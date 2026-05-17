Meghalt a ruandai népirtás egyik kulcsfigurája

Őrizetben meghalt Félicien Kabuga, akit a ruandai népirtás egyik fő szervezőjeként és finanszírozójaként tartottak számon – számolt be róla az Associated Press (AP). A több mint kilencvenéves férfi egy hágai kórházban hunyt el, miközben az ENSZ nemzetközi bírósági mechanizmusának felügyelete alatt állt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 16:32
Egy férfi telefonján Félicien Kabuga letartóztatásáról szóló hír látható a ruandai Kigaliban 2020 májusában (Fotó: AFP) Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Kabuga évtizedeken át bujkált a nemzetközi igazságszolgáltatás elől, mígnem 2020-ban elfogták Párizs közelében. Pere csaknem harminc évvel a népirtás után kezdődött meg Hágában, azonban 2023-ban a bírák demenciája és rossz egészségi állapota miatt alkalmatlannak nyilvánították a tárgyalás folytatására

 – írja az AP.

Az ENSZ hágai különbírósági mechanizmusa közölte, hogy vizsgálat indul Félicien Kabuga őrizetben bekövetkezett halálának körülményei miatt.

Kabuga ügyvédje szerint védence „olyan emberként halt meg börtönben, akit maguk a bírák is alkalmatlannak nyilvánítottak a tárgyalásra”, míg a népirtás túlélői közül többen úgy vélték, túl későn kezdődött meg az elszámoltatás.

Az AP felidézte: a ruandai népirtás 1994 áprilisában robbant ki, miután lelőtték Juvénal Habyarimana akkori ruandai elnök repülőgépét. A támadást követően szélsőséges hutu csoportok mészárlásba kezdtek a tuszi kisebbség és feltételezett támogatóik ellen.

Borítókép: Egy férfi telefonján Félicien Kabuga letartóztatásáról szóló hír látható a ruandai Kigaliban 2020 májusában (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
