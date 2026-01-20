víg szalonszínésznőfelolvasószínházi előadásjászai marifedák sárilevélelőadás

Régi színésznőink különleges levéltitkairól készült darab

Mit írtak egymásnak, igazgatóiknak, rajongóiknak ismert és szeretett vagy éppen elfeledett csillagaink? A Víg Szalon legújabb bemutatójában Bajor Gizi, Bulla Elma, Gobbi Hilda, Fedák Sári, Honthy Hanna, Jászai Mari, Karády Katalin, Márkus Emília, Paulay Erzsi és Varsányi Irén személyes sorai szólalnak meg a Vígszínház színésznőinek – Hegyi Barbara, Nagy-Kálózy Eszter, Szász Júlia és László Rebeka e.h. – tolmácsolásában. A Várom válaszát, pá! című felolvasószínházi előadás, Bölkény Balázs rendezésében 2026. január 23-tól látható a Víg Szalonban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 15:58
Fotó: Picasa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A színésznők leveleiben benne van minden: kiszolgáltatottság és félelem, rajongás és féltékenység, magány és hiúság, öröm és kétségbeesés. Naplószerű vallomások, dühös kifakadások, játékos üzenetek, fájdalmas kérések és szívszorító búcsúk. Ami közös bennük: a kulisszák mögött születtek, az öltözőben, otthon, utazások alatt… Csupa olyan helyen, ahol már nincsenek reflektorok, ahol szerzőjüket nem figyelik árgus szemek… Az írások sok humorral és olykor fájdalommal mutatják be, mennyi küszködés, bizonytalanság és öröm kísérő a színésznőket pályájuk során.

színésznő
A régi nagy színésznőink életéről szóló darab plakátja (Forrás: Vígszínház)

Egyfelől szerettünk volna a színházról és a női sorsokról mesélni, másfelől a levél mint műfaj is érdekelt minket. Az elmúlt években annyi hihetetlenül izgalmas, elgondolkodtató vagy felkavaró levéllel találkoztunk, amelyeket színésznők írtak, hogy azt éreztük, érdemes lenne összeállítani belőlük egy estet. Az előadás dramaturgja, Kovács Krisztina rengeteg levelet felkutatott, és hozzám már az ő szűrőjén keresztül jutottak el ezek az írások. 

– hangsúlyozta Bölkény Balázs a darab rendezője.

Először nem is konkrét korszakban gondolkodtunk, inkább témákban, de később úgy éreztük, segít minket is és a nézőt is, ha most egy szűkebb időszakra fókuszálunk, így végül az 1920-as évektől indul a válogatás, és a 70-es évekből is tettünk be levelet. A szerkesztés során sokféle dramaturgiai megoldás felmerült, de végül úgy éreztük, az idő a legjobb szervezőerő, így időrendben hallhatjuk a leveleket. Párhuzamosan látunk sorsokat kibontakozni, és a valós kontrasztok adják az előadás drámai erejét, hiszen miközben az egyik színésznő pályája felfelé ível, a másiké éppen megtörik.

– tette hozzá az est rendezője.

A Vígszínház felolvasószínházi előadása 2026. január 23-i bemutató után, február 7-én és március 4-én is látható lesz. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.