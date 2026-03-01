Bragában most nagyon boldogok, a Fradi másik csapattal találkozik kétszer egymás után

A Braga a szombat esti győzelmével maradt negyedik, de a Porto, Sporting, Benfica trió elérhetetlen messzeségben a piros-fehérek előtt. A Fradi elleni El-párharc előtt még a lisszaboni Sportinggal mérkőzik meg a Braga jövő szombaton.

FTC: Braga előtt Kazincbarcika

A Braga nagy előnye az FTC elleni párharc előtt, hogy amíg a budapesti első meccs előtt márciusban csak egy mérkőzést vív, addig a Fradi hármat is:

március 1., 18.45: FTC–Kazincbarcika (NB I)

március 4.,, 20.00: Kazincbarcika–FTC (Magyar Kupa)

március 8., 18.30: Nyíregyháza–FTC (NB I)

A kupameccs miatt még csak nem is a Braga a Fradi következő ellenfele, amely ellen rövid időn belül kétszer játszik a magyar bajnok, hanem a Kazincbarcika, amely egyre kisebb eséllyel küzd az élvonalban maradásért, Robbie Keane mégis óvatos.

– Akármelyik sorozatról vagy csapatról is legyen szó, mindig ugyanazt a tiszteletet kell, hogy mutassuk minden ellenfélnek, mint bármelyik másiknak – tette világossá az ír szakember, hogy egyelőre nem a Bragára, hanem a Kazincbarcikára koncentrál.