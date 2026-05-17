kézilabdaszerb férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Micsoda kézilabdadráma: Magyarország nyert, de nem jutott ki a világbajnokságra

Hiábavaló győzelem, Magyarország csak egy góllal, 31-30-ra nyert Szerbia ellen Veszprémben. Ezzel a magyar férfikézilabda-válogatott nem jutott ki a 2027-es németországi világbajnokságra.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 19:13
Fotó: Ladóczki Balázs
A magyar csapatnak nem volt könnyű dolga, a védekezésben sokszor álltunk megoldhatatlan feladat előtt Fotó: Ladóczki Balázs

Ebből az is következett, hogy minden kérdés a második félidőben dől el. A szerbek előzetes nyilatkozataikban azt hangsúlyozták, hogy 

az idő múlása a magyarokat nyomaszthatja majd, főleg akkor, ha még mindig nem tudtak átlépni a tű fokán. 

Imre Bence hetesből szerezte meg a második félidő első magyar gólját. A magyar kapuban csere történt, Bartucz László állt a ketrec előtt. Sztefan Dodics buta kiállítást kapott, mert sípszó után ütötte el a labdát. Ezt nehezen viselte el a szerb kispad, pedig az izlandi bírók jól alkalmazták az ide vonatkozó szabályt. A feszültség nőtt, Bánhidit leütötték, Uros Borzas pedig összeverekedett a magyar játékosokkal. Rosta Miklós és Borzas is kettő-kettő percet kapott. Imre Bence – ha nehezen is –, de belőtte a hetest, ezzel 20-18-ra vezettünk. Viszont az izlandi bírók kezéből kezdett kicsúszni a meccs. Pesmalbek is kettő percet kapott, a szerb csapat három játékosa is büntetésben ült. Imre Bence hetest hibázott, de a bírók újabb hetest dobattak vele, mert a kipattanónál belülvédekezést fújtak. 

Ezt pedig már értékesítette a magyar szélső. 21-18, ismét Magyarország állt továbbjutásra. 

Nem mindennapi percek voltak ezek, Raúl González, a szerb csapat spanyol edzője időt kért. Hosszú gólcsendet követően talált be ismét a szerb válogatott, de erre is volt válaszunk. Vanja Ilics hetesből 22-20-ra hozta fel az ellenfelet, azaz még mindig semmi nem dőlt el, pedig már a 40. percben jártunk.

Zoran Ilics öröme Veszprémben  Fotó: Ladóczki Balázs

A 44. percben lehetett először azt érezni, hogy a szerb csapat fáradni kezd. Imre Bence mellédobott egy hetest, pedig ha ez bemegy, elhúzhattunk volna négy góllal is. Helyette Dodics lőtt egyet Bartucznak, 25-23, s ekkor léptünk be az utolsó negyedórába.

Vajon képes lesz-e ebben a 15 percben megoldani a feladatot Magyarország? Ez volt a legnagyobb kérdés. A közönségen semmi sem múlt, s a két izlandi bíró is tudta, merre hány a méter. Szerbia azonban nem adta fel. 

A 48. percben egy eladott magyar labda után megint ők álltak továbbjutásra (26-25). Ennél drámaibban nem is alakulhatott volna a végjáték.

Palasics állt vissza a magyar kapuba, hetest kaptunk, a padról Krakovszki Bence érkezett és bedobta. 28-26. De megint eladtunk egy labdát, az ember tényleg nem akart hinni a szemének. A túloldalon Vanja Ilics jöhetett hetessel, de ezt Palasics kivédte. Mi kellett még ahhoz, hogy megtörjük Szerbia ellenállását?

Mondjuk Bánhidi Bence gólja, ami a legjobbkor jött. Az 52. percben újra a magyarok álltak továbbjutásra. Mindez azonban csak pillanatokig tartott. Egy elrontott magyar akciót követően Djokics hetesből 29-28-ra változtatta az állást. Időt kellett kérni, hogy rendezni tudjuk a sorokat.

Óriási volt a feszültség a pályán Fotó: Ladóczki Balázs

Az időkérést követően hat perc volt még hátra. Krakovszki Bence a második hetesét is beverte, de ez sem volt még elég. Már csak azért sem, mert Pesmalbeknek erre is volt válasza. Négy perccel a vége előtt tovább fokozódott a dráma. A két csapat teljesen elkészült erejével, a bírók folyamatosan heteseket adtak a magyar csapatnak. Krakovszki a harmadikat is értékesítette, 31-29. 

Felsejlett, hogy hétméteresekkel dőlhet el a párharc. Ez abban az esetben történt volna meg, ha a mieink két góllal nyernek az összecsapáson.

Szinte pillanatonként fújtak már a bírók, folyamatos játékról nem lehetett beszélni. Fazekas Gergő betörése után a szerb kapus védett, mindez 31-30-as magyar vezetésnél, azaz Szerbia az egyenlítésért támadott. 2 perc 5 másodperc volt még hátra, amikor az ellenfél időt kért. Palasics Kristóf védett, de a támadásunk nem fejeződött be góllal. Ez pedig már végzetesnek bizonyult. Belül voltunk az utolsó egy percen, amikor Szerbia az egyenlítésért támadott, ám mellédobták. 27 másodperccel a lefújás előtt kértük ki az utolsó időnket. Azért támadtunk, hogy hétméteres-párbajra mentsük az összecsapást. Ez nem sikerült, eladtuk a labdát. Magyarország 31-30-ra nyert, de Szerbia jutott ki a 2027-es vb-re.

Férfikézilabda világbajnoki selejtező, visszavágó:

  • Magyarország–Szerbia 31-30 (17-17) 

