, Németországban több mint 800, Hollandiában pedig közel 1000 forint a benzin literje – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Mi védett árral védjük a magyar embereket!

– hangsúlyozta a kormányfő.

Mint beszámoltunk róla, a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád ellensúlyozása érdekében a kormány felszabadította a stratégiai készletek egy részét. A hazai autósok költségeinek féken tartásáért pedig védett árat vezetett be, így a magyar rendszámmal rendelkező járművek tulajdonosai, magánszemélyek, vállalkozók és mezőgazdasági termelők március 10-től a 95-ös benzinért literenként legfeljebb 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot fizetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
