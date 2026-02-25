Jakabos Zsuzsanna kitálalt a pénzügyekről, 12 millió forintot bukott el

Évek óta húzódó ügy ért véget precedensértékű ítélettel tavaly novemberben. Ekkor vált jogerőssé, hogy Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna nem kaphatják meg az összesen 119,5 millió forintos pénzjutalmat az egyesült államokbeli Birminghamben rendezett 2022-es Világjátékokon (nem olimpiai sportágak „olimpiája”) elért eredményeikért.

Jakabos Zsuzsanna 2024-ben az Európa-bajnokságon szerzett érmet, most a pénzügyekről beszélt Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Ellentmondásos ügyről volt szó, hiszen a vonatkozó kormányrendelet szerint a Világjátékokon elért 1–8. helyezésekért is pénzjutalom jár, ugyanakkor az érintett számokban a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) által előírtnál (12-15) kevesebb nemzet versenyzője állt rajthoz, végül ezért született a sportolók számára kedvezőtlen ítélet a pénzdíjról.

Jakabos Zsuzsanna most a Neshama TV nevű YouTube-csatornán az Én és a pénz című műsorban adott interjút a pénzhez fűződő viszonyáról, amelyben az említett ítéletre is reagált.

„Nagy érvágás” – Jakabos Zsuzsanna az elvesző milliókról

– Minden pénz, amit valaha megnyertem, akkor vált valósággá, amikor megérkezett az üzenet az utalásról – fogalmazott Jakabos. – Előre gondolkodni, hogy ezt fogom kapni, erre fogom költeni, mindig távol állt tőlem, és ebben a helyzetben is az volt a szerencsém, hogy így fogtam fel.

Elárulta, hogy ügyvédi sugallatra indították el a pert, és igazságtalannak élte meg a döntést.

– Csalódott vagyok, mert mi úgy érezzük, nekünk ez jár. Sportolóként annál többet, hogy odamegyünk, megszerezzük az aranyat, nem tudom, mit lehetne még tenni. Nem érezzük igazságosnak, de ez volt a döntés, kénytelenek vagyunk elfogadni… Nagy érvágás, kevesen vannak, akik ekkora összegre legyinthetnek. De attól, ha rosszul érzem magam és belebolondulok, még nem fog megérkezni ez a pénz.

Pénzes borítékok és függönnyel leválasztott „gyerekszoba”

Jakabos Zsuzsanna a magyar úszósport elmúlt két évtizedének meghatározó alakja, Hosszú Katinka kortársaként, vele sokszor rivalizálva, 25-szörös Európa-bajnoki érmes és négyszeres Eb-győztes (25-ös és 50 méteres medencében együttvéve). Ráadásul kilenc világbajnokságon indult, amivel ő a magyar csúcstartó a nyolc-nyolc vb-t számláló Hosszú és Cseh László előtt.