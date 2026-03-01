Bragában most nagyon boldogok, a Fradi másik csapattal találkozik kétszer egymás után
A Ludogorec elleni Európa-liga-továbbjutás után az FTC az NB I-ben a már-már biztos kiesőnek tekinthető Kazincbarcika ellen játszik, majd Robbie Keane csapata a Magyar Kupában is a borsodiakkal vív meg. Mindeközben az FTC következő El-riválisa, a Braga a szombati drámai madeirai sikere után már csak egyszer lép pályára a budapesti fellépése előtt, igaz, akkor a BL-ben érdekelt lisszaboni Sporting lesz az ellenfele.
A tragikus sorsú Fehér Miklós ott töltött idénye óta nem volt olyan érdekes számunkra a Braga portugáliai szereplése, mint most, amikor már tudjuk, hogy a „portugál Arsenal” hamarosan az FTC-vel néz farkasszemet az Európa-ligában. Amíg a Ferencváros csak vasárnap vívja e hétvégi bajnokiját a Kazincbarcika ellen, a Braga már szombat este játszott, s drámai meccsen meg is szerezte a három pontot Madeira szigetén, a Nacional ellen.
Hosszabbításos büntetővel nyert a Braga
Zalazar korai góljával vezetett, s negyedóra után már kétgólos előnyben hihette magát a Nacional otthonában a Braga, de a második találatot VAR-vizsgálat után elvették a csapattól. A hazaiak a második félidőben egyenlítettek, a 96. percben viszont büntetőt lőhetett a Braga, s Zalazar nem hibázott.
A Braga a szombat esti győzelmével maradt negyedik, de a Porto, Sporting, Benfica trió elérhetetlen messzeségben a piros-fehérek előtt. A Fradi elleni El-párharc előtt még a lisszaboni Sportinggal mérkőzik meg a Braga jövő szombaton.
FTC: Braga előtt Kazincbarcika
A Braga nagy előnye az FTC elleni párharc előtt, hogy amíg a budapesti első meccs előtt márciusban csak egy mérkőzést vív, addig a Fradi hármat is:
március 1., 18.45: FTC–Kazincbarcika (NB I)
március 4.,, 20.00: Kazincbarcika–FTC (Magyar Kupa)
március 8., 18.30: Nyíregyháza–FTC (NB I)
A kupameccs miatt még csak nem is a Braga a Fradi következő ellenfele, amely ellen rövid időn belül kétszer játszik a magyar bajnok, hanem a Kazincbarcika, amely egyre kisebb eséllyel küzd az élvonalban maradásért, Robbie Keane mégis óvatos.
– Akármelyik sorozatról vagy csapatról is legyen szó, mindig ugyanazt a tiszteletet kell, hogy mutassuk minden ellenfélnek, mint bármelyik másiknak – tette világossá az ír szakember, hogy egyelőre nem a Bragára, hanem a Kazincbarcikára koncentrál.
