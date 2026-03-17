Ennél felháborítóbbat még nem mondott Kéri László: szerinte inkább Zelenszkijnek kellene vezetnie Magyarországot, mint Orbán Viktornak

Kéri László, akit gyakran a Tisza második emberének neveznek, most igazán kiverte a biztosítékot: bármit megtenne, hogy ne a Fidesz legyen hatalmon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 18:03
Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója, Kéri László olyan kijelentést tett, amely minden eddiginél világosabban mutatja meg, milyen politikai oldalon áll valójában a Tisza Párt köre . A Radnai Márk által első tiszásnak nevezett elemző a Kontroll.hu egyik műsorában nyíltan kimondta: ha választani kellene, inkább Volodimir Zelenszkij vezesse az országot, mint Orbán Viktor − írta meg az Ellenpont.

Kéri László szerint inkább Zelenszkijnek kellene vezetnie az országot. Fotó: Markovics Gábor

A kijelentés nem egy elszólás volt, hanem egy beszélgetés végén, teljes tudatossággal kimondott mondat: – Akkor már inkább Zelenszkij. A stúdióban ülők nevetéssel fogadták mindezt, ami csak tovább erősítette az egész jelenet szürrealitását.

Mindez különösen annak fényében megdöbbentő, hogy az elmúlt időszakban több ukrán megszólaló is durva, személyeskedő hangnemben támadta a magyar miniszterelnököt, sőt, meg is fenyegették a családját. Ebben a helyzetben egy magyar politikai körhöz szorosan kötődő tanácsadó részéről egy ilyen kijelentés nem engedhető meg.

A podcastban Kéri Virág Andrea és Ranschburg Zoltán társaságában beszélgettek, eredetileg a március 15-i eseményekről. A diskurzus azonban végül Orbán Viktor beszédére terelődött, amelyben világossá tette: a politikai küzdelem tétje az, hogy Magyarország saját vezetőt választ vagy külső érdekek határozzák meg az irányát.

Kéri reakciója erre a kijelentésre nem hagyott kétséget. Nem kerülte meg a kérdést, nem relativizált, hanem egyértelműen letette a voksát az ukrán elnök mellett. Ez a mondat sokak szerint végleg lerántja a leplet arról, hogy a Tisza Párt holdudvara milyen irányba tájékozódik.

Kéri László szerepe ebben a körben nem mellékes. Hosszú ideig próbálta háttérben tartani magát, de több jel is arra utal, hogy rendszeres résztvevője a párt belső egyeztetéseinek. Sajtóinformációk szerint gyakran megfordul a pártközpontban, és politikai iránymutatást is kap. Ezt erősítette meg az is, amikor Radnai Márk nyilvánosan „első tiszásként” hivatkozott rá.

Így Kéri megszólalásai nehezen értelmezhetők pusztán független elemzői véleményként. Sokkal inkább egy politikai kör gondolkodását tükrözik. Korábban is tett már hasonló irányba mutató kijelentéseket: bírálta a határzárat, és arról beszélt, hogy Magyarországnak alkalmazkodnia kell a brüsszeli elvárásokhoz, még az ukrajnai háború kérdésében is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu