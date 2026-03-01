Szijjártó Péteriránkőolajvezeték

Szijjártó Péter: Követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken

Kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: szárazföldön csővezetéken vagy tengeren hajóval. Az új közel-keleti konfliktus miatt Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ kőolajforgalmának harmada zajlik, ezzel az eurázsiai térség tengeri kőolajszállítása bizonytalanná vált - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 7:21
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége most tehát megnő - hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: KKM / MTI/KKM

Hazánk energiabiztonsága is akkor van a legnagyobb biztonságban, ha szárazföldön, csővezetéken veszi a kőolajat. Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!

 

 – közölte Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

