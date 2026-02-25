Jakabos Zsuzsannapénzúszás

Jakabos Zsuzsanna kitálalt a pénzügyekről, 12 millió forintot bukott el

Novemberben lett jogerős az ítélet, miszerint a 2022-es Világjátékokon szerzett érmek után nem jár az összesen 119,5 millió forintos pénzjutalom az ezért perre menő úszóknak. Jakabos Zsuzsanna volt az első számú felperes, aki 12,5 millió forinttól esett el, és most reagált az ítéletre, amit igazságtalannak tart, de elfogadta azt. Európa-bajnok úszónőnk kendőzetlenül beszélt a pénzről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 5:05
Jakabos Zsuzsanna a pénzhez fűződő viszonyáról vallott Fotó: KEMPINAIRE STEPHANE Forrás: KMSP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évek óta húzódó ügy ért véget precedensértékű ítélettel tavaly novemberben. Ekkor vált jogerőssé, hogy Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna nem kaphatják meg az összesen 119,5 millió forintos pénzjutalmat az egyesült államokbeli Birminghamben rendezett 2022-es Világjátékokon (nem olimpiai sportágak „olimpiája”) elért eredményeikért.

Jakabos Zsuzsanna 2024-ben az Európa-bajnokságon szerzett érmet, most a pénzügyekről beszélt
Jakabos Zsuzsanna 2024-ben az Európa-bajnokságon szerzett érmet, most a pénzügyekről beszélt Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Ellentmondásos ügyről volt szó, hiszen a vonatkozó kormányrendelet szerint a Világjátékokon elért 1–8. helyezésekért is pénzjutalom jár, ugyanakkor az érintett számokban a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) által előírtnál (12-15) kevesebb nemzet versenyzője állt rajthoz, végül ezért született a sportolók számára kedvezőtlen ítélet a pénzdíjról.

Jakabos Zsuzsanna most a Neshama TV nevű YouTube-csatornán az Én és a pénz című műsorban adott interjút a pénzhez fűződő viszonyáról, amelyben az említett ítéletre is reagált.

„Nagy érvágás” – Jakabos Zsuzsanna az elvesző milliókról

– Minden pénz, amit valaha megnyertem, akkor vált valósággá, amikor megérkezett az üzenet az utalásról – fogalmazott Jakabos. – Előre gondolkodni, hogy ezt fogom kapni, erre fogom költeni, mindig távol állt tőlem, és ebben a helyzetben is az volt a szerencsém, hogy így fogtam fel.

Elárulta, hogy ügyvédi sugallatra indították el a pert, és igazságtalannak élte meg a döntést.

– Csalódott vagyok, mert mi úgy érezzük, nekünk ez jár. Sportolóként annál többet, hogy odamegyünk, megszerezzük az aranyat, nem tudom, mit lehetne még tenni. Nem érezzük igazságosnak, de ez volt a döntés, kénytelenek vagyunk elfogadni… Nagy érvágás, kevesen vannak, akik ekkora összegre legyinthetnek. De attól, ha rosszul érzem magam és belebolondulok, még nem fog megérkezni ez a pénz.

Pénzes borítékok és függönnyel leválasztott „gyerekszoba”

Jakabos Zsuzsanna a magyar úszósport elmúlt két évtizedének meghatározó alakja, Hosszú Katinka kortársaként, vele sokszor rivalizálva, 25-szörös Európa-bajnoki érmes és négyszeres Eb-győztes (25-ös és 50 méteres medencében együttvéve). Ráadásul kilenc világbajnokságon indult, amivel ő a magyar csúcstartó a nyolc-nyolc vb-t számláló Hosszú és Cseh László előtt.

A 2024 óta nem versenyző Jakabos az interjúban kendőzetlenül beszélt a pénzhez fűződő viszonyáról, ami gyerekkorából gyökerezik.

– Mindkét szülőm pedagógus volt – mesélte. – Van egy ilyen emlékem, hogy fiatal vagyok, minden hónap elején előkerült jó pár boríték, és mindegyiknek megvolt a kategóriája. Élelmiszer, tisztítószerek, ruházat, rezsi. Minden hónap elején szét volt osztva a pénzt, hogy mire mennyi jut. Így nőttem föl, hogy mindennek megvolt a helye. Be kellett osztani a pénzt, de gyerekkoromban nem érzékeltem különösebben, hogy ez sok vagy kevés. Úgy éreztem, nem kellett nélkülöznöm.

Hozzátette:

Amikor kisgyerek voltam, egy függönnyel el volt választva egy sarok, az volt a szobám. Mi ötvenkét négyzetméteren, panellakásban éltünk: apukám, anyukám, mamám meg én. Amikor nagyobb lettem, akkor lett külön szobám, gipszkartonnal leválasztva egy kétszer négy méteres szobácska.

Mint mondja, gyerekként örült neki, hogy volt saját szobája, csak felnőttként tudatosult benne, mennyire zsúfolt volt:

– Most valószínűleg ebből adódóan nagyon értékelem a tereket. Egy nagyobb helyen lakom, egyébként egy nagyon régi házban. Nagyon szeretem, hogy van lelke, van története.

Nem az olimpiai arany a lényeg, hanem a boldogság

Jakabos elárulta, hogy fiatalkorában azt hitte, a pénz a legfontosabb. Volt, hogy minden kis versenyen elindult, ahol lehetett egy kis pénzt keresni. Szerencsésnek tartja magát, mert a szülei pénzügyi tudatosságra nevelték.

– Tizennégy-tizenöt éves lehettem, amikor az eredmények után már kaptam ösztöndíjat. 120-130 ezer forint volt szerintem – idézte fel. – A szüleim azt mondták, ez csodálatos dolog, de ezt tedd félre. A mai napig felfoghatatlan, mennyit segítettek, mennyi munkájuk volt bennem, mégis azt mondták, hogy nem kell beleadnom a közösbe semmit. Felnőtt fejjel nagyon durva, hogy ezt mondták. Én meg jó gyerek módjára nem nyúltam a pénzhez. Évekig nem létező dolog volt számomra. Tizennyolc voltam, amikor összegyűlt annyi, hogy abban a helyzetben tudtam venni egy lakást Pécsen. Ugye akkor még sokkal olcsóbbak voltak. De ehhez nagyon kellettek a szüleim.

A mai napig spórolós, háromszor meggondolja, mire költ. Szerzett két diplomát az úszás mellett, emberi erőforrások és marketingvonalon. Manapság szerződéses együttműködésekből, reklámokból, illetve a félretett pénzéből él.

– Meg tudtam alapozni az életemet, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az általános – hangsúlyozta.

Jakabos Zsuzsanna szerint az nem jó, ha valaki a pénzért sportol. De az sem egészséges, hogy az olimpiai aranyat mantrázzuk a gyerekeknek.

– Minden gyereknek azt rágták a szájába, hogy a cél az olimpiai bajnoki cím. Én nem éreztem így, nem is lettem az – mondta ki. – Lehet valaki olimpia bajnok és nem túl boldog, és lehet valaki ezüstéremmel is boldog. Az út, ami alatt megismered saját magad, össze sem hasonlítható azzal, hogy aranyérem van-e a végén.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekkommunizmus áldozatai

A kommunisták hét fő bűne

Gulyás László avatarja

Százhúszmillió ember pusztult el a világmegváltó eszme megvalósítási kísérletei során.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.