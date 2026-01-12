lakáshitelOtthon Start Programcsaládi adókedvezményszja-mentesség

A családok járnak jól: a lakáshitel-felvételt is megkönnyítik az adókedvezmények

A 2026 januárjától életbe lépett adóváltozások érezhetően javítják azon kétgyermekes családok lakáshitelfelvételi lehetőségeit, akik az első otthonuk megvásárlását tervezik és az édesanya 40 év alatti. A Money.hu számításai szerint egy ilyen mediánkeresetű, kétgyermekes család esetében a személyijövedelemadó-mentesség és a megemelt családi adókedvezmény együttes hatása havi több mint 120 ezer forintos nettójövedelem-növekedést eredményezhet. Ez az összeg önmagában akár egy 25 millió forintos, fix kamatozású Otthon start lakáshitel havi törlesztőrészletét is fedezheti.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 13:26
Adómentességgel és kedvezményekkel segíti a családokat kormány Fotó: Shutterstock
Az Otthon start igénylőinek átlagéletkora jelenleg 34 év, az igénylők mintegy 80 százaléka 40 év alatti. Ennek alapján a 2026-tól érvényes, 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra vonatkozó személyijövedelemadó-mentesség szinte pontosan azt a korosztályt célozza, amely a lakáshitelpiac egyik legaktívabb szereplője.

lakáshitel
Az adóváltozások révén a kétgyermekes családoknál maradó pénz akár egy 25 millió forintos, fix kamatozású Otthon start lakáshitel havi törlesztőrészletét is fedezheti. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A KSH legfrissebb, októberi adatai szerint a bruttó mediánkereset 575 ezer forint volt. Ha egy házaspár mindkét tagja ezt az összeget keresi, a 2026-os adóváltozások látványos fordulatot hoznak a családi költségvetésben.

A 40 év alatti, kétgyermekes édesanya mentesül a 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) alól, ami havi 86 250 forinttal növeli a család nettó jövedelmét. Emellett 2026-ban a két gyermek után járó családi adókedvezmény összege gyermekenként nettó 40 ezer forintra emelkedik, ez összesen 80 ezer forint többletbevételt jelent, melyet akár az édesapa is érvényesíthet. A két intézkedés együttes hatása így havonta több mint 120 ezer forintos nettójövedelem-növekedést eredményez a tavalyi év első fél évéhez képest.

Hogy hat ez a pluszbevétel a hitelbírálatnál?

A bankok a lakáshiteleknél a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) alapján határozzák meg a maximálisan vállalható havi terhelést. A nettó jövedelem emelkedése közvetlenül növeli azt az összeget, amelyet a háztartás biztonságosan törlesztésre fordíthat.

A 2026. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint tízéves vagy hosszabb kamatperiódusú lakáshitel esetén nettó 800 ezer forint alatti jövedelemnél legfeljebb a jövedelem 50 százaléka, efölött pedig akár 60 százaléka is fordítható hiteltörlesztésre. A mediánkeresetű, kétgyermekes családok esetében az adóváltozások hatására a háztartás összesített nettó jövedelme, bár jelentősen meghaladja a 800 ezres határt, a szakemberek nem javasolják a jövedelem maximális terhelhetőségének kihasználását.

A Money.hu számításai szerint már csak az extra nettó jövedelem is akár 25 millió forint Otthon start hitel biztonságos vállalását teszi lehetővé. Ezzel 10–30 százalékos önerő mellett egy 28–36 millió forint értékű ingatlan megvásárlása finanszírozható 25 éves futamidővel. Amennyiben pedig nagyobb önerő áll rendelkezésre – például egy legfeljebb 50 százalékban tulajdonolt ingatlan értékesítéséből származó saját forrás révén –, a 25 millió forintos hitel méretében vagy elhelyezkedésében kedvezőbb lakás megszerzésére adhat lehetőséget.

„A 2026-os adóváltozások egyik nyertesei kétségtelenül azok a lakásvásárlás előtt álló, kétgyermekes családok, ahol az édesanya még nem töltötte be a 40. életévét. A nettó jövedelem ilyen mértékű növekedése nemcsak a banki hitelbírálat során számít, hanem a család hosszú távú pénzügyi biztonságát is erősíti” – emelte ki Garam Dániel, a Money.hu szakértője.

