Nincs háború, nem kell félni – bizonygatja a Tisza Párt, miközben Ukrajna után a Perzsa-öböl is lángokban áll

A Tisza Párt tagadja a valóságot: miközben négy éve zajlik a szomszédunkban az orosz–ukrán háború, a közel-keleti térségben szintén évek óta rövidebb-hosszabb időszakokra fellángolnak a harcok, és szombaton újabb katonai konfliktus vette kezdetét az USA, Izrael és Irán között, Magyar Péterék azt állítják, hogy csupán a Fidesz félelemkeltésével, egyszerű kampányfogással állunk szemben. Lássuk tehát, milyen hatással lehet hazánkra a háború eszkalálódása és mit mondanak erről a Tisza politikusai!

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 5:56
A Barátság vezetéken Ukrajna hetek óta nem szállít Magyarországra olajat, arra hivatkozva, hogy az orosz támadások okozta hibákat nem sikerült kijavítani, miközben a magyar kormány szerint nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának. A napokban elhangzott nyilatkozatok alapján egyértelművé vált, hogy az ukrán vezetés, Zelenszkij elnökkel az élen, politikai nyomásgyakorlás céljával állította le a vezetéket.

Olajárrobbanás jöhet az iráni háború miatt

Szombaton egy újabb színtéren tört ki háború, az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat intézett az iráni rezsim főhadiszállása ellen Teheránban, amire válaszként több térségbeli országot, köztük a zsidó államot is rakétatámadás érte. Ennek a konfliktusnak egyelőre beláthatatlan következményei lehetnek gazdasági téren is, veszélybe kerülhet a kőolajellátás biztonsága, ami az energiahordozó világpiaci árának drasztikus növekedésével járhat.

Kétszeresére nő a Barátság olajvezeték fontossága

Erre is reagált Orbán Viktor a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban, ahol azt mondta: – Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak. Ha háború van, nem szállít. A másik, hogy Irán egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz. Hogy a háború után vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudjuk.

” A kormányfő szerint ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ami árnövekedést eredményez. Ezt pedig valahogyan ki kellene védeni. – Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt kétszeresére nő – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy elzárta a Barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot. Hozzátette: – Az olajblokádot le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő bejelentette, hogy a kialakult helyzetre reagálva a százhalombattai finomítót, valamint az ország többi fontos energetikai létesítményét katonák és rendőrök közösen védik.

Magyar Péter védelmébe vett Kijevet

Közben a Tisza Párt elnöke odáig ment, hogy Ukrajna felelősségét tagadta a magyar energiaellátást súlyosan érintő kérdésben. Magyar Péter a kapuvári kampányrendezvényén láthatóan idegesen, a Hír TV riporterének címezve – sokszor a színpad széle felé fordulva – kezdett hosszas fejtegetésbe a Barátság kőolajvezetékről és a magyar energetikai létesítmények fokozott védelméről. Szerinte nem az ukránok tehetnek róla, hogy Magyarország nem kap olajat, Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt.

Ruszin-Szendi: A valóság nem indokolja a háborús pszichózist

Ilyen körülmények között megdöbbentő, ahogy a Tisza Párt politikusai a háborúról beszélnek, bagatellizálva, sőt esetenként le is tagadva a katonai konfliktus tényét.

Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.

A Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök egy másik videóban azt ismételgette, hogy nincs háború. Nem kell félni tőle. „Találkozunk az emberekkel is, és ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól, nincs háború” – sulykolta Ruszin-Szendi.

„Milyen háborúról beszélünk?”

A Tisza Párt honvédelmi szakértője korábban is el akarta jelentékteleníteni a hazánkra leselkedő veszélyeket. Egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés: „Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a nemzeti biztonsági stratégiában, se a … nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?” – mondta Ruszin-Szendi egy tiszás rendezvényen. 

Kocsis Máté szerint pofátlanság elvitatni a háború tényét

A Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt valóságtagadó propagandáját. Kocsis Máté szerint „minimum pofátlanság” azt elvitatni, hogy egyrészt a keleti szomszédunkban háború dúl, illetve azt, hogy az európai vezetők folyamatosan a háborúról beszélnek. Arról, hogy 2029–2030-ban Európának már háborúba kell lépnie. – Éppen Ruszin-Szendi Romulusz pártjának európai pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber mondta Zágrábban két héttel ezelőtt, hogy azon dolgoznak, hogy az európai fiatalokat európai címer alatt vigyék az ukrán frontra – emlékeztetett a frakcióvezető. Feltette a kérdést: – Valakinek vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendinek, vagy ennyire hülyének nézi az embereket?

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

