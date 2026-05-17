Meghalt a ruandai népirtás egyik kulcsfigurája

Kabuga évtizedeken át bujkált a nemzetközi igazságszolgáltatás elől, mígnem 2020-ban elfogták Párizs közelében. Pere csaknem harminc évvel a népirtás után kezdődött meg Hágában, azonban 2023-ban a bírák demenciája és rossz egészségi állapota miatt alkalmatlannak nyilvánították a tárgyalás folytatására
– írja az AP.
Az ENSZ hágai különbírósági mechanizmusa közölte, hogy vizsgálat indul Félicien Kabuga őrizetben bekövetkezett halálának körülményei miatt.
