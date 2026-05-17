Zelenszkij szerint nyugati alkatrészek nélkül leállna az orosz rakétagyártás

Úgy fogalmazott: ezen technológiák hiányában az orosz hadiipar „egyszerűen nem tudná összeszerelni” a fegyvereket. Hozzátette, hogy ugyanez igaz számos drónra és más támadóeszközre is, amelyeket Oroszország ukrán városok és lakóépületek ellen alkalmaz.

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna továbbra is azon dolgozik, hogy megszakítsa az Oroszországba irányuló technológiai és alkatrészellátási láncokat.

Az ukrán elnök szerint azok a nemzetközi kapcsolatok, amelyek az orosz hadiipart segítik, nemcsak Ukrajna, hanem Európa és más térségek biztonságára is veszélyt jelentenek.

Zelenszkij további szankciókat és erőteljesebb nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Oroszországgal szemben.