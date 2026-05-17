orosz-ukrán háborúMoszkvadróntámadás

Orosz-ukrán háborús összefoglaló, 2026. május 17.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem nagyszabású ukrán dróntámadást hárított el. A tárca állítása alapján az ukrán erők hat órán át próbálták támadni az orosz célpontokat. A támadások szombatra virradó éjszaka is folytatódtak: Andrej Vorobjov, a Moszkvai régió kormányzójának hivatalos jelentése szerint három ember meghalt a Moszkva ellen indított hatalmas éjszakai ukrán támadásban. Bár az orosz légvédelmi erőknek több mint 120 drónt sikerült lelőniük az elmúlt 24 órában, a lezuhanó repeszek károkat okoztak a lakóházakban, további tizenkét ember megsebesült a térségben. Az orosz erők az éjszaka folyamán két Shahed drónnal mértek csapást Harkivra.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 7:52
FPV drón Forrás: AFP
Orosz drónok tarolták le a lakónegyedeket Harkivban

A polgármester tájékoztatása alapján az egyik Shahed drón a Szaltivszkij negyedben, közvetlenül lakóházak közelében csapódott be. A robbanás következtében hét gépkocsi kigyulladt, további mintegy tíz jármű súlyosan megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a hatalmas robbanáshullám betörte az ablaküvegeket, valamint az elektromos hálózat is találatot kapott – számolt be róla az RBC-Ukraine. Nem sokkal később a polgármester arról tájékoztatott, hogy az ellenség a Holodnohirszkij járást is célba vette, ahol szintén tűz ütött ki. 

Egy drón darabjai pedig a Kijevi negyedben hullottak le.

 

Borítókép: FPV-drón (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
