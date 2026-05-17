Orosz-ukrán háborús összefoglaló, 2026. május 17.

Orosz drónok tarolták le a lakónegyedeket Harkivban

A polgármester tájékoztatása alapján az egyik Shahed drón a Szaltivszkij negyedben, közvetlenül lakóházak közelében csapódott be. A robbanás következtében hét gépkocsi kigyulladt, további mintegy tíz jármű súlyosan megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a hatalmas robbanáshullám betörte az ablaküvegeket, valamint az elektromos hálózat is találatot kapott – számolt be róla az RBC-Ukraine. Nem sokkal később a polgármester arról tájékoztatott, hogy az ellenség a Holodnohirszkij járást is célba vette, ahol szintén tűz ütött ki.

Egy drón darabjai pedig a Kijevi negyedben hullottak le.

Yesterday afternoon, last night, and this morning, Russia attacked targets across Kharkiv Oblast with dozens of Geran-2 (+ other types) drones.



Strikes were carried out on:



- The Kholodnohirskyi District of Kharkiv City (likely the railway depot at 50.026126, 36.182235)



— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) May 16, 2026

Borítókép: FPV-drón (Fotó: AFP)