Pogármestert és képviselőket választanak két településen

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Márokpapiban és Felsőmarácon polgármestert és képviselőket is választanak.

Mindkét településen független jelöltekre lehet szavazni (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Márokpapiban azért kellett időközi voksolást kiírni, mert a képviselő-testület tavaly november 12-én kimondta a feloszlását.

A polgármesteri székért két független jelölt indul: Izsák-Veress Mónika és a községet 2010 óta vezető, a legutóbb 2024-ben megválasztott Hibály István.

A négy képviselői helyért nyolc független jelölt méreti meg magát. A mintegy 480 választópolgár a község egyetlen szavazókörében adhatja le voksait.

A Vas vármegyei Felsőmarácon a képviselő-testület tavaly december 10-én szintén a feloszlásáról döntött.

A polgármesteri székért a 2024-ben megválasztott Horváthné Tánczos Szilvia, továbbá Alb Szabolcs és Tóth László indul, valamennyien függetlenként.

A négy képviselői helyért nyolc független jelölt verseng. A választói névjegyzékben mintegy 240 helybéli szerepel.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Tolna vármegyei Nagyszokoly roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőt választottak volna, de ez a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.