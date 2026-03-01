pindroch tamásfidesz – kdnpelemzőkampányorbán viktoralapjogokért központ

Pindroch Tamás: A személyes jelenlét és a szervezettség dönt a kampányban

A kampány valódi erejét nem a közösségi médiában elért átmeneti sikerek, hanem a személyes találkozások és a mozgósítás képessége mutatja meg – hangsúlyozta lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Gábor Márton
2026. 03. 01. 6:01
Fotó: Ladóczki Balázs
A szombaton, Esztergomban tartott háborúellenes gyűlés kapcsán az elemző arra mutatott rá, a Fidesz–KDNP kampánya több szinten zajlik egyszerre. A nagyobb vármegyei városokban megrendezett, több ezer embert megmozgató rendezvények mellett Orbán Viktor miniszterelnök szinte naponta tart beszédeket különböző helyszíneken, Lázár János országjáró fórumai pedig közvetlen kapcsolatot teremtenek a választókkal. Emellett a kormánypárti politikusok és egyéni jelöltek is intenzív terepmunkát végeznek.

A kampány legfontosabb eleme a személyes jelenlét: a kézfogások, beszélgetések, az interaktív fórumok. Ezek mutatják meg igazán egy politikai közösség szervezettségét és erejét

– fogalmazott Pindroch Tamás. Hozzátette: az ajánlások gyűjtésében elért eredmények is ezt támasztják alá, hiszen a kormánypártok közel kétszázezer hivatalos ajánlást adtak le, ami jelentős különbséget mutat az ellenzéki számokhoz képest.

Az elemző szerint az ellenzéki oldalon ezzel szemben egy erősen centralizált kampány látható, amely elsősorban egyetlen politikus személyére épül. Úgy véli, az online térben felépített politikai narratíva nem feltétlenül találkozik a választók mindennapi tapasztalataival, ami egy éles választási helyzetben komoly hátrányt jelenthet.

Pindroch Tamás kitért arra is, hogy a DPK háborúellenes gyűlései iránti folyamatos érdeklődés Orbán Viktor politikai stílusával és a jelenlegi nemzetközi helyzettel is összefügg. Megfogalmazása szerint a választók számára kiemelt jelentőségűvé váltak a biztonságot és a békét érintő kérdések, ezért ezek a rendezvények nem válnak rutinszerűvé vagy unalmassá a nyilvánosság szemében.

A választók érzékelik a geopolitikai feszültségeket és az energiaellátással kapcsolatos kockázatokat, ezért különösen figyelnek azokra a politikai üzenetekre, amelyek az ország stabilitásáról és szuverenitásáról szólnak

– mondta. Az elemző szerint kampánystratégiai szempontból az is fontos, hogy a kormánypártok folyamatos jelenlétet biztosítanak: nem csupán hétvégi eseményekről van szó, hanem állandó politikai aktivitásról. A mai politikát szerinte az úgynevezett impulzuspolitizálás jellemzi, ahol a közösségi média szerepe ugyan jelentős, ám a választás végső terepe továbbra is az offline világ.

Pindroch Tamás úgy látja, a kormányoldal előre felépített stratégia mentén halad, amelynek középpontjában a béke, a nemzeti érdekek képviselete és a külső politikai nyomás elutasítása áll. Ezzel szemben az ellenzéki kampány szerinte inkább reakciókra és kommunikációs hullámokra épül.

A választásokat végső soron mindig a szervezettség, a hitelesség és a személyes kapcsolatok döntik el

– összegezte az elemző.

Mint ismert, szombaton Esztergomban tartották háborúellenes gyűlésüket a digitális polgári körök. A gyűlésen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki többek között szót ejtett a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, valamint a választások tétjéről is.

Borítókép: A digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

