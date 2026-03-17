A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra, így márciusban egy magyar küldöttség utazott Kijevbe, hogy ellenőrizze a vezeték állapotát. Hortay Olivér a közösségi oldalán adott hírt róla, hogy a magyar delegáció kiugrasztotta a nyulat a bokorból. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, miután hazatért Ukrajnából, azt mondta, hogy cinikus és elszomorító, amit ott tapasztaltak.
Czepek Gábor legnagyobb eredménye, hogy a kijevi missziójával ország-világ számára nyilvánvalóvá tette, hogy Zelenszkij vetít. Az ukrán vezetés hallgatása beszédes, ahogyan az is, hogy több mint egy hónapja megtagadják, hogy bárki is odamehessen a Barátság vezetékhez
– írta Hortay a posztban.
