Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, és technikai akadálya van a tranzit újraindításának. A magyar kormány azonban műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a vezeték működőképes, és a leállásnak legfeljebb politikai okai vannak, mivel Zelenszkij a Tisza Pártot juttatná hatalomra Magyarországon.