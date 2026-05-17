Micsoda kézilabdadráma: Magyarország nyert, de nem jutott ki a világbajnokságra

Zoran Ilics öröme Veszprémben Fotó: Ladóczki Balázs

A 44. percben lehetett először azt érezni, hogy a szerb csapat fáradni kezd. Imre Bence mellédobott egy hetest, pedig ha ez bemegy, elhúzhattunk volna négy góllal is. Helyette Dodics lőtt egyet Bartucznak, 25-23, s ekkor léptünk be az utolsó negyedórába.

Vajon képes lesz-e ebben a 15 percben megoldani a feladatot Magyarország? Ez volt a legnagyobb kérdés. A közönségen semmi sem múlt, s a két izlandi bíró is tudta, merre hány a méter. Szerbia azonban nem adta fel.

A 48. percben egy eladott magyar labda után megint ők álltak továbbjutásra (26-25). Ennél drámaibban nem is alakulhatott volna a végjáték.

Palasics állt vissza a magyar kapuba, hetest kaptunk, a padról Krakovszki Bence érkezett és bedobta. 28-26. De megint eladtunk egy labdát, az ember tényleg nem akart hinni a szemének. A túloldalon Vanja Ilics jöhetett hetessel, de ezt Palasics kivédte. Mi kellett még ahhoz, hogy megtörjük Szerbia ellenállását?

Mondjuk Bánhidi Bence gólja, ami a legjobbkor jött. Az 52. percben újra a magyarok álltak továbbjutásra. Mindez azonban csak pillanatokig tartott. Egy elrontott magyar akciót követően Djokics hetesből 29-28-ra változtatta az állást. Időt kellett kérni, hogy rendezni tudjuk a sorokat.

Óriási volt a feszültség a pályán Fotó: Ladóczki Balázs

Az időkérést követően hat perc volt még hátra. Krakovszki Bence a második hetesét is beverte, de ez sem volt még elég. Már csak azért sem, mert Pesmalbeknek erre is volt válasza. Négy perccel a vége előtt tovább fokozódott a dráma. A két csapat teljesen elkészült erejével, a bírók folyamatosan heteseket adtak a magyar csapatnak. Krakovszki a harmadikat is értékesítette, 31-29.

Felsejlett, hogy hétméteresekkel dőlhet el a párharc. Ez abban az esetben történt volna meg, ha a mieink két góllal nyernek az összecsapáson.

Szinte pillanatonként fújtak már a bírók, folyamatos játékról nem lehetett beszélni. Fazekas Gergő betörése után a szerb kapus védett, mindez 31-30-as magyar vezetésnél, azaz Szerbia az egyenlítésért támadott. 2 perc 5 másodperc volt még hátra, amikor az ellenfél időt kért. Palasics Kristóf védett, de a támadásunk nem fejeződött be góllal. Ez pedig már végzetesnek bizonyult. Belül voltunk az utolsó egy percen, amikor Szerbia az egyenlítésért támadott, ám mellédobták. 27 másodperccel a lefújás előtt kértük ki az utolsó időnket. Azért támadtunk, hogy hétméteres-párbajra mentsük az összecsapást. Ez nem sikerült, eladtuk a labdát. Magyarország 31-30-ra nyert, de Szerbia jutott ki a 2027-es vb-re.