Megtakarításaik nagy részét ide lapátolják a magyarok

Március elején is lendületesen folytatódott az állampapírok felhalmozása a lakosság körében az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint, miután az év tizedik hetében zsinórban harmadjára haladta meg a 100 milliárd forintot a bruttó értékesítés. A viszonylag magas kamatot kínáló, kockázatmentes befektetés a lakossági megtakarítások egyik népszerű formájává vált, amit jól mutat, hogy az idei évben már az 1000 milliárd forintot is meghaladta a bruttó értékesítés a lakossági állampapírokból. Összesen ugyanis már 1026,32 milliárd forintnál járnak az eladások - adta hírül a Világgazdaság.
A múlt heti bruttó értékesítés 117,11 milliárd forintot tett ki, ami az idei második legnagyobb forgalom az egy héttel korábbi, brutális, 215,39 milliárd forintos csúcs után. A legnépszerűbbnek továbbra is a Fix Magyar Állampapír bizonyult, amiből idén már 585,89 milliárd értékben fogyott, nem véletlenül döntött előbb rábocsátás, majd új sorozat kiadása mellett az ÁKK.
Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági megtakarítási célú állampapírok
- Az évi 7 százalékos kamatot kínáló, ötéves futamidejű FixMÁP értékesítése 61,79 milliárd forint volt, ami elmarad az egy héttel korábbi hihetetlen csúcstól, ami 136,09 milliárd forint volt.
- Változatlanul a Magyar Állampapír Plusz a második legnépszerűbb állampapír, ami szintén ötéves, ám fix 7 százalék helyett lépcsőzetesen növekvő kamatot kínál 6,5 százaléktól 7,5 százalékig. Ennek az állampapírnak a forgalma 33,99 milliárd forint volt, szemben az egy héttel korábbi 57,45 milliárd forintos idei csúccsal.
- A harmadik legnépszerűbbnek a postán kapható, 1 vagy 2 éves futamidejű és 5,5 vagy 6 százalékos kamatot fizető Kincstári Takarékjegy bizonyult, amelynek értékesítése még nőtt is a múlt héten, hiszen 17,46 milliárd forint volt az eladás, míg a megelőző héten 16,46 milliárd forintért vásároltak ilyen állampapírt a magyarok.
- A 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozamát némi kamatprémiummal követő, ugyancsak 5 éves Bónusz Magyar Állampapír népszerűsége ugyanakkor az egy héttel korábbi 4,22 milliárd forintos értékesítésről 2,59 milliárd forintra csökkent.
- Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírból csak 0,41 milliárd forint volt az értékesítés, noha az utóbbi évek sztárpapírjából egy héttel korábban még 0,59 milliárd forint értékben kelt el.
