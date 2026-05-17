Orosz-ukrán háborús összefoglaló, 2026. május 17.

Orosz drónok tarolták le a lakónegyedeket Harkivban
A polgármester tájékoztatása alapján az egyik Shahed drón a Szaltivszkij negyedben, közvetlenül lakóházak közelében csapódott be. A robbanás következtében hét gépkocsi kigyulladt, további mintegy tíz jármű súlyosan megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a hatalmas robbanáshullám betörte az ablaküvegeket, valamint az elektromos hálózat is találatot kapott – számolt be róla az RBC-Ukraine. Nem sokkal később a polgármester arról tájékoztatott, hogy az ellenség a Holodnohirszkij járást is célba vette, ahol szintén tűz ütött ki.
Egy drón darabjai pedig a Kijevi negyedben hullottak le.
Borítókép: FPV-drón (Fotó: AFP)
