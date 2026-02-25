Fedák Sári nem volt szégyenlős, kertelés nélkül kimondta, ha nem tartott valakit sokra

Olvasóink már hozzászokhattak, hogy ha valahol régi nagy színészóriásainkról mutatnak be darabot vagy adnak ki könyvet, esetleg kiállításon köszön vissza arcuk, gondolataik, arról mi igyekszünk beszámolni. Mindezt nem öncélúan tesszük, hanem mert olvasóink szeretik ezeket az írásokat. Érezhetően még napjaikban is él egyfajta kultusza a régi nagyoknak, hiszen mind tudjuk, ki volt Szeleczky Zita, Karády Katalin vagy Fedák Sári, és szeretnénk róluk még többet megtudni. Erre nyújt kiváló lehetőséget a Víg Szalon új, felolvasószínházi előadása a Várom válaszát, pá!.

Hegyi Barbara, Nagy-Kálózy Eszter, Szász Júlia és László Rebeka a Víg Szalon Várom válaszát, pá! című felolvasószínházi előadásában (Forrás: Vígszínház, fotó: Juhász Éva)

A darab alapkoncepciója lényegében egyszerű: négy színésznő – Hegyi Barbara, Nagy-Kálózy Eszter, Szász Júlia és László Rebeka – régi magyar művésznők leveleiből olvas fel részleteket, amelyeket hol színházigazgatóknak, hol művészeti vezetőknek, hol egymásnak vagy a rajongóiknak írtak.

Az ördög azonban itt is a részletekben rejlik, hiszen már a töméntelen nyersanyagból kiválasztott levelek is megszűrik az átadandó információt, illetve az előadás hossza véges, így nem kaphatott helyet minden jelentős művész a darabban. Ami nem is baj, így is kialakul a nézőkben egy kép a megidézett művésznőkről, életükről, küzdelmeikről, örömeikről és bánataikról.