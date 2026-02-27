Lipcsei Péter szavait kipécézte a portugál média, a Braga biztosan nem örül + videó

– Nyilván a Porto egy erősebb ellenfél lett volna, mint a Braga, amelyik most a negyedik helyen áll a portugál bajnokságban. Merek álmodni, és bizakodó vagyok: itthon kezdünk, és szerintem képesek vagyunk olyan előnyt kiharcolni, amivel tovább tudunk jutni. Ha azt a játékot hozzuk, amit a Ludogorec ellen játszottunk, képesek vagyunk a Bragát is kiejteni, és ott leszünk a legjobb nyolc között. Bragában egyébként mindig jó meccseket játszottunk a Portóval. Különleges kis stadion, egy hegy oldalában, egy igazi ékszerdoboz. Nem annyira hangulatos, hiszen nincs kapu mögötti szektor, mint nálunk, és szerintem az itteni hangulat meg fogja őket fogni. És továbbra is tartom, hogy képesek vagyunk továbbjutni – mondja a Fradi honlapján Lipcsei Péter, aki 1995 és 1998 között volt a Porto játékosa. Lipcsei nemrég az FTC nemzetközi kapcsolattartója lett.

Lipcsei Péter szerint nem lehetetlen a Braga kiejtése az FTC számára. Fotó: Teknős Miklós

A portugál O Jogo is kiszúrta Lipcsei Péter nyilatkozatát, és olyan címet adott a cikkének, mintha lekicsinyelné a Bragát:

Portugáliában játszott, és azt mondja: „Braga? Az FC Porto erősebb ellenfél lenne.”

Tegyük hozzá, ez az igazság, ezt a Braga szurkolóinak is el kell ismerniük.

Hajnal Tamás: A FTC a Braga ellen is felborítaná a papírformát

Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint is a portugál csapat a párharc esélyese, ugyanakkor képesnek tartja a Fradit arra, hogy a párharcban felborítsa a papírformát.

– Tudtuk, hogy mindkét lehetséges ellenfél nagyon erős csapat, szóval szó sincs arról, hogy örülnénk. De soha nem is így közelítünk meg egy sorsolást. A Braga a portugál bajnokság élcsapatai közé tartozik, technikás, jó focit játszó csapat. Nagyon tiszteljük az ellenfelünket és várjuk a mérkőzést. Nem titok, ők a párharc esélyesei, az erőviszonyokat illetően, minden mutatót megvizsgálva, ez nem is kérdés. De, ahogy korábban már sok mérkőzésen felborítottuk a papírformát, most is erre fogunk törekedni.

A párharc első találkozóját március 12-én rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra rendhagyó módon, március 18, szerdán, magyar idő szerint 16.30-tól kerül sor Bragában.