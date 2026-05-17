We commend France for its initiative to establish a European ballistic missile defense shield. Emmanuel Macron understands that in today’s world, we can only rely on those who share our common fears and interests. It is also very important that Ukraine plays a key role in the… pic.twitter.com/gkxzpIQL6n— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) May 16, 2026
Zelenszkij és Macron megállapodást kötött: Kijev újabb csúcstechnológiás légvédelmi csomagot kaphat
Franciaország kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védekezésben – számolt be a legújabb megállapodásról Volodimir Zelenszkij. A légvédelem megerősítése létfontosságú Kijevnek, az ukrán vezetés ugyanis az ENSZ Biztonsági Tanácsában nemrég közölte: a hónap elején 16 orosz ballisztikus rakéta és hatszáz csapásmérő drón játszotta ki a hagyományos védelmi rendszereiket. A katonai segítségnyújtás mellett a felek diplomáciai kérdésekről is egyeztettek.
2026. 05. 17. 13:03
Donald Trump kijelentései miatt Franciaország egyre nagyobb figyelmet fordít az európai szövetségi kapcsolatok erősítésére. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök nemrég papírtigriseknek nevezte az európai NATO-tagállamokat, és az amerikai katonák kivonásának lehetőségét is felvetette. Macron néhány nappal a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés előtt Gdanskba utazott, ahol Donald Tuskkal új védelmi és hírszerzési megállapodást írt alá.
Borítókép: Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
