Nincs háború, nem kell félni – bizonygatja a Tisza Párt, miközben Ukrajna után a Perzsa-öböl is lángokban áll

A Barátság vezetéken Ukrajna hetek óta nem szállít Magyarországra olajat, arra hivatkozva, hogy az orosz támadások okozta hibákat nem sikerült kijavítani, miközben a magyar kormány szerint nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának. A napokban elhangzott nyilatkozatok alapján egyértelművé vált, hogy az ukrán vezetés, Zelenszkij elnökkel az élen, politikai nyomásgyakorlás céljával állította le a vezetéket.

Olajárrobbanás jöhet az iráni háború miatt

Szombaton egy újabb színtéren tört ki háború, az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat intézett az iráni rezsim főhadiszállása ellen Teheránban, amire válaszként több térségbeli országot, köztük a zsidó államot is rakétatámadás érte. Ennek a konfliktusnak egyelőre beláthatatlan következményei lehetnek gazdasági téren is, veszélybe kerülhet a kőolajellátás biztonsága, ami az energiahordozó világpiaci árának drasztikus növekedésével járhat.

Kétszeresére nő a Barátság olajvezeték fontossága

Erre is reagált Orbán Viktor a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban, ahol azt mondta: – Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak. Ha háború van, nem szállít. A másik, hogy Irán egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz. Hogy a háború után vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudjuk.

” A kormányfő szerint ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ami árnövekedést eredményez. Ezt pedig valahogyan ki kellene védeni. – Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt kétszeresére nő – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy elzárta a Barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot. Hozzátette: – Az olajblokádot le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő bejelentette, hogy a kialakult helyzetre reagálva a százhalombattai finomítót, valamint az ország többi fontos energetikai létesítményét katonák és rendőrök közösen védik.