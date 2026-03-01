képviselő testületpolgármesteridőközi választás

Pogármestert és képviselőket választanak két településen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Márokpapiban és a Vas vármegyei Felsőmarácon is a képviselő-testület feloszlása miatt kellett új választást kiírni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 01. 7:47
Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Márokpapiban és Felsőmarácon polgármestert és képviselőket is választanak.

Budapest, 2024. június 9. Egy férfi leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a főváros a VII. kerületi Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában kialakított szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Balogh Zoltán
Mindkét településen független jelöltekre lehet szavazni (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Márokpapiban azért kellett időközi voksolást kiírni, mert a képviselő-testület tavaly november 12-én kimondta a feloszlását. 

A polgármesteri székért két független jelölt indul: Izsák-Veress Mónika és a községet 2010 óta vezető, a legutóbb 2024-ben megválasztott Hibály István.

 A négy képviselői helyért nyolc független jelölt méreti meg magát. A mintegy 480 választópolgár a község egyetlen szavazókörében adhatja le voksait.

A Vas vármegyei Felsőmarácon a képviselő-testület tavaly december 10-én szintén a feloszlásáról döntött. 

A polgármesteri székért a 2024-ben megválasztott Horváthné Tánczos Szilvia, továbbá Alb Szabolcs és Tóth László indul, valamennyien függetlenként.

 A négy képviselői helyért nyolc független jelölt verseng. A választói névjegyzékben mintegy 240 helybéli szerepel.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Tolna vármegyei Nagyszokoly roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőt választottak volna, de ez a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.

Borítókép: A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülése a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai székházában 2020. február 18-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


