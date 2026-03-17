Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben, mindenki Orbán Viktor beszédét várja + videó

Barátság kőolajvezetékUkrajnaCzepek Gábor

Zelenszkij hatalmas fejmosásra számíthat + videó

Tovább gyűrűzik a vita a Barátság kőolajvezeték leállása körül, miután a magyar delegáció Kijevben utánajárt a történteknek. A magyar fél úgy véli, a szállítás leállása mögött nem technikai, hanem politikai okok húzódhatnak. Czepek Gábor szerdán – még a csütörtöki uniós csúcs előtt – jelentést fog tenni a kormánynak.

2026. 03. 17. 17:58
Czepek Gábor hamarosan tájékoztatja a kormány a kijevi látogatása eredményéről Forrás: MTI
A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra, így márciusban egy magyar küldöttség utazott Kijevbe, hogy ellenőrizze a vezeték állapotát. Hortay Olivér a közösségi oldalán adott hírt róla, hogy a magyar delegáció kiugrasztotta a nyulat a bokorból. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, miután hazatért Ukrajnából, azt mondta, hogy cinikus és elszomorító, amit ott tapasztaltak

Czepek Gábor legnagyobb eredménye, hogy a kijevi missziójával ország-világ számára nyilvánvalóvá tette, hogy Zelenszkij vetít. Az ukrán vezetés hallgatása beszédes, ahogyan az is, hogy több mint egy hónapja megtagadják, hogy bárki is odamehessen a Barátság vezetékhez

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, és technikai akadálya van a tranzit újraindításának. A magyar kormány azonban műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a vezeték működőképes, és a leállásnak legfeljebb politikai okai vannak, mivel Zelenszkij a Tisza Pártot juttatná hatalomra Magyarországon. 

Czepek egy videóban elmondta, hogy a Kijevbe küldött delegáció célja az volt, hogy felmérjék a vezeték állapotát és az újraindítás esetleges akadályait.

Az energiaügyi miniszterhelyettes még a csütörtöki uniós csúcs előtt jelentést fog tenni a magyar kormánynak a Barátság kőolajvezeték állapotáról. 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

