Régi színésznőink különleges levéltitkairól készült darab

A színésznők leveleiben benne van minden: kiszolgáltatottság és félelem, rajongás és féltékenység, magány és hiúság, öröm és kétségbeesés. Naplószerű vallomások, dühös kifakadások, játékos üzenetek, fájdalmas kérések és szívszorító búcsúk. Ami közös bennük: a kulisszák mögött születtek, az öltözőben, otthon, utazások alatt… Csupa olyan helyen, ahol már nincsenek reflektorok, ahol szerzőjüket nem figyelik árgus szemek… Az írások sok humorral és olykor fájdalommal mutatják be, mennyi küszködés, bizonytalanság és öröm kísérő a színésznőket pályájuk során.

A régi nagy színésznőink életéről szóló darab plakátja (Forrás: Vígszínház)

Egyfelől szerettünk volna a színházról és a női sorsokról mesélni, másfelől a levél mint műfaj is érdekelt minket. Az elmúlt években annyi hihetetlenül izgalmas, elgondolkodtató vagy felkavaró levéllel találkoztunk, amelyeket színésznők írtak, hogy azt éreztük, érdemes lenne összeállítani belőlük egy estet. Az előadás dramaturgja, Kovács Krisztina rengeteg levelet felkutatott, és hozzám már az ő szűrőjén keresztül jutottak el ezek az írások.

– hangsúlyozta Bölkény Balázs a darab rendezője.

Először nem is konkrét korszakban gondolkodtunk, inkább témákban, de később úgy éreztük, segít minket is és a nézőt is, ha most egy szűkebb időszakra fókuszálunk, így végül az 1920-as évektől indul a válogatás, és a 70-es évekből is tettünk be levelet. A szerkesztés során sokféle dramaturgiai megoldás felmerült, de végül úgy éreztük, az idő a legjobb szervezőerő, így időrendben hallhatjuk a leveleket. Párhuzamosan látunk sorsokat kibontakozni, és a valós kontrasztok adják az előadás drámai erejét, hiszen miközben az egyik színésznő pályája felfelé ível, a másiké éppen megtörik.

– tette hozzá az est rendezője.

A Vígszínház felolvasószínházi előadása 2026. január 23-i bemutató után, február 7-én és március 4-én is látható lesz.