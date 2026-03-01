Ferencváros FTCeurópa-ligaRobbie KeaneSporting BragaKazincbacika

Bragában most nagyon boldogok, a Fradi másik csapattal találkozik kétszer egymás után

A Ludogorec elleni Európa-liga-továbbjutás után az FTC az NB I-ben a már-már biztos kiesőnek tekinthető Kazincbarcika ellen játszik, majd Robbie Keane csapata a Magyar Kupában is a borsodiakkal vív meg. Mindeközben az FTC következő El-riválisa, a Braga a szombati drámai madeirai sikere után már csak egyszer lép pályára a budapesti fellépése előtt, igaz, akkor a BL-ben érdekelt lisszaboni Sporting lesz az ellenfele.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 6:06
Robbie Keane figyelmét egyelőre nem a Braga elleni Európa-liga-párharc, hanem a Kazincbarcika köti le, amellyel néhány napon belül kétszer is megmérkőzik az FTC Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tragikus sorsú Fehér Miklós ott töltött idénye óta nem volt olyan érdekes számunkra a Braga portugáliai szereplése, mint most, amikor már tudjuk, hogy a „portugál Arsenal” hamarosan az FTC-vel néz farkasszemet az Európa-ligában. Amíg a Ferencváros csak vasárnap vívja e hétvégi bajnokiját a Kazincbarcika ellen, a Braga már szombat este játszott, s drámai meccsen meg is szerezte a három pontot Madeira szigetén, a Nacional ellen.

Zalazar szerezte a Braga mindkét gólját a Nacional ellen, az FTC-nek is figyelnie kell majd rá, de Robbie Keane egyelőre még a Kazincbarcika elleni meccsekkel foglalkozik
Zalazar szerezte a Braga mindkét gólját a Nacional ellen, az FTC-nek is figyelnie kell majd rá, de Robbie Keane egyelőre még a Kazincbarcika elleni meccsekkel foglalkozik Fotó: NurPhoto via AFP/Luis Eiras

Hosszabbításos büntetővel nyert a Braga

Zalazar korai góljával vezetett, s negyedóra után már kétgólos előnyben hihette magát a Nacional otthonában a Braga, de a második találatot VAR-vizsgálat után elvették a csapattól. A hazaiak a második félidőben egyenlítettek, a 96. percben viszont büntetőt lőhetett a Braga, s Zalazar nem hibázott.

A Braga a szombat esti győzelmével maradt negyedik, de a Porto, Sporting, Benfica trió elérhetetlen messzeségben a piros-fehérek előtt. A Fradi elleni El-párharc előtt még a lisszaboni Sportinggal mérkőzik meg a Braga jövő szombaton.

FTC: Braga előtt Kazincbarcika

A Braga nagy előnye az FTC elleni párharc előtt, hogy amíg a budapesti első meccs előtt márciusban csak egy mérkőzést vív, addig a Fradi hármat is:

  • március 1., 18.45: FTC–Kazincbarcika (NB I)
  • március 4.,, 20.00: Kazincbarcika–FTC (Magyar Kupa)
  • március 8., 18.30: Nyíregyháza–FTC (NB I)

A kupameccs miatt még csak nem is a Braga a Fradi következő ellenfele, amely ellen rövid időn belül kétszer játszik a magyar bajnok, hanem a Kazincbarcika, amely egyre kisebb eséllyel küzd az élvonalban maradásért, Robbie Keane mégis óvatos.

– Akármelyik sorozatról vagy csapatról is legyen szó, mindig ugyanazt a tiszteletet kell, hogy mutassuk minden ellenfélnek, mint bármelyik másiknak – tette világossá az ír szakember, hogy egyelőre nem a Bragára, hanem a Kazincbarcikára koncentrál.

NB I, 24. forduló:

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkunhalmi ágnes

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Felhévizy Félix avatarja

Dübörög a kampány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu