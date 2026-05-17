Zelenszkij szerint nyugati alkatrészek nélkül leállna az orosz rakétagyártás

Szombat esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy az Oroszország által használt rakéták és drónok gyártásához amerikai, európai és japán alkatrészekre is szükség van. Az ukrán államfő további szankciókat és erőteljesebb nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Oroszországgal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 20:19
Orosz rakéta csapódott be Kijevben Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: AFP
Úgy fogalmazott: ezen technológiák hiányában az orosz hadiipar „egyszerűen nem tudná összeszerelni” a fegyvereket. Hozzátette, hogy ugyanez igaz számos drónra és más támadóeszközre is, amelyeket Oroszország ukrán városok és lakóépületek ellen alkalmaz.

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna továbbra is azon dolgozik, hogy megszakítsa az Oroszországba irányuló technológiai és alkatrészellátási láncokat.

Az ukrán elnök szerint azok a nemzetközi kapcsolatok, amelyek az orosz hadiipart segítik, nemcsak Ukrajna, hanem Európa és más térségek biztonságára is veszélyt jelentenek.

Zelenszkij további szankciókat és erőteljesebb nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Oroszországgal szemben.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint az ukrán hírszerzés éveken át kiépített oroszországi kapcsolatai és háttércsatornái fontos szerepet játszhatnak egy esetleges ukrán–orosz béketárgyalás előkészítésében. Az ukrán tisztviselő azt állítja, jól ismeri Moszkva vörös vonalait és az orosz döntéshozatal működését. 

Borítókép: Orosz rakéta csapódott be Kijevben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
