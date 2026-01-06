Otthon Start Programduna houselakás

Befűtött decemberben az Otthon start

A DH Group havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2025 decemberében országosan 9646 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérhette a 270 milliárd forintot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 10:08
Jelentősen bővül a lakások kínálata is, év elejétől pedig zártkertekre is igényelhető a fix 3 százalékos hitel Fotó: Kallus György
A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint tavaly decemberben fordult a trend és újra élénkülni kezdett az ingatlanpiac, így országosan 9 646 lakóingatlan cserélt gazdát. A becslés az előző hónaphoz (november) viszonyítva mérsékelt, 1,5 százalékos növekedést mutat, ám 2024 decemberében mért 10 231-hez képest viszont 5,7 százalékos csökkenést látunk. A decemberi hónap a karácsonyi ünnepek miatt hagyományosan lényegesen gyengébb, mint a novemberi, ezért a növekedés kellemes meglepetést jelent.

Az Otthon start program piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben még látványosan nőtt a tranzakciók száma. A szeptemberi adásvételi csúcs után viszont novemberben már jelentős korrekciót mért a Duna Hause – ez a tendencia fordult meg év végére és hozott újra növekedést decemberre.

Éves tekintetben a Duna House így 129 ezer tranzakciót becsül, ami az előre jelzett 120-130 ezres sáv tetején helyezkedik el. Az idei, 2026-os ingatlanpiacon is hasonló, 110-130 ezres adásvételt vár az ingatlanközvetítő vállalat.

A hitelpiac decemberben rendkívül élénk maradt. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint decemberre 270 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, amivel éves összevetésben kiemelkedően nagy, 131 százalékos növekedés látható az MNB előző évi decemberi adataihoz képest.

 

