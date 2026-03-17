Ők kapták idén az Adolph Zukor-díjat

A Magyar Hollywood Tanács exkluzív, 300 fős ültetett vacsorás partiján – amelyet az Oscar-díj átadása alkalmából rendeztek az Europa Event Centerben – adták át a szervezet Adolph Zukor-díját. Idén Robert Lantos és Pigniczky Réka vehette át az elismerést.

Az Adolph Zukor-díjat a Magyar Hollywood Tanács Ricse nagyközség önkormányzatával közösen alapította 2018-ban, a Paramount Pictures magyar származású alapítója, Zukor Adolf emléke előtt tisztelegve. 

Pigniczky Réka az egyik idei Adolph Zukor-díjas (Fotó: Fördős Gábor)

A kitüntetést olyan alkotók és szakemberek kaphatják meg, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a magyar filmművészet hírnevének öregbítéséhez, vagy életútjukkal a Zukorra is jellemző hitet és akaraterőt példázzák. 

 

Az elmúlt nyolc évben 26-an kapták meg a díjat, köztük Szabó István, Rófusz Ferenc, Deák Kristóf Oscar-díjas rendezők, valamint mások mellett Herendi Gábor, Csupó Gábor, Enyedi Ildikó, Sándor Pál, Andy Vajna, Koltai Róbert, Koltai Lajos, Kamarás Iván, Miklós Mari, Presser Gábor, Bodrogi Gyula és Roby Lakatos.

A idei Adolph Zukor-díjasok: Pigniczky Réka és Robert Lantos

Pigniczky Réka elismert amerikai–magyar dokumentumfilm-rendező és producer. Munkásságának központi témája az 1956-os forradalom emlékezete, a magyar emigráció sorsa és a kulturális identitáskeresés. 

Legismertebb alkotásai közé tartozik a Hazatérés (2006), amelyben édesapja ’56-os múltja után kutat, az Inkubátor (2010), amely az amerikai magyar cserkészélményeket dolgozza fel, valamint az 56/Z, amely a legfiatalabb generációk forradalomhoz való viszonyát vizsgálja.

Alapítója annak a vizuális archívumnak, amelynek célja a nyugatra emigrált magyarok élettörténeteinek megörökítése. A Memory Projectben legalább 150, külföldön élő magyar menekülttel készített interjút. Korábban az Associated Press (AP) tudósítójaként dolgozott, és több diplomát szerzett a Columbia Egyetemen, illetve a CEU-n.

Robert Lantos világhírű kanadai–magyar filmproducer, a kortárs kanadai filmgyártás egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során több mint negyven játékfilmet jegyzett, amelyek közül számos alkotást jelöltek Oscar- és Golden Globe-díjra, illetve nyertek rangos díjakat Cannes-ban, Berlinben és Velencében. 

Lantos jelenlegi legjelentősebb projektje a monumentális, tízrészes történelmi sorozat, amely Hunyadi János életét és az 1456-os nándorfehérvári diadalt mutatja be. 2025 szeptemberében a budapesti filmmaraton díszvendége volt, ahol életművének tiszteletére több filmjét (például A napfény íze, Karambol, ExistenZ) is levetítették.

Szabó István 1999-ben bemutatott nagyszabású történelmi drámája, A napfény íze Robert Lantos pályafutásának egyik legmeghatározóbb alkotása. Oscar-jelölt filmjei: Eljövendő szép napok (The Sweet Hereafter), Csodálatos Júlia (Being Julia), Eastern Promises – Gyilkos ígéretek, Barney és a nők.

A díjakat Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Filmstúdió cégvezetője és Vécsi István, Ricse polgármestere adták át. A díjakat a Zsolnay Porcelán Manufaktúrában gyártották különleges módszerrel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
