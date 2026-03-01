Pindroch Tamás: A személyes jelenlét és a szervezettség dönt a kampányban

A szombaton, Esztergomban tartott háborúellenes gyűlés kapcsán az elemző arra mutatott rá, a Fidesz–KDNP kampánya több szinten zajlik egyszerre. A nagyobb vármegyei városokban megrendezett, több ezer embert megmozgató rendezvények mellett Orbán Viktor miniszterelnök szinte naponta tart beszédeket különböző helyszíneken, Lázár János országjáró fórumai pedig közvetlen kapcsolatot teremtenek a választókkal. Emellett a kormánypárti politikusok és egyéni jelöltek is intenzív terepmunkát végeznek.

Fotó: Polyák Attila

A kampány legfontosabb eleme a személyes jelenlét: a kézfogások, beszélgetések, az interaktív fórumok. Ezek mutatják meg igazán egy politikai közösség szervezettségét és erejét

– fogalmazott Pindroch Tamás. Hozzátette: az ajánlások gyűjtésében elért eredmények is ezt támasztják alá, hiszen a kormánypártok közel kétszázezer hivatalos ajánlást adtak le, ami jelentős különbséget mutat az ellenzéki számokhoz képest.

Az elemző szerint az ellenzéki oldalon ezzel szemben egy erősen centralizált kampány látható, amely elsősorban egyetlen politikus személyére épül. Úgy véli, az online térben felépített politikai narratíva nem feltétlenül találkozik a választók mindennapi tapasztalataival, ami egy éles választási helyzetben komoly hátrányt jelenthet.

Pindroch Tamás kitért arra is, hogy a DPK háborúellenes gyűlései iránti folyamatos érdeklődés Orbán Viktor politikai stílusával és a jelenlegi nemzetközi helyzettel is összefügg. Megfogalmazása szerint a választók számára kiemelt jelentőségűvé váltak a biztonságot és a békét érintő kérdések, ezért ezek a rendezvények nem válnak rutinszerűvé vagy unalmassá a nyilvánosság szemében.

A választók érzékelik a geopolitikai feszültségeket és az energiaellátással kapcsolatos kockázatokat, ezért különösen figyelnek azokra a politikai üzenetekre, amelyek az ország stabilitásáról és szuverenitásáról szólnak

– mondta. Az elemző szerint kampánystratégiai szempontból az is fontos, hogy a kormánypártok folyamatos jelenlétet biztosítanak: nem csupán hétvégi eseményekről van szó, hanem állandó politikai aktivitásról. A mai politikát szerinte az úgynevezett impulzuspolitizálás jellemzi, ahol a közösségi média szerepe ugyan jelentős, ám a választás végső terepe továbbra is az offline világ.